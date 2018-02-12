Ученые опровергли 12 заблуждений о раке, из-за которых многим пришлось изменить свою жизнь
Национальный институт онкологии США (National Cancer Institute), основываясь на данных последних исследований, рассмотрел одни из самых распространенных заблуждений относительно рака.
Влияют ли на наше здоровье дезодоранты и насколько безопасно жить вблизи линий электропередачи — об этом и другом мы сегодня расскажем.
Чтобы избавиться от ложных идей, навязанных нам устаревшими научными теориями, AdMe.ru собрал для вас 12 фактов, которые прольют свет на многие вопросы.
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Фото на превью JerzyGorecki