Тест: Помните ли вы что-нибудь из школьного курса по физике?

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Кто-то грыз в школе гранит науки, а кому-то было совсем скучно, и он предпочитал просто отсидеться на последней парте. Уроки физики — не исключение. Тем не менее в жизни ее законы действуют постоянно и повсюду вне зависимости от того, была ли она любимым предметом в школе или нет.