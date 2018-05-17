Задача для тех, кто на 100 % уверен в своей логике
Логические задачи любят и дети, и взрослые. Тем более если в них есть настоящий сюжет и герои, за которых можно болеть. Мы представляем вам задачу, в которой вам предстоит почувствовать себя главным героем событий и убежать от толпы злобных зомби.
AdMe.ru предлагает вам проверить свои силы и логику. Внизу вас ждет ответ, только чур сразу не подглядывать!
Отправиться на стажировку в горную лабораторию было не самой лучшей идеей.
Нажимать кнопку со странным красным символом было еще более глупым действием.
Ведь из-за двери на вас бросились зомби!
Однако не время сожалеть о содеянном, так как нужно как можно быстрее смыться от этих злобных тварей.
Вы убежали из лаборатории. К вам присоединились уборщик, лаборантка и старый профессор.
Вы немного оторвались от преследователей, но для побега есть только один путь — старый канатный мост через широкое ущелье.
Вы перейдете через него за 1 минуту.
Лаборантке потребуются 2 минуты.
Уборщик чуть медленнее и справится с задачей за 5 минут.
Профессору же нужны все 10, чтобы доковылять до другого края.
По расчетам профессора, зомби догонят вас примерно через 17 минут, так что вам наверняка хватит времени, чтобы перебраться через мост и обрушить его за собой.
К сожалению, мост может выдержать только 2 человек одновременно.
К еще большему сожалению, на улице ночь и почти ничего не видно, а фонарь, который вы взяли с собой, освещает лишь крошечную область, которой хватает как раз для 2 человек.
Сможете ли вы придумать хитрый план, чтобы спасти всю вашу компанию?
Помните: не более 2 человек одновременно находятся на мосту.
Тот, кто пересекает мост, должен либо держать фонарь, либо быть в области освещения.
Каждый из вас может спокойно ожидать в темноте по любую сторону моста.
И самое важное: каждый из компании должен быть на другой стороне моста до прибытия зомби, ведь первый же зомби, ступивший на мост, тут же его обрушит.
Вам нельзя хитрить: вы не можете перелететь через мост, переплыть внизу или же подружиться с зомби.
Ответ
На первый взгляд может показаться, что независимо от ваших действий вам всегда будет не хватать 1 или 2 минут, но это не так.
Загадка кроется в сокращении времени перехода через мост — для этого надо отправить самых медленных пешеходов вместе.
Но поскольку для перехода через мост вам всегда нужен фонарь, его переноской должен заняться самый быстрый из вас.
Итак, вы и лаборант быстро пересекаете мост через ущелье. На это уйдет 2 минуты.
Вы возвращаетесь с фонарем обратно, на это уйдет 1 минута.
Теперь самое сложное: профессор и уборщик берут у вас фонарь и отправляются в путь. Они пересекут мост за 10 минут.
После их перехода у вас останется только 4 минуты. Лаборантка берет фонарь, оставляя профессора и уборщика на той стороне моста. За 2 минуты она донесет к вам фонарь, а еще за 2 минуты вы успеете снова пересечь мост — до того, как к нему подберутся зомби.
Ура, все спасены!
Может быть, вы нашли альтернативное решение задачи? Делитесь в комментариях.