Тест: Сможете ли вы угадать, что на самом деле запечатлено на этих фото?
Все не то, чем кажется — особенно если вы видите лишь часть предмета или пейзажа, а не всю картину целиком. Мы решили проверить, сможете ли вы отличить одно от другого: к примеру, волосы от лапши, облезающую краску от поверхности спутника Сатурна или шерсть венгерской овчарки от обычной швабры. Что-то из этого покажется вам очень простой задачей, а над некоторыми изображениями все же придется поломать голову.
AdMe.ru составил небольшой тест, для которого вам потребуется внимательность, а также знания об окружающем мире и его обитателях.
1. Чья-то неудачная стрижка или изготовление лапши в Бангладеш?
2. Лавандовое поле или ковровое покрытие?
3. Макрофотография глаза стрекозы или элемент интерьера в ночном клубе?
4. Черно-белое фото солнечного затмения 1851 года или картина, выполненная солью?
5. Высохшее озеро или резная картина из дерева?
6. Ночной рынок в Бангкоке или мозаичное панно?
7. Собака или швабра?
8. Картина известного художника или сушка урожая черного перца?
9. Потеки краски или таяние снега в горах?
10. Скульптура или городской квартал с высоты птичьего полета?
11. Крыло бабочки или алкоголь под микроскопом?
12. Картина или настоящий дом?
13. Макрофотография жука-долгоносика или ноги куклы?
14. Стена с облупившейся краской или углеводородное море Лигеи на спутнике Сатурна Титане?
© NASA / AP / East News © NASA / AP / East News © NASA / AP / East News © JJ Arnold / Polaris Images / East News
15. Минерал под микроскопом или изготовление рыболовных сетей во Вьетнаме?
Легко ли вам было определить, что на самом деле изображено на этих фотографиях? Расскажите о своих результатах в комментариях.