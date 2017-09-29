Ученые утверждают, что вы не сможете угадать, сколько лет этим людям
Как много вы сможете рассказать о человеке всего по одной его фотографии? Сумеете ли вы по эмоции, которую он испытывает, определить, кем он работает, какие у него увлечения или хотя бы сколько ему лет?
AdMe.ru решил провести небольшой эксперимент, поэтому просит вас ответить всего на один короткий вопрос:
Сколько лет этим людям?
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
К чему был этот вопрос?
Ученые из Амстердама научили компьютерную программу определять возраст человека по лицу. Ученые попросили добровольцев показать на камеру различные эмоции. И тут в ходе теста выяснилось, что программа может «сбрасывать» до 40 лет, если человек улыбается. Причем программа реагировала только на искренние улыбки. Во всех остальных случаях она почти не ошибалась.
Нам стало интересно выяснить, правы ли ученые. Мы вышли на улицу и попросили случайных прохожих угадать возраст людей по фотографиям. Вот что из этого вышло:
Столько лет дали улыбающимся людям прохожие
Почти 75 % прохожих, когда мы показывали им фотографии человека с улыбкой, давали ему меньше лет, чем есть на самом деле.
А вот сколько им лет на самом деле
Выходит, что человек, который улыбается, действительно выглядит моложе и привлекательнее. Но главное не это. Глядя на фотографии улыбающихся людей, прохожие могли приписать много хороших качеств человеку, которого совсем не знали.
Как все знают, улыбка — эмоция счастья. Во время улыбки в мозг посылается сигнал о том, что мы счастливы. А когда мы счастливы, организм начинает вырабатывать эндорфины, которые поднимают настроение нам и окружающим.
Поэтому простая улыбка делает человека приятнее и привлекательнее без макияжа, модной стрижки и гаджетов. Она влияет на здоровье, снимает стресс, а главное, делает нас и окружающих счастливее.
Улыбайтесь чаще :)