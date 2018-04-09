Специалисты рассказали, в каком случае плесень может быть полезной, а в каком — смертельно опасной

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Время от времени плесень может появляться в любом доме. И если к ее появлению на стене мы отнесемся серьезно, то при наличии плесени на продуктах можем просто отрезать испорченную часть, употребив в пищу остальное. Ученые говорят, что в ряде случаев так делать опасно: многие виды плесени выделяют микотоксины, которые вызывают тяжелые состояния и могут провоцировать болезни.

Мы в AdMe.ru подробно опишем разницу между так называемой благородной плесенью на продуктах и опасными грибками, от которых нужно немедленно избавляться.

Полезная и вредная плесень — в чем отличие?

Как говорят специалисты, разница между благородной и опасной плесенью на продуктах примерно такая же, как между белым грибом и поганкой. Так чем же они все-таки отличаются? Благородная плесень: разновидности полезных грибковых культур Penicillium, Botrytis cinerea, которые придают вкус сырам, салями, вину и другим продуктам;

рост плесени контролируется специально заданными параметрами;

отработанная технология производства;

польза для здоровья: эти виды плесени нормализуют работу кишечника и снижают риск развития сердечно-сосудистых патологий, являются естественными консервантами для продуктов. Опасная плесень: разновидности плесневых грибков, которые имеют разную степень воздействия на организм — от аллергических реакций до опасных отравлений;

невозможно оценить на глаз степень опасности;

практически вся плесень, которая появилась на продуктах вне условий специального производства, то есть в бытовых условиях.

Благородная плесень: 5 известных продуктов

Некоторые продукты благодаря плесени становятся только лучше. Плесневые грибки помогают им созреть, раскрывают их вкус и добавляют ему изюминку.

Сыры с плесенью

Для таких сыров характерны 3 вида плесени — голубая, белая и красная. Голубую плесень транспортируют внутрь сыра для созревания, а белая и красная при определенных условиях должны вырасти на поверхности продукта. Следует учитывать, что плесень, спонтанно появившаяся на сырах твердых сортов, может быть опасной. К тому же при неправильном хранении даже на изначально плесневелом продукте может вырасти посторонняя опасная плесень. Польза: такие сыры богаты протеинами, фосфором, аминокислотами, а содержащийся в сыре кальций лучше усваивается благодаря плесени. С осторожностью следует употреблять сыр с плесенью детям, беременным женщинам (он может вызывать аллергию и негативно воздействовать на плод) и людям, имеющим проблемы с ЖКТ.

Соевый соус

Брожение соевых бобов при изготовлении соуса происходит под воздействием грибков рода Aspergillus fumigatus. В древности у европейцев, которые хотели приготовить такой соус, ничего не выходило именно из-за непонимания роли этого грибка в азиатской рецептуре. Польза: богат аминокислотами, минералами. Детям до 5 лет и беременным женщинам следует употреблять этот соус с осторожностью: он может вызывать аллергию и негативно воздействовать на плод.

Салями

Плесень, которая покрывает салями, выполняет сразу несколько функций: придает колбасе своеобразный вкус, помогает сохранить вес продукта (мясо высушивается не так быстро), выступает в качестве природного консерванта и свидетельствует о том, что колбаса прошла весь процесс созревания успешно. Польза: натуральные составляющие.

Вино

Токайские вина и некоторые дорогие сорта французских вин делают из винограда с серой плесенью. Как говорят виноделы, «благородная гниль дает благородство вину». Плесень помогает винограду избавиться от лишней влаги и повысить концентрацию сахара и кислоты. Это обязательное условие для производства благородных сладких вин.

Лимонная кислота

Лимонная кислота, которую мы покупаем в супермаркетах, не имеет никакого отношения к лимонам. Ее изготавливают с помощью черной плесени (Aspergillus niger). Плесень «кормят» глюкозой и сахарозой, и она производит кислоту.

Продукты с плесенью: спасти или выбросить?

Не стоит проверять на себе степень токсичности плесени, которую вы обнаружили на продуктах: есть риск получить аллергическую реакцию или серьезно отравиться. Но все-таки, какие продукты с плесенью еще можно спасти, а от каких лучше поскорее избавиться?

Следует выбросить: Обязательно нужно выбрасывать продукты с относительно мягкой, влажной консистенцией, в которой плесень чувствует себя хорошо и развивается быстро. Если вы обнаружили небольшой чистый участок на заплесневелом продукте, скорее всего, еще пока незаметный глазу мицелий уже поразил его полностью. Сюда отнесем: мясные продукты (колбаса, сосиски, бекон, ветчина, любое приготовленное мясо);

молочные продукты (йогурт, творог, сметана, сырные нарезки и тертый сыр);

мягкие сыры с плесенью. Обычно посторонняя плесень внешне отличается от «родной». Если вы заметили такое соседство, знайте — оно опасно;

приготовленные блюда (запеканки, салаты, макароны);

мягкие фрукты, овощи, ягоды;

варенье;

хлеб. Можно спасти: По твердым поверхностям плесень распространяется не так быстро, и зараженную часть продукта можно отрезать. Сюда отнесем: твердые сыры: с пармезана или чеддера лучше убрать плесень вместе с сантиметровым слоем сыра, затем нужно тщательно вымыть нож, чтобы не занести мицелий в оставшуюся часть продукта, и завернуть сыр в новую пленку или бумагу;

твердые овощи и фрукты: плесени трудно справиться с морковью или капустой, поэтому, срезав верхний слой, можно использовать эти овощи;

сыровяленое мясо и колбасы: плесень, появившаяся на поверхности таких продуктов, не опасна для внутреннего слоя мяса, но в пищу ее, конечно же, употреблять нельзя.

Осторожно, может быть ядовито!

Существуют продукты, в которых с большей вероятностью, чем в других, могут развиваться самые ядовитые виды плесени. Поэтому с большой осторожностью нужно относиться к испорченным яблокам (особенно к яблочному соку) и орехам (особенно к арахису). Плесень может прятаться даже в здоровых на вид орехах, потому что консистенция арахиса на самом деле не такая уж и твердая за счет содержания растительных жиров.

А вам часто приходится сталкиваться с плесенью на продуктах? Как вы поступаете в таких случаях?