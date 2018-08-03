Тест: Сможете ли вы угадать, что на самом деле запечатлено на этих фото?

Все не то, чем кажется — особенно если вы видите лишь часть предмета или пейзажа, а не всю картину целиком. Мы решили проверить, сможете ли вы отличить одно от другого: к примеру, волосы от лапши, облезающую краску от поверхности спутника Сатурна или шерсть венгерской овчарки от обычной швабры. Что-то из этого покажется вам очень простой задачей, а над некоторыми изображениями все же придется поломать голову.

AdMe.ru составил небольшой тест, для которого вам потребуется внимательность, а также знания об окружающем мире и его обитателях.

1. Чья-то неудачная стрижка или изготовление лапши в Бангладеш?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Abdul Momin / Solent News / East News   © min / Solent News / East News  

2. Лавандовое поле или ковровое покрытие?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Jerome Courtial / Solent News / East News   © Jerome Courtial / Solent News / East News  

3. Макрофотография глаза стрекозы или элемент интерьера в ночном клубе?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Peter Sabol / Solent News / East News   © Peter Sabol / Solent News / East News  

4. Черно-белое фото солнечного затмения 1851 года или картина, выполненная солью?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Allan Wallace / Solent News / East News   © Allan Wallace / Solent News / East News  

5. Высохшее озеро или резная картина из дерева?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Jason Todorov / Solent News / East News   © Jason Todorov / Solent News / East News  

6. Ночной рынок в Бангкоке или мозаичное панно?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Pradeep Raja / Solent News / East News   © Karan Madrasmail / Solent News / East News  

7. Собака или швабра?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Andy Seliverstoff / Solent News / East News   © Andy Seliverstoff / Solent News / East News  

8. Картина известного художника или сушка урожая черного перца?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Justin Mott / Solent News / East News   © Justin Mott / Solent News / East News  

9. Потеки краски или таяние снега в горах?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Harry Lichtman / Solent News / East News   © Harry Lichtman / Solent News / East News  

10. Скульптура или городской квартал с высоты птичьего полета?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© James McNabb / Solent News / East News   © James McNabb / Solent News / East News  

11. Крыло бабочки или алкоголь под микроскопом?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Bernardo Cesare / Solent News / East News   © 5PH / Depositphotos  

12. Картина или настоящий дом?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Juan Gonzalez / Solent News / East News   © Juan Gonzalez / Solent News / East News  

13. Макрофотография жука-долгоносика или ноги куклы?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Javier Rupert / Solent News / East News   © Javier Rupert / Solent News / East News  

14. Стена с облупившейся краской или углеводородное море Лигеи на спутнике Сатурна Титане?

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© NASA / AP / East News   © NASA / AP / East News   © NASA / AP / East News   © JJ Arnold / Polaris Images / East News  

15. Минерал под микроскопом или изготовление рыболовных сетей во Вьетнаме?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Van Diep / Solent News / East News   © Van Diep / Solent News / East News  

Легко ли вам было определить, что на самом деле изображено на этих фотографиях? Расскажите о своих результатах в комментариях.

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1 Комментарии
  • 3 августа 2018
  • 1
  • 2152

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