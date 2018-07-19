У многих раздражающих вещей, как оказалось, есть своя закономерность

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Громкое чавканье, постоянно развязывающийся шнурок, удар о тумбочку мизинцем или потерянные ключи, когда вы опаздываете на работу... Неприятно, правда? Но у всех этих раздражающих вещей есть свое объяснение и закономерность. А узнав ответ на вопрос, почему это происходит, можно легко избежать последствий и лишнего стресса.

AdMe.ru выяснил, почему с нами постоянно происходят все эти мелкие казусы, и готов рассказать о том, как их избежать.

Почему запах пота становится более ощутимым, когда вы нервничаете?

Когда мы подвергаемся стрессу, более крупные железы (апокринные) начинают активнее вырабатывать пот. Этот пот содержит больше питательных веществ, белков и липидов, чем пот из других желез (эккринных), который состоит из солей и воды. Эти питательные вещества привлекательны для бактерий, которые живут на коже и питаются потом. А вот продукты распада этих бактерий и вызывают неприятный запах. В результате при стрессе мы пахнем хуже, потому что пот становится более «вкусным» для бактерий.

Почему, если откладывать будильник на 5 минут, проснуться затем может быть в разы труднее?

Потому что, когда человек снова засыпает, он входит в начало нового цикла сна. На завершение этого цикла требуется около 100 минут, а если времени будет меньше, то фаза не завершится, а значит, проснуться будет гораздо сложнее. Встаньте с постели сразу же, как только ваш будильник прозвенел, это лучший способ начать свой день.

Почему звук чавканья сводит вас с ума?

У этого синдрома есть название — мисофония. Резкая и агрессивная реакция на некоторые вполне обычные звуки: чавканье, причмокивание, шмыганье носом, щелчки пальцами. Считается, что мисофонией страдает около 20 % населения Земли. Мозг таких людей острее реагирует на некоторые звуки, так как сигналы от них получает не один отдел в мозгу, а сразу несколько. Мисофонию излечить нельзя, поэтому придется лишь постараться избегать источников раздражения.

Почему в записи собственный голос всегда кажется немного другим и непривычным?

Когда мы слышим свой голос не в записи, а непосредственно в процессе речи, то на самом деле слышим смесь звуков: через барабанные перепонки по воздуху и через кость внутреннего уха. Когда же мы слышим запись собственного голоса, то слышим только звуки, передаваемые по воздуху. А другая часть звуков теряется. В итоге выходит непривычное звучание, которое кажется нам странным.

Почему на фото появляются красные глаза?

В момент вспышки зрачок не всегда успевает сузиться, и свет от вспышки отражается от сетчатки глаза, которая покрыта кровеносными сосудами. В итоге получаем красные глаза на фото. Кстати, у многих животных глаза могут быть серыми, красными, зелеными или какого-то иного цвета. Их глаз имеет отражающий слой, который улучшает ночное зрение, из-за этого цвет отражения может казаться совершенно другим. Избежать эффекта красных глаз можно, только если не будет резкого перепада в освещении. Иными словами, фото лучше делать в светлом помещении.

Почему при разбивании яйца скорлупа постоянно падает в миску?

Если неправильно разбить яйцо, то скорлупа будет застревать в яичной мембране и падать в миску. Секрет в следующем: когда вы разбиваете яйцо, ударяйте о самую широкую часть скорлупы (около центра), а затем большими пальцами растягивайте скорлупу в стороны. С силой ударьте яйцо о твердую поверхность стола или доски. Важно ударить именно по самой широкой части яйца, потому что, если разбить яйцо ближе к верхней или нижней части, скорее всего, скорлупа тут же рассыплется.

Есть причина, по которой вы можете никогда не найти свои ключи

Если вы часто не можете найти свои ключи, то это потому, что в тот момент, когда вы приходите домой и машинально бросаете ключи куда-то в сторону, вы не задействуете свою рабочую память. Соответственно, вы не сможете вспомнить, куда вы их дели, пока не перевернете все вверх дном. Рецепт один: выделите специальное место для таких предметов, как ключи, пульты или другие бытовые мелочи, чтобы всегда точно знать, где они находятся.

Почему шнурки постоянно развязываются? Особенно у маленьких детей

У детей часто развязываются шнурки, потому что они ходят не так, как взрослые: они как бы «шлепают» ногами. Когда нога ударяется о землю, удар передается вверх и ослабляет узел. А шлепающие движения ступней ослабляют узел намного больше, чем при обычной ходьбе.

Почему так больно ударяться мизинцем?