Это выглядит как обычное ограждение на дороге, однако его назначение вас удивит

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Мы в AdMe.ru обнаружили еще один достойный пример.

Металлические барьеры по двум сторонам дороги предназначены для безопасности людей — они предотвращают падение автомобилей с трассы. Тем не менее если автомобиль попадает в этот барьер на большой скорости, то последствия могут быть очень серьезными.

Однако недавно южнокорейская компания ETI специально разработала новый вид дорожного ограждения, чтобы спасти жизни людей и снизить вероятность травмы у водителя и пассажиров.

Пластиковые ролики устанавливаются между металлическими колоннами барьера. В то время как металлическая часть поглощает силу удара автомобиля, ролики начинают вращаться. Это не дает автомобилю перевернуться, и в то же время снижается потенциальная опасность повреждения автомобиля.