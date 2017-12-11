Специалисты назвали самые безопасные этажи для жилья

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Спор между любителями жить в поднебесье и восхваляющими первый этаж, наверное, не прекратится никогда.

Поэтому мы AdMe.ru решили разобраться с научной точки зрения, где безопаснее жить. Речь пойдет, разумеется, о городских многоэтажных домах.