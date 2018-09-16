Тест: Помните ли вы что-нибудь из школьного курса по физике?
Кто-то грыз в школе гранит науки, а кому-то было совсем скучно, и он предпочитал просто отсидеться на последней парте. Уроки физики — не исключение. Тем не менее в жизни ее законы действуют постоянно и повсюду вне зависимости от того, была ли она любимым предметом в школе или нет.
AdMe.ru подготовил список вопросов из школьной программы по физике. В каждом из них по 3 варианта ответа, и только 1 из них правильный. Проверьте, насколько хорошо вы помните этот курс. Подсчитайте количество правильных ответов и честно оцените свой результат.
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© Pirates of the Caribbean: At World's End / Walt Disney Pictures © Pirates of the Caribbean: At World's End / Walt Disney Pictures
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Результаты теста:
- 0–4 правильных ответа: возможно, физика не была в числе ваших любимых предметов или вы предпочитали здоровый сон на последней парте обучению.
- 5–9 правильных ответов: хороший результат, наверняка физика давалась вам достаточно просто и вы могли бы легко улучшить свой результат.
- 10–11 правильных ответов: отлично, вы имеете четкое представление о том, что и как устроено в этом мире.
- 12 правильных ответов: потрясающе, наверняка вы настоящий перфекционист, особенно в том, что касается точных наук.
А как вы справились с тестом? Какие вопросы вызвали наибольшее сомнение при ответе?