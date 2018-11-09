Ученые назвали продукты, которые помогают сохранить молодость

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Организм любого человека стареет. Частично этот процесс вызван окислительным стрессом, в результате которого клетки повреждаются, а со временем таких клеток становится все больше. Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга, который находится в Германии, и их коллеги из США выяснили, какие продукты помогают замедлить процесс старения и как это происходит.

AdMe.ru изучил выводы ученых и спешит поделиться ими с вами.

Что выяснили ученые

Группа исследователей из Германии и США обнаружила, что гидрохинон замедляет старение, предотвращая окислительные процессы в клетках. Гидрохинон — это органическое соединение, которое используется человеком по-разному, но одна из сфер применения — производство пищевых продуктов. Здесь гидрохиноны используются как антиоксидант. Именно это и помогло ученым сделать их открытие. Специалисты установили, что такой эффект достигается только при сочетании гидрохинона с цинком. В результате это помогает создать естественную защиту клетки от супероксида. Супероксид — это побочный продукт дыхания клеток, который их разрушает. А это в свою очередь ведет к старению организма. Также известно, что супероксид играет важную роль в развитии некоторых заболеваний: воспаление, рак, нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и т. д.).

Какие продукты замедляют старение

В результатах исследования сказано, что больше всего гидрохинона содержится в кофе, чае и шоколаде. Если вы хотите выглядеть молодо долгие годы, то этих продуктов должно быть больше в вашем рационе, но с одним условием: также нужно потреблять суточную норму цинка (11 мг для мужчин и 8 мг для женщин). Для этого включите в рацион орехи (миндаль и грецкий орех), рыбу и морепродукты (устрицы, анчоусы, карп), злаки и хлеб (овес, рожь, рис), овощи (картофель, брокколи). Если вы хотите принимать витамины или БАДы с цинком, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Гидрохинон также содержится в вине, но ученые подчеркивают, что в этом случае алкоголь полностью нейтрализует полезное действие органического соединения, а потому не стоит надеяться, что вино поможет дольше оставаться в хорошей форме. К тому же спиртное в целом вредно для здоровья человека.

Как еще можно сохранить молодость

Эти рекомендации стоит взять на вооружение всем, кто хочет выглядеть лучше и жить дольше. Активно тренируйтесь и наращивайте мышечную массу. После 25 лет натренировать мышцы намного сложнее, хотя это, конечно, возможно. К тому же в этом возрасте мы начинаем терять мышечную массу: примерно по 1–3 % в год. Это кажется незначительным только до тех пор, пока в 50 лет вы не осознаете, что тело стало дряблым и слабым.

После 25 лет натренировать мышцы намного сложнее, хотя это, конечно, возможно. К тому же в этом возрасте мы начинаем терять мышечную массу: примерно по 1–3 % в год. Это кажется незначительным только до тех пор, пока в 50 лет вы не осознаете, что тело стало дряблым и слабым. Чаще медитируйте. Ученые доказали, что подобная практика снижает стресс и увеличивает активность теломеразы. А это фермент, который специалисты считают ключом к клеточному бессмертию.

Ученые доказали, что подобная практика снижает стресс и увеличивает активность теломеразы. А это фермент, который специалисты считают ключом к клеточному бессмертию. Занимайтесь танцами. Как оказалось, это помогате не только держать тело в тонусе, но и замедляет старение мозга.

Как оказалось, это помогате не только держать тело в тонусе, но и замедляет старение мозга. Подчеркните глаза, губы и брови. Ученые пришли к выводу, что женщины, которые с помощью косметики делают акцент на этих частях лица, выглядят моложе своих лет. Эта рекомендация не поможет остановить старение тела, но вы точно будете выглядеть лучше.