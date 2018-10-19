Сколько перевариваются различные продукты (Теперь понятно, что лучше съесть перед сном)

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Сегодня много говорят о правильном и сбалансированном питании. К сожалению, специально подобранную диету и режим дня не всегда удается соблюдать. То тяжелый день на работе, то поездка мечты на тропический остров, то... невыносимое желание съесть что-нибудь буквально перед сном.

Мы в AdMe.ru изучили, какие продукты сколько времени проводят в желудке. И исходя из этого подобрали те блюда, которые будут наиболее подходящими для разных жизненных ситуаций.

1. Когда надо продержаться до обеда

Бывают ситуации, когда впереди предстоит трудный рабочий день и не будет времени даже на перерыв на кофе. Тогда надо заранее позаботиться о своем меню на день, чтобы чувство голода не добавляло еще больше проблем. Можно позавтракать кашей на молоке с чем-нибудь сладким, например, добавив в нее мед или съев шоколад вприкуску. Для любителей более «серьезной» еды подойдет яичница или омлет на масле с сыром. Время переваривания продуктов: крупа — 60–80 мин.

молоко — 120 мин.

мед — 60–90 мин.

шоколад — 120 мин.

яичница, омлет — 120–180 мин.

домашний сыр — 90 мин.

твердый сыр — 240–300 мин.

2. Когда предстоит выезд на природу или поход

Любая поездка куда-либо подразумевает всевозможные неожиданности, связанные с транспортом и расписанием. А уж если вы готовитесь отправиться на природу, то тут сюрпризов может быть еще больше. Поэтому лучше заранее плотно поесть, чтобы наслаждаться путешествием, а не думать о еде, едва выйдя за дверь. Для этого подойдут пельмени и картошка, жаренная с грибами. Время переваривания продуктов: пельмени — 180–210 мин.

жареная картошка — 180–240 мин.

грибы — 300–360 мин.

3. Когда возникло желание поесть перед сном

Наверное, у каждого из нас такое было: засиделись допоздна и вроде бы уже спать пора, но вдруг так захотелось что-то съесть... И хотя почти все диетологи советуют воздержаться от искушения, иногда все же можно себя побаловать. Но с умом. Хорошо подойдут те продукты, которые быстро покинут желудок, возможно, еще до того, как вы ляжете в кровать. Время переваривания продуктов: бульон — 20–40 мин.

помидор — 30–40 мин.

огурец — 30–40 мин.

киви — 20–30 мин.

кусочек нежирной рыбы (например трески) — 30 мин.

4. Когда надо быстро перекусить

Что съесть на завтрак, когда предстоит тяжелый день или перед поездкой на природу, мы уже рассмотрели. Но без перекусов в таких ситуациях почти не обойтись. Что можно взять с собой про запас, чтобы можно было и на ходу поесть, и до нормального ужина дотянуть? Время переваривания продуктов: халва — 180 мин.

орехи −180 мин.

сухофрукты — 120 мин.

йогурт — 120 мин.

булочка — 150–210 мин.

5. Когда скоро тренировка

Вы запланировали через час отправиться в тренажерный зал или на пробежку, но вдруг резко захотели есть. Можно, конечно, пересилить себя и дождаться окончания тренировки. Однако не у всех и не всегда у нас железная сила воли. Поэтому на всякий случай надо иметь в виду, чем можно перекусить, чтобы избежать проблем на тренировке или вовсе ее не отменить. Время переваривания продуктов: овощные и фруктовые соки — 15–30 мин.

яблоко — 40 мин.

банан — 45–50 мин.

6. Когда очень жарко в помещении / на улице

Когда жарко, есть обычно хочется мало. Но если у вас были активные физические нагрузки или целый день без остановки мозг решал какие-то задачи, то организм потребует возместить потраченные калории. Вот список продуктов, которые на время утолят голод, но не слишком нагрузят ваш желудок. Время переваривания продуктов: жирная рыба (форель, лосось, сельдь) — 50–80 мин.

яйцо вареное — 120–150 мин.

куриное мясо — 90–120 мин.

брынза — 90 мин.

обезжиренный творог — 90 мин.

мороженое — 120–150 мин.

7. Когда очень холодно в помещении / на улице

Когда на улице или в помещении холодно, то организм вынужден дополнительно вырабатывать тепло, чтобы вы не замерзли. На это уходит много сил, а значит, вы также быстрее проголодаетесь. В данном случае прекрасным решением будут высококалорийные и долгоперевариваемые продукты. Например, рыбный или мясной суп, а также жареное мясо. сало — 300–360 мин.

свинина — 210–300 мин.

8. Когда есть привычка что-то постоянно жевать

Эта привычка есть у многих из нас. Смