Специалисты назвали самые безопасные этажи для жилья
Спор между любителями жить в поднебесье и восхваляющими первый этаж, наверное, не прекратится никогда.
Поэтому мы AdMe.ru решили разобраться с научной точки зрения, где безопаснее жить. Речь пойдет, разумеется, о городских многоэтажных домах.
Плюсы и минусы первых этажей
Главный и неоспоримый плюс квартиры на первых трех этажах — это психологический комфорт благодаря реальной связи с внешним миром.
Недостатки:
-
Замедленная циркуляция воздуха.
-
Часто первые три этажа закрыты деревьями, из чего следует повышенная затененность и влажность, что приводит к размножению грибков и бактерий.
-
Если речь идет о типичном городском доме с дорогой и парковками во дворе, то даже самый чудесный газон превращается в рассадник пыли.
-
Загрязненный воздух из-за выхлопов машин, горячего асфальта — следовательно, высокая степень риска болезней легких и сердечно-сосудистых заболеваний.
-
Высокий уровень шума.
Как бороться с недостатками:
-
Постоянно проветривать затененную квартиру (особенно если дом не новый и плохая система внутренней вентиляции).
-
Часто мыть полы.
-
Не скупиться на ионизатор, очиститель, увлажнитель воздуха или хотя бы завести комнатные растения с большой площадью листьев.
Плюсы и минусы жизни на высоте
Плюсы жизни в поднебесье довольно-таки весомые:
-
Воздух чище, ибо нет выхлопных газов и пыли.
-
Значительно ниже уровень шума.
-
Захватывающий дух вид.
Недостатки:
-
Во-первых, это может негативно сказаться на психологическом состоянии некоторых людей: есть риск потерять полноценное ощущение земного притяжения и обзавестись парой-тройкой фобий вроде клаустрофобии, боязни высоты или просто подарить себе апатию и депрессии.
-
Выше 7-го этажа происходит ослабление магнитного поля. Если человек много времени проводит в слабом поле (то есть на очень высоком этаже), у него может значительно снизиться иммунитет, нарушается деятельность сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы.
-
Вредные вещества от промышленных предприятий скапливаются на высоте от 30 метров и выше, особенно если ветер дует в сторону вашего дома или вы живете недалеко от подобных предприятий.
Недостатки жизни на 30-м этаже и выше:
-
Сухость воздуха, к чему приводит необходимость пользоваться кондиционером из-за невозможности широко открыть окна.
-
Опасность при пожаре: простая пожарная бригада не сможет подняться на высокий этаж, придется ждать вертолет.
-
Опасность инфразвука. На земле он практически не ощущается. Но на большой высоте инфразвуковые волны высокой интенсивности могут совпасть с частотой колебания внутренних органов, что приведет к нарушению их работы.
-
Большая нагрузка на организм при пользовании скоростным лифтом. Организм некоторых людей с трудом адаптируется к резкой смене давления. Врачи вообще сравнивают подъем на лифте небоскреба на 50-й этаж с получасовой пробежкой. Только здесь эта нагрузка воздействует на организм за считаные секунды.
Что же советуют врачи?
С точки зрения чистоты воздуха и психологического восприятия высотыврачи считают идеальным проживание на 5–7 этажах. До 5-го этажа не достают выхлопные газы, а после 7 этажа накапливаются вредные вещества от предприятий. Вот и весь рецепт!
Есть одно «но»: разумеется, все зависит от условий вашего дома. Если ваши окна 5-го этажа выходят прямо на магистраль, это не значит, что правило «5–7 этаж» работает и у вас. И конечно, если вы живете на 1-м этаже многоэтажного дома в природной зоне, это правило также видоизменяется.
В общем, если перед вами стоит вопрос покупки городской квартиры, вы знаете, что выбирать. Если у вас уже есть квартира на других этажах, понятное дело, что это не повод продавать недвижимость, стоит просто чаще проветривать, очищать и увлажнять жилище. А если у вас непроходящие, казалось бы, беспричинные заболевания, может, действительно стоит проконсультироваться с врачом по поводу высоты вашего жилья?