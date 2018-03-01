3 научных доказательства того, что вы проживаете другую жизнь в параллельной реальности

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Знаете, как бывает? Приходишь на пляж: вода холодная. Ты не знаешь, купаться или нет. Рядом стоит красивая девушка. Она тоже сомневается. Видит тебя. И ты знаешь: стоит спросить ее имя — и уйдешь с ней, забудешь все. Даже с кем пришел. Стоит лишь спросить. Но ты просто потом ее вспоминаешь. Раз в день или в неделю. Не уходит из головы это секундное воспоминание. Воспоминание о другой жизни, которая не сбылась...

Это пронзительное рассуждение героя фильма «В чужом ряду» заставило AdMe.ru задуматься: а действительно ли существуют эти «другие жизни», в которых ваша судьба сложилась иначе? Спойлер: да. Рассмотрим вопрос с точки зрения разных наук.

Существование вашей альтернативной жизни с точки зрения физики

Для доказательства теории альтернативных реальностей на секундочку окунемся в историю: в 1915 году две ошеломляющие идеи перевернули научный мир — это теория относительности Эйнштейна и зарождение квантовой механики, что кардинальным образом изменило наше понимание Вселенной. Но тем не менее не ответило на все вопросы. Осознав бреши в этих теориях касательно вопросов Большого взрыва и его последствий, вот уже не одно десятилетие светлейшие головы мира ищут более универсальную теорию всего. И вот наконец из-за кулис выходит теория струн, которая отвечает на большинство несостыковок исследований. Ее идея в том, что все существующее в этой Вселенной состоит из мельчайших вибрирующих струн энергии (которые находятся внутри атомов молекул), причем каждая струна вибрирует по-своему, порождая свои виды частиц. Это как ноты на гитарной струне. Проще говоря, Вселенная представляет собой бесконечную симфонию этого оркестра. Абсолютно все, что нас окружает, — это музыка из этих крошечных струн. Если чуть нагляднее: представьте себе огонь. Со стороны пламя кажется материальным, но на деле это просто энергия, которую невозможно потрогать (не только из-за температуры, а в принципе). А в колеблющиеся струны, в отличие от пламени, нельзя пропустить руку, так как это возбужденное состояние пространства, которое становится осязаемым. При всей одновременной простоте и гениальности теории струн была одна проблема, решение которой и привело к осознанию альтернативных реальностей.

Выяснилось, что теория струн — это не одна теория, а совокупность множества, очень большого множества теорий. Каждая из них описывает свою Вселенную со своими законами физики. Казалось, это провал... Или величайший триумф? Потому что на первый план вышла мысль о том, что — внимание — наша Вселенная не одна. А их много. Существует некая величайшая Мультивселенная. С такой гипотезой внезапно все встало на свои места: каждой Вселенной соответствуют свои законы физики, поэтому и невозможно прийти к единым показателям.

Многие ученые остались недовольны теорией Мультивселенной, ведь, во-первых, расчеты получаются не едиными для всего и вся, чего изначально никогда не было в физике, а во-вторых, потому что их просто невозможно проверить! Многим кажется, что эта версия может стать реальностью разве что в очередном «Интерстелларе» Кристофера Нолана, где герои найдут какую-нибудь воронку в соседнюю Вселенную. Но по прогнозам большинства, есть вероятность, что через какой-нибудь десяток лет мы будем смотреть на свои нынешние сомнения так же, как и на сомнения тех, кто некогда считал, что Солнце вращается вокруг Земли. А если вы взглянете на интереснейшее выступление в TED гениального ученого нашего времени Брайана Грина, возможно, вы развеете свои сомнения прямо сейчас.

Если эта невероятная теория верна, то и следствие из нее вытекает невероятное: внутри этой Мультивселенной могут быть другие копии нашей Солнечной системы, копии Земли и, значит, копии всех нас. А если это так, то и все возможные варианты развития наших жизней. В некой другой Вселенной ваша копия может жить абсолютно так же, но в другой все может быть по-другому. В бесконечности ваша копия может бесконечно принимать другие решения. Это значит, что в какой-то Вселенной Виктор Цой все еще жив. А Гитлер стал основателем постмодерна в живописи. Или где-то есть Земля, где уже случилась ядерная война. Или где динозавры не вымерли! И эволюция пошла по другому пути.

