Тест: Что вас бесит в людях больше всего

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Сегодня AdMe.ru предлагает пройти интересный тест, который поможет вам в этом разобраться. Прочитайте внимательно историю, а затем следуйте инструкциям.

Для каждого из нас существуют качества, которые мы не очень любим в окружающих. Но вот точно сказать, с каким из них нельзя смириться, а с каким можно жить, сможет не каждый.

Прочтите эту волнующую историю

Недавно Ирина переехала к молодому человеку, с которым встречается больше года. И в какой-то день Женя, парень девушки, узнал, что любимая ему изменила. В его же квартире с его же другом Павлом. Обезумевший от гнева он, не став слушать объяснений, выгнал Ирину на улицу, несмотря на то что жил в неблагополучном районе — дело шло к ночи, а денег у девушки не было.

Ирина позвонила Павлу, чтобы он приехал за ней или хотя бы поддержал советом. Но экс-любовник отказался помогать, сославшись на занятость. Взвинченная девушка выбежала на дорогу, где ее сбил автомобиль, за рулем которого был Тимур. В тот вечер он сел за руль без документов, и, чтобы не навлечь еще большую беду, горе-водитель скрылся с места аварии.

Пострадавшую доставили в больницу к моменту, когда закончилась смена дежурившего врача Романа. А у него как раз были срочные дела, поэтому он не стал осматривать девушку, сказав, что это сделает врач, чья смена сейчас начнется.

Сменщик Романа Анатолий накануне перебрал с алкоголем и чувствовал себя просто отвратительно. Поэтому он не вышел на работу, и, к слову, это не первый его прогул по причине злоупотребления спиртным. В результате Ирина скончалась в приемном покое от внутреннего кровотечения.