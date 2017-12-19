Специалисты МЧС рассказали, что делать, если разбился градусник, и чего делать категорически нельзя

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У многих в домах еще остался ртутный градусник — он показывает гораздо точнее и никогда не врет. Все бы хорошо, только боязнь разбить термометр преследует, стоить только взять его в руки. Однако ничего в этом страшного нет, важно лишь соблюдать несколько правил.

Мы в AdMe.ru с помощью специалистов МЧС разобрались, чего ни в коем случае нельзя делать, если градусник разбился, а что обязательно нужно.