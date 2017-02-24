Теперь вы будете реже видеть своего стоматолога. И вот почему
Команда из Королевского колледжа в Лондоне нашла способ лечить поврежденные зубы, не используя пломбы. Химическое вещество под названием Tideglusib, которое используют для лечения болезни Альцгеймера, может залечивать небольшие отверстия в зубной пульпе.
В исследовании, опубликованном в Science Reports, написано, что этот метод приводит «к полному и эффективному натуральному восстановлению».
У зубов очень ограниченные способности к регенерации. Если внутренняя зубная пульпа обнажается, организм человека способен производить тонкую полоску твердой зубной ткани дентина, однако большие повреждения таким образом не залечиваются.
Ученые пытаются усилить природную способность зубов восстанавливать большие полости, а не использовать цементы или пломбы, которые подвержены инфекциям и часто требуют замены.
Этот способ был протестирован на мышах, теперь ученые исследуют, можно ли таким образом восстанавливать более крупные повреждения зубов.
Источник bbc.com
Перевод AdMe.ru
Фото на превью DEPOSITPHOTOS