История сонной болезни — самой загадочной эпидемии ХХ века, вселяющей ужас по сей день

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Снились ли вам кошмары, в которых вы пытаетесь проснуться, но никак не можете? Около 100 лет назад для миллионов людей такой кошмар стал реальностью. Мир повергла в священный ужас эпидемия летаргического энцефалита, или сонной болезни. Люди вдруг замирали — с обеденной ложкой у рта или с книгой на скамейке в парке. Они оставались запертыми в своих телах, словно жуткие статуи.

AdMe.ru не без мурашек вспоминает историю страшного недуга, тайна которого так и осталась неразгаданной. Ученые до сих пор ломают голову над происхождением эпидемии сонной болезни, унесшей жизни 5 млн человек, а ее лечение так и не найдено.

Впервые летаргический энцефалит появился в 1915 году во французском Вердене. Описал болезнь австрийский психиатр и невролог Константин фон Экономо. В 1916 году в Австрии уже началась настоящая эпидемия, быстро охватившая Западную Европу и США, а затем и весь мир. Эпидемия бушевала 10 лет, а потом так же неожиданно, как появилась, пошла на спад. Однако болезнь не исчезла: отдельные случаи еще долго наблюдались в разных уголках планеты.

«Пациент 1: женщина, 31 год. Заболела 4 февраля 1917 года, жаловалась на озноб, головную боль и сонливость. 26 февраля она чувствовала сонливость и проспала весь день, однако смогла проснуться от телефонного звонка, ответила обычным голосом, а затем вернулась ко сну. Сонливость усилилась до крайнего ступора. Полный паралич наружного глазодвигательного нерва, оба глаза зафиксированы без движения во внешнем углу. Полный паралич конечностей. Пролежни. Никаких аномалий внутренних органов не обнаружено». Константин фон Экономо, «Летаргический энцефалит», 1917 год

Период эпидемии сонной болезни пришелся на годы Первой мировой войны. Он совпал с «испанкой» — самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества, погубившей более 50 млн человек. Вероятно, поэтому летаргический энцефалит не столь известен. Первыми жертвами болезни стали солдаты. Поначалу все списывали на токсическое действие горчичного газа, применяемого Германией против англо-французских войск. Когда заболевать стали не только солдаты (причем с обеих сторон), врачи забили тревогу. Стало ясно, что человечество столкнулось с чем-то вроде вируса, но как с ним бороться, никто не знал.

Болезнь проявляла себя по-разному, обычно начинаясь, как и простой грипп, с озноба, слабости и головной боли. В некоторых случаях больные цепенели сразу, минуя острую стадию. Больше всего заболевших было в возрастной категории 15–35 лет. Очнуться и поправиться смогли менее трети, еще треть — около 5 млн — погибла. Остальные так и остались неподвижными статуями, и только особый уход поддерживал в них жизнь. «Заснувшие» пациенты, которым удалось выздороветь, страдали от клазомании — неконтролируемых приступов крика, лая, бормотания, громкого пения. Они рассказывали, что состояние оцепенения было похоже на давление некоей силы, которая не позволяла им двигать ни одним мускулом. Сложно представить, каково это — стать пленником в собственном теле. При этом никаких отклонений физического состояния у больных не было.

Часть несчастных жертв болезни умирала во время острого состояния, не в силах проснуться. Но была у летаргического энцефалита и обратная сторона. Некоторые заболевшие, напротив, не могли заснуть никакими способами. Через две недели бессонница, которая доводила людей до сумасшествия, неизбежно приводила к смерти. Предположительно, летаргическим энцефалитом переболел Адольф Гитлер. Известно, что он страдал от тремора, похожего на симптомы болезни Паркинсона. Некоторые исследователи полагают, что дрожь в руках — самое безобидное последствие его недуга, а нарушения мозговой деятельности повлияли на принятые им в дальнейшем решения.

Что еще удалось выяснить ученым? К сожалению, немногое. Вскрытие пациентов показало поражение серого вещества, базальных ядер и ствола мозга. Скорее всего, летаргический энцефалит — это вирус. Передается болезнь от человека к человеку воздушно-капельным путем. Больного в острой фазе изолируют, используют лекарства, которые применяются при болезни Паркинсона.

О вспышках летаргического энцефалита нет никаких сведений уже десятки лет. Последний известный случай сонной болезни, который якобы произошел в Казахстане в 2014 году, не подтвердился. В селе Калачи около 130 человек из 500 жителей стали внезапно засыпать на дни и даже недели. Правда, потом они просыпались как ни в чем не бывало. Оказалось, что работавшие во времена СССР урановые шахты, расположенные всего в нескольких километрах от села, стали источником угарного газа, от которого местных жителей и клонило в сон. В современной культуре не так уж много упоминаний о сонной болезни. Ярчайшее из них — фильм «Пробуждение» (Awakenings), в котором Роберт Де Ниро мастерски воплотил образ застывшего человека, а Робин Уильямс — застенчивого врача и ученого, ищущего способы вернуть своих пациентов к здоровой жизни.

«— Каково им приходится? О чем они думают?

— Они не думают. Вирус не пощадил их разум.

— Мы это знаем точно?

— Да.

— Откуда?

— Потому что иначе это слишком страшно». Диалог доктора Малкольма Сэйера и Элеонор Костелло, "Пробуждение"

В начале ХХ века ученые извлекли образцы мозга пациента с летаргическим энцефалитом и законсервировали на сотню лет. Тогда человечество было уверено, что люди будущего, с их знаниями и технологиями, исследовав образец, найдут причину и лечение страшного недуга. Ни того ни другого не произошло по сей день. Мы не знаем, откуда появляется сонная болезнь и как победить эпидемию, если она повторится вновь.

А вы слышали о сонной болезни? Как думаете, смогут ли ученые в ХХI веке разгадать эту тайну?