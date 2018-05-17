Задача для тех, кто на 100 % уверен в своей логике

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Логические задачи любят и дети, и взрослые. Тем более если в них есть настоящий сюжет и герои, за которых можно болеть. Мы представляем вам задачу, в которой вам предстоит почувствовать себя главным героем событий и убежать от толпы злобных зомби.

AdMe.ru предлагает вам проверить свои силы и логику. Внизу вас ждет ответ, только чур сразу не подглядывать!

Отправиться на стажировку в горную лабораторию было не самой лучшей идеей.

Нажимать кнопку со странным красным символом было еще более глупым действием.

Ведь из-за двери на вас бросились зомби!

Однако не время сожалеть о содеянном, так как нужно как можно быстрее смыться от этих злобных тварей.

Вы убежали из лаборатории. К вам присоединились уборщик, лаборантка и старый профессор.

Вы немного оторвались от преследователей, но для побега есть только один путь — старый канатный мост через широкое ущелье.

Вы перейдете через него за 1 минуту. Лаборантке потребуются 2 минуты. Уборщик чуть медленнее и справится с задачей за 5 минут. Профессору же нужны все 10, чтобы доковылять до другого края. По расчетам профессора, зомби догонят вас примерно через 17 минут, так что вам наверняка хватит времени, чтобы перебраться через мост и обрушить его за собой.

К сожалению, мост может выдержать только 2 человек одновременно. К еще большему сожалению, на улице ночь и почти ничего не видно, а фонарь, который вы взяли с собой, освещает лишь крошечную область, которой хватает как раз для 2 человек.

Сможете ли вы придумать хитрый план, чтобы спасти всю вашу компанию? Помните: не более 2 человек одновременно находятся на мосту. Тот, кто пересекает мост, должен либо держать фонарь, либо быть в области освещения. Каждый из вас может спокойно ожидать в темноте по любую сторону моста. И самое важное: каждый из компании должен быть на другой стороне моста до прибытия зомби, ведь первый же зомби, ступивший на мост, тут же его обрушит. Вам нельзя хитрить: вы не можете перелететь через мост, переплыть внизу или же подружиться с зомби.

Ответ

На первый взгляд может показаться, что независимо от ваших действий вам всегда будет не хватать 1 или 2 минут, но это не так. Загадка кроется в сокращении времени перехода через мост — для этого надо отправить самых медленных пешеходов вместе. Но поскольку для перехода через мост вам всегда нужен фонарь, его переноской должен заняться самый быстрый из вас. Итак, вы и лаборант быстро пересекаете мост через ущелье. На это уйдет 2 минуты. Вы возвращаетесь с фонарем обратно, на это уйдет 1 минута. Теперь самое сложное: профессор и уборщик берут у вас фонарь и отправляются в путь. Они пересекут мост за 10 минут. После их перехода у вас останется только 4 минуты. Лаборантка берет фонарь, оставляя профессора и уборщика на той стороне моста. За 2 минуты она донесет к вам фонарь, а еще за 2 минуты вы успеете снова пересечь мост — до того, как к нему подберутся зомби. Ура, все спасены!