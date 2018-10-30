Тест: 15 вопросов для тех, кто не боится бросить вызов собственной эрудиции
Брэд Раттер, один из игроков телевикторины Jeopardy! (российский аналог которой называется «Своя игра»), за 18 лет участия в передаче заработал своим умом около $ 4,5 млн и проиграл всего лишь раз, да и то суперкомпьютеру. Ученые же говорят, что мозг человека способен запомнить невероятное количество информации, а именно 1 петабайт. Для сравнения: объем всех данных, включая видео и аудио, хранящихся в одной из самых больших библиотек мира, библиотеке Конгресса США, составляет около 3 петабайт. Хотите проверить свои знания? Тогда пройдите наш тест.
AdMe.ru приготовил для вас 15 вопросов из различных областей знаний, ответы на которые иногда не так очевидны, как кажется.
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