С точки зрения математики

Математики подтверждают, что в бесконечной Мультивселенной очень даже вероятны копии нашего мира. Как такое может быть? Приведем пример с колодой карт: она состоит из 52 разных листов. Но за очень большое количество партий их комбинации неизбежно начнут повторяться, поскольку количество разных вариантов раздачи ограничено. В Мультивселенной работает тот же принцип, потому что по законам природы первичные составляющие материи — частицы — подобны колоде карт: в каждой точке пространства они могут сложиться ограниченным числом способов. Если пространство бесконечно, если количество Вселенных тоже бесконечно, то такие варианты должны повторяться. А поскольку каждый из нас с вами всего лишь вариант сборки частиц, то где-то есть наши точные копии. С одной стороны, это удручает: значит, мы лишены уникальности. Представьте: вы — копия или вариант одной из жизней некой комбинации частиц. С другой стороны, если, конечно, все это не утопия и Вселенная действительно бесконечна, то где-то там, в глубине далеких галактик, вы все же занимаетесь тем, чем хотели. Вы добились совершенно иных высот. Может, вы когда-то приняли то самое другое решение (вы знаете, что это за решение), а может, вас и вовсе нет...

С точки зрения философии

Рассмотрим нашу тему с точки зрения философии на примере фильма «Господин Никто» (если вас всегда мучила тема жизненного выбора, своей альтернативной жизни или вы сейчас находитесь на распутье, настоятельно рекомендуем вам данную картину) вместе с философом, автором канала «Скрытый смысл». Здесь уже нет речи о Мультивселенных, о законах физики и Кристофере Нолане. Речь идет о герое, который может видеть свои другие жизни в зависимости от тех выборов, которые он совершит. И вот что он говорит, уже будучи стариком:

«В жизни каждого из нас каждый день происходит сотня выборов, и не бывает их хороших или плохих. Просто каждый из выборов создает другую жизнь, другой неповторимый мир. Но каждая жизнь заслуживает того, чтобы ее прожить, каждая тропа — чтобы быть пройденной. Потому что каждая из наших других жизней правильная. У них у всех тот же смысл. Все на свете могло быть другим, но иметь тот же смысл». Немо

Расшифруем: никто не станет спорить, что любая вещь в нашем мире имеет смысл. И этот смысл во времени не меняется, потому что один из главных принципов мышления гласит: «Если есть нечто одно, значит есть и нечто противоположное». Соответственно, если что-то меняется, значит что-то не меняется (стоп, мозг пока не взрываем, читаем следующий абзац). Например, человек постоянно меняется: клетки нашего тела за всю жизнь обновляются сотни тысяч раз, но мы все равно остаемся тем же самым человеком, а не становимся кем-то другим. Значит, несмотря на полное изменение нашего тела, что-то в нас остается неизменным. Это «что-то» в философии называется сущностью, или смыслом. То есть вещи меняются, но их смыслы не меняются. Пример: машина горит — но «смысл» этой машины не горит. Более того, если человек умрет или даже не родится, его «смысл» не исчезнет, ибо рождение и смерть — это и есть то самое неизменное, что не зависит от возникновения или уничтожения той вещи, к которой оно относится. Стало быть, любое изменение вещи уже заложено в ее смысле. И любые возможные поступки, которые совершает человек, и все возможные варианты его жизни также уже предполагаются его смыслом. То есть вы уже существуете во всех возможных вариантах. Однако философия философией, но все же выбор выбору рознь. И именно «Господин Никто» показывает нам, что при равноценности бесконечного числа выборов наилучший выбор все же оказывается тем, что основывался на свободе, а не сторонних факторах.

Значит, наших альтернативных жизней много. Как с этим жить?