Тест: Узнайте, насколько развита ваша интуиция

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Многим из нас случалось принимать в жизни решения, руководствуясь необъяснимой уверенностью, что сделать нужно именно так, и не иначе. Чтобы проверить, насколько вы можете доверять этому чувству, AdMe.ru предлагает пройти тест на интуицию. За каждый положительный ответ добавляйте себе один балл, а потом ознакомьтесь с результатами.

Начнем с классики. Где шарик?

Кто из них женат?

Камень, ножницы, бумага. Какой вариант выберу я?

Йо-хо-хо, в каком сундуке сокровища?

Кто из них отбывает пожизненное заключение за убийство 12 человек?

Отвлечемся от криминала. Где божья коровка?

Там 10. Угадаете, какой масти?

Кто из них стал актером? Подсказываем: очень известным актером

Кто внаглую ест торт?

Какое из этих имен будет написано на обратной стороне карточки?

Вспомним игру из детства. Съедобно ли это?

Кто из них страдает шизофренией?

При нажатии выключателя одна из лампочек загорится. Какая именно?

На чьих ногах эти туфли?

Кто из них прострелила голову жене своего любовника?

Результаты

Специалисты в этой области выделяют 4 уровня интуиции. Проверьте же, какой из них у вас. 0–3 балла. Ваше шестое чувство дает о себе знать тогда, когда возникает опасность для вашего физического состояния. Именно благодаря этой интуиции люди в самый последний момент сдают билеты или меняют маршрут, и, как потом оказывается, не зря.

Ваше шестое чувство дает о себе знать тогда, когда возникает опасность для вашего физического состояния. Именно благодаря этой интуиции люди в самый последний момент сдают билеты или меняют маршрут, и, как потом оказывается, не зря. 4–7 баллов. Этот вид интуиции помогает чувствовать опасность не только для себя, но и близких людей. Также вы можете предугадывать их состояние, дальнейшее поведение или даже то, что они скажут через секунду.

Этот вид интуиции помогает чувствовать опасность не только для себя, но и близких людей. Также вы можете предугадывать их состояние, дальнейшее поведение или даже то, что они скажут через секунду. 8–11 баллов. Счастливчики, обладающие этим уровнем интуиции, хорошо чувствуют не только себя или близких людей, но и окружающий мир. Среди них много творческих людей, которых посещают идеи из ниоткуда, помогающие создавать шедевры.

Счастливчики, обладающие этим уровнем интуиции, хорошо чувствуют не только себя или близких людей, но и окружающий мир. Среди них много творческих людей, которых посещают идеи из ниоткуда, помогающие создавать шедевры. 12–15 баллов. Скорее всего, уже в начале этого теста вы знали о его результатах. Поздравляем вас и немножко завидуем. Конечно же, результаты не могут претендовать на истину в последней инстанции, ведь интуиция такая вещь — тут цифрами ничего не докажешь. Но, согласитесь, если к жизни относиться слишком серьезно, становится скучно.