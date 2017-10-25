Тест: Что вас бесит в людях больше всего
Для каждого из нас существуют качества, которые мы не очень любим в окружающих. Но вот точно сказать, с каким из них нельзя смириться, а с каким можно жить, сможет не каждый.
Сегодня AdMe.ru предлагает пройти интересный тест, который поможет вам в этом разобраться. Прочитайте внимательно историю, а затем следуйте инструкциям.
Прочтите эту волнующую историю
Недавно Ирина переехала к молодому человеку, с которым встречается больше года. И в какой-то день Женя, парень девушки, узнал, что любимая ему изменила. В его же квартире с его же другом Павлом. Обезумевший от гнева он, не став слушать объяснений, выгнал Ирину на улицу, несмотря на то что жил в неблагополучном районе — дело шло к ночи, а денег у девушки не было.
Ирина позвонила Павлу, чтобы он приехал за ней или хотя бы поддержал советом. Но экс-любовник отказался помогать, сославшись на занятость. Взвинченная девушка выбежала на дорогу, где ее сбил автомобиль, за рулем которого был Тимур. В тот вечер он сел за руль без документов, и, чтобы не навлечь еще большую беду, горе-водитель скрылся с места аварии.
Пострадавшую доставили в больницу к моменту, когда закончилась смена дежурившего врача Романа. А у него как раз были срочные дела, поэтому он не стал осматривать девушку, сказав, что это сделает врач, чья смена сейчас начнется.
Сменщик Романа Анатолий накануне перебрал с алкоголем и чувствовал себя просто отвратительно. Поэтому он не вышел на работу, и, к слову, это не первый его прогул по причине злоупотребления спиртным. В результате Ирина скончалась в приемном покое от внутреннего кровотечения.
Кто виноват?
Итак, кто, по-вашему, больше всего виноват в смерти Ирины? Посмотрите картинки (не переворачивая их!) и обозначьте главного виновника номером 1, а затем остальных участников по мере убывания их вины по отношению к этой трагедии. Чтобы не запутаться, выпишите имена под соответствующими номерами на лист бумаги, если он есть под рукой.
Ирина
Женя
Павел
Тимур
Роман
Анатолий
Ключ к тесту
Каждый участник этой трагедии символизирует какое-либо негативное качество. Чтобы узнать, какое именно, — переверните картинку.
- Первые два качества в составленном списке — это самые неприемлемые пороки для вас. Случись столкнуться с ними по отношению к себе, вы вряд ли сможете с ними смириться.
- Два следующих качества, хоть и расстраивают вас в людях, вы сможете простить, если тому будет сопутствовать ситуация.
- Две последних черты не так страшны для вас, и в случае чего вы сможете согласиться с ними, ну или попробуете помочь близкому человеку от них избавиться.
Иллюстратор Ksenia Shvedova специально для AdMe.ru