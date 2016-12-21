У всех голубоглазых людей есть один общий секрет

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Совсем недавно ученые сделали удивительное открытие. Оказывается, все голубоглазые люди происходят от одного древнего человека, который жил на территории Европы 6 000–10 000 лет назад. У него первого появилась необычная мутация, которая сегодня считается вполне распространенным цветом радужной оболочки глаза.

Первоначально у всех людей на Земле были карие глаза. Со временем, благодаря гену OCA2, количество темного пигмента начало варьироваться у отдельных индивидов, что привело к появлению различных оттенков коричнего цвета. Обладая этой информацией, ученые понимали, что голубой цвет глаз не мог возникнуть никаким известным науке путем.

Но не так давно ученые обнаружили отдельный ген под названием HERC2 — он-то как раз и отвечает за голубой цвет глаз. Этот ген ослабляет влияние гена ОСА2, который определяет количество темного пигмента меланина. Считается, что впервые это отклонение произошло, когда древние люди начали переселяться из Африки в Европу много тысяч лет назад. Таким образом, все голубоглазые люди произошли от первых европейских переселенцев.

Cамый первый человек с этой мутацией так и не был обнаружен. На сегодняшний день голубые глаза были отмечены только у останков древнего человека, обнаруженных на севере Испании. Конечно же, глаза у 7000-летнего скелета не сохранились, но ученые смогли восстановить их цвет с помощью генетического анализа.