Теперь вы будете реже видеть своего стоматолога. И вот почему

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Команда из Королевского колледжа в Лондоне нашла способ лечить поврежденные зубы, не используя пломбы. Химическое вещество под названием Tideglusib, которое используют для лечения болезни Альцгеймера, может залечивать небольшие отверстия в зубной пульпе.

В исследовании, опубликованном в Science Reports, написано, что этот метод приводит «к полному и эффективному натуральному восстановлению».