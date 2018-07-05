Ученые дали 9 советов, которые сделают любую диету в разы эффективнее

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Большинство людей хотя бы раз в жизни пытались сбросить лишний вес, даже если он составлял всего пару килограммов. Однако, согласно данным исследователей из Университета штата Пенсильвания, серьезно похудеть и сохранить стройность удается лишь 1 человеку из 6. Но если соблюдать несколько несложных правил, потерять вес и сохранить результат можно будет быстрее и проще.

AdMe.ru сделал подборку доказанных наукой фактов о вещах, которые положительно влияют на потерю лишних килограммов.

1. Добавляйте в рацион полезные жиры

В попытке снизить количество калорий кажется разумным лишить себя богатых жирами продуктов, таких как орехи, семечки, сыр, масла. Однако жир переваривается дольше белков и углеводов, а следовательно, чувство насыщения при употреблении подобных продуктов сохранится надолго. Также мононенасыщенные жиры помогают организму активнее усваивать различные полезные вещества и витамины — ликопин, лютеин, бета-каротин.

2. Не переоценивайте расход калорий во время физической активности

Исследователи выяснили, что люди с избыточным весом во время диеты склонны завышать количество сожженных во время занятий спортом калорий на 126 %. Как следствие, они позволяют себе больше еды, считая, что потратили много энергии на тренировке. После занятия необходимо подкрепиться, но не выходя за рамки рассчитанного суточного количества калорий. Иначе похудательный эффект от спорта сойдет на нет.

3. Тщательно мойте овощи и фрукты

Овощи и фрукты вполне могут стать причиной появления лишнего веса, если... плохо их мыть. Дело в том, что пестициды на их кожуре замедляют метаболизм и даже могут стать причиной набора лишнего веса. Эти вещества призваны защищать урожай от вредителей, но оказывают существенное влияние и на здоровье человека. Пестициды нарушают работу щитовидной железы, что приводит к гормональному сбою. По предположениям исследователей, они еще и повреждают митохондрии — элементы клеток, отвечающие за преобразование топлива (поглощенной пищи) в энергию.

4. Вдыхайте запах оливкового масла

Немецкие ученые выяснили, что добавление оливкового масла в пищу способствует быстрому и эффективному насыщению. Более того, оказалось, что даже просто запах этого масла продлевает время поддержания постоянного уровня сахара в крови, тем самым спасая нас от возникновения чувства голода. Причем наибольшее количество блокирующих голод соединений находится в итальянских сортах масла.

5. Ешьте с удовольствием

Наш аппетит во многом регулирует гормон под названием грелин. Его уровень повышается от стресса и снижается в ответ на полученное удовольствие от съеденной пищи. Проще говоря, если вы поели с удовольствием, то голод почувствуете нескоро, а вот если с трудом запихали в себя ненавистный творог, довольно быстро вновь потянетесь к холодильнику. Поэтому, если какой-то продукт вызывает у вас откровенное отвращение, лучше заменить его на тот, что вам по душе, либо постараться его распробовать и все-таки получить удовольствие.

6. Выбирайте правильную пасту

Гликемический индекс показывает, с какой скоростью организмом усваиваются продукты. Чем ниже гликемический индекс продукта, тем медленнее сахар из него будет поступать в кровь. Следовательно, организм будет вырабатывать небольшие дозы инсулина для его переработки. В противном случае, если в кровь поступит очень много сахара сразу, нашему телу придется выработать сразу большую порцию инсулина. А он, в свою очередь, подаст сигнал мозгу, что пора бы снова подкрепиться. Таким образом, продукты с низким гликемическим индексом более «выгодны» для худеющих. Как оказалось, разные виды пасты имеют разный гликемический индекс. Согласно выводам исследователей, наилучшим вариантом являются спагетти, второе место занимают макаронные звездочки, ну а самый высокий гликемический индекс у макарон.

7. Принимайте добавки кальция, если не перевариваете молочные продукты

Многие люди не переваривают молочные продукты, поэтому исключают их из своего рациона. А ведь сыр, молоко и творог — ценные источники кальция, который, по словам исследователей, ускоряет метаболизм жиров. Вес участников эксперимента, принимавших кальциевую добавку, снизился на 26–70 % по сравнению с контрольной группой. Поэтому, если вы не дружите с лактозой, попробуйте принимать добавки с кальцием и витамином D: так он лучше усваивается.

8. Выбирайте на завтрак твердую пищу

То, что завтрак полезен, ученые установили давно. Теперь они пошли дальше и активно исследуют влияние составляющих нашей тарелки на показатели нашего организма. В частности, они доказали, что насыщающая способность белка повышается, когда его употребляют в твердой форме. Вывод прост: съев творог вместо коктейля на его основе, голод вы почувствуете позже.

9. Ешьте горький шоколад

Как оказалось, шоколад не только положительно влияет на здоровье, но еще и закрепляет результаты похудения. Ученые выяснили, что в группе людей, сидящих на низкоуглеводной диете и дополняющих свой рацион небольшими порциями горького шоколада, не наблюдается возвращения лишних килограммов после нескольких недель соблюдения диеты.

Есть ли у вас свои хитрости, с помощью которых вы сбрасываете вес? Расскажите нам о них в комментариях.