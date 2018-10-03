Тест: Угадаете ли вы названия хорошо знакомых вам вещей?

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Каждый из нас имел дело с пипидастром, мондегрином и обелюсом и даже не подозревает об этом. А все потому, что у давно знакомых нам явлений и предметов есть специальные названия. Пройдите этот тест: если справитесь, смело можете называть себя гением.