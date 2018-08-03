Тест: Сможете ли вы угадать, что на самом деле запечатлено на этих фото?

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Все не то, чем кажется — особенно если вы видите лишь часть предмета или пейзажа, а не всю картину целиком. Мы решили проверить, сможете ли вы отличить одно от другого: к примеру, волосы от лапши, облезающую краску от поверхности спутника Сатурна или шерсть венгерской овчарки от обычной швабры. Что-то из этого покажется вам очень простой задачей, а над некоторыми изображениями все же придется поломать голову.

AdMe.ru составил небольшой тест, для которого вам потребуется внимательность, а также знания об окружающем мире и его обитателях.

1. Чья-то неудачная стрижка или изготовление лапши в Бангладеш?

2. Лавандовое поле или ковровое покрытие?

3. Макрофотография глаза стрекозы или элемент интерьера в ночном клубе?

4. Черно-белое фото солнечного затмения 1851 года или картина, выполненная солью?

5. Высохшее озеро или резная картина из дерева?

6. Ночной рынок в Бангкоке или мозаичное панно?

7. Собака или швабра?

8. Картина известного художника или сушка урожая черного перца?

9. Потеки краски или таяние снега в горах?

10. Скульптура или городской квартал с высоты птичьего полета?

11. Крыло бабочки или алкоголь под микроскопом?

12. Картина или настоящий дом?

13. Макрофотография жука-долгоносика или ноги куклы?

14. Стена с облупившейся краской или углеводородное море Лигеи на спутнике Сатурна Титане?

15. Минерал под микроскопом или изготовление рыболовных сетей во Вьетнаме?