Сколько времени тратят мужчины и женщины на выполнение одних и тех же действий

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Между мужчинами и женщинами достаточно различий, в связи с этим существует множество стереотипов. Например, многие привыкли считать, что женщины тратят на личную гигиену больше времени, чем мужчины, а на самом деле это не так. Глобальный отчет по анализу цифрового рынка компании Comscore показал, что женская половина населения проводит в социальных сетях значительно больше времени, чем мужская. В среднем женщины находятся онлайн 24 часа в неделю, а мужчины — всего 17. А Бюро статистики труда в 2018 году предоставило отчет, сколько времени представители разных полов тратят на различные виды деятельности.

Редакции AdMe.ru было интересно узнать, насколько же все-таки велика разница в распределении времени между мужчинами и женщинами, и некоторые клише оказались неверными.

Личная гигиена

Многие считают, что женщины уделяют больше внимания вопросам личной гигиены. Однако согласно статистическим данным, мужчины тратят все-таки немного больше времени на уход за собой. В список мужских гигиенических процедур входят бритье, принятие душа, чистка зубов, мытье головы, укладка волос и одевание. Однако при сравнении результатов не принимались во внимание временные затраты на нанесение макияжа женщинами.

Времяпровождение в интернете

Кроме использования интернета по работе или учебе, много времени пользователи уделяют развлечениям. Например, женская половина населения тратит больше времени на социальные сети — около 24 часов в неделю, а мужская — лишь 17 часов. Однако мужчины больше внимания уделяют играм, поэтому в общей сложности у них уходит больше времени на проведение досуга в интернете.

Общение

Стереотип, утверждающий, что прекрасная половина человечества разговаривает намного больше, оказался не таким правдивым — разница составила всего один час. Мужчины такие же социально активные, как и женщины, и при этом посплетничать любят даже больше, чем дамы.

Прием пищи

Женщины больше внимания уделяют наслаждению едой и следят за тем, чтобы питание было разнообразным. Поэтому они тратят на прием пищи больше времени, чем мужчины. А большинство мужского населения менее требовательно к еде.

Работа

У родителей с детьми младше 18 лет немного другое распределение: женщины тратят на работу 21 час в неделю, а мужчины — 38 часов. Это обусловлено тем, что представительницы прекрасной половины человечества больше внимания уделяют воспитанию детей и домашним обязанностям.

Досуг

Поскольку дамы более сосредоточены на поддержании порядка и чистоты в доме, а также на заботе о детях, у них остается меньше времени на отдых, чем у мужчин.

Домашние обязанности

Женщины более требовательны к чистоте и порядку. Там, где для мужчины чисто, женщина найдет, что еще вон там и вот тут надо домыть. Поэтому дамы тратят больше времени на выполнение домашних обязанностей и создают в доме уют и комфорт.

Занятия спортом

Так как мужчины стремятся нарастить мышцы, они предпочитают работать в зале, и это требует много сил и времени. Женщины же хотят похудеть или просто поддерживают здоровье и красивую фигуру. Для этого им нужны не изнуряющие тренировки, а лишь интенсивные кардиоупражнения, йога или фитнес.

Уход за детьми

Все же женщины уделяют больше времени воспитанию детей. В их обязанности входят и прогулки, и обеспечение здоровым питанием, и помощь с уроками, и занятия с детьми их увлечениями. Мужчины в основном только гуляют и играют со своими чадами.

Хобби

Как на досуг, так и на хобби мужчины могут тратить больше времени, чем женщины. Мужские увлечения, будь то изготовление снастей для рыбалки или игра на музыкальном инструменте, чаще превращаются в бизнес. Женское хобби также может приносить небольшой доход, но поскольку его нужно совмещать с воспитанием детей и выполнением других обязанностей, то дамы уделяют своим увлечениям меньше времени.

Сон

Представители сильного пола предпочитают больше успевать в рабочие дни, поэтому и спят меньше, зато пытаются отоспаться в выходные. Женщины же хотят высыпаться и в будни, поэтому в выходные позволяют себе поспать лишь чуть-чуть дольше обычного.

Конечно, у каждого из нас распределение времени индивидуально, и предоставленные данные очень обобщенны. А вы согласны с такой статистикой? Сколько вы тратите времени на свое хобби, а сколько — на сон?