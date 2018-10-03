Тест: Угадаете ли вы названия хорошо знакомых вам вещей?
Каждый из нас имел дело с пипидастром, мондегрином и обелюсом и даже не подозревает об этом. А все потому, что у давно знакомых нам явлений и предметов есть специальные названия. Пройдите этот тест: если справитесь, смело можете называть себя гением.
AdMe.ru предлагает вам догадаться, как называются совершенно обычные вещи. И предупреждает: это сложно!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Какие слова оказались вам знакомы, а какие нет?