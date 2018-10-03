Тест: Угадаете ли вы названия хорошо знакомых вам вещей?

Каждый из нас имел дело с пипидастром, мондегрином и обелюсом и даже не подозревает об этом. А все потому, что у давно знакомых нам явлений и предметов есть специальные названия. Пройдите этот тест: если справитесь, смело можете называть себя гением.

AdMe.ru предлагает вам догадаться, как называются совершенно обычные вещи. И предупреждает: это сложно!

1.

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2.

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3.

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4.

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5.

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© Pixabay  

6.

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© Pixabay  

7.

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© Yonkeltron / Wikipedia  

8.

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© Klaus D. Peter, Wiehl / Wikipedia  

9.

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© Jonas Bergsten / Wikipedia  

10.

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© WeFt / Wikimedia  

11.

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© Twitter / Wikipedia  

12.

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© Alex 'Florstein' Fedorov / Wikipedia  

13.

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© Rudy Herman / Wikipedia  

14.

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© 12346263836383 / Reddit  

15.

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© Pixabay  

Какие слова оказались вам знакомы, а какие нет?

3 На склад!
11 Комментарии

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