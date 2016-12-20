Это выглядит как обычное ограждение на дороге, однако его назначение вас удивит
В мире полно хороших творческих людей, которые постоянно ищут способы помочь другим.
Мы в AdMe.ru обнаружили еще один достойный пример.
Металлические барьеры по двум сторонам дороги предназначены для безопасности людей — они предотвращают падение автомобилей с трассы. Тем не менее если автомобиль попадает в этот барьер на большой скорости, то последствия могут быть очень серьезными.
Однако недавно южнокорейская компания ETI специально разработала новый вид дорожного ограждения, чтобы спасти жизни людей и снизить вероятность травмы у водителя и пассажиров.
Пластиковые ролики устанавливаются между металлическими колоннами барьера. В то время как металлическая часть поглощает силу удара автомобиля, ролики начинают вращаться. Это не дает автомобилю перевернуться, и в то же время снижается потенциальная опасность повреждения автомобиля.
На сегодняшний день система Road Roller System прошла испытания и получила положительные заключения. Первой страной, которая ее приобрела, стала Малайзия, которая экспериментально устанавливает систему на самых опасных участках дорог.
Мы в AdMe.ru тоже надеемся, что это изобретение сделает наш мир безопаснее!
Фото на превью etiltd.gobizkorea