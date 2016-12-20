Это выглядит как обычное ограждение на дороге, однако его назначение вас удивит

Это выглядит как обычное ограждение на дороге, однако его назначение вас удивит

В мире полно хороших творческих людей, которые постоянно ищут способы помочь другим.

Мы в AdMe.ru обнаружили еще один достойный пример.

Металлические барьеры по двум сторонам дороги предназначены для безопасности людей — они предотвращают падение автомобилей с трассы. Тем не менее если автомобиль попадает в этот барьер на большой скорости, то последствия могут быть очень серьезными.

Однако недавно южнокорейская компания ETI специально разработала новый вид дорожного ограждения, чтобы спасти жизни людей и снизить вероятность травмы у водителя и пассажиров.

Пластиковые ролики устанавливаются между металлическими колоннами барьера. В то время как металлическая часть поглощает силу удара автомобиля, ролики начинают вращаться. Это не дает автомобилю перевернуться, и в то же время снижается потенциальная опасность повреждения автомобиля.

На сегодняшний день система Road Roller System прошла испытания и получила положительные заключения. Первой страной, которая ее приобрела, стала Малайзия, которая экспериментально устанавливает систему на самых опасных участках дорог.

Мы в AdMe.ru тоже надеемся, что это изобретение сделает наш мир безопаснее!

Фото на превью etiltd.gobizkorea

18 На склад!
4 Комментарии

Крутотенюшная крутота!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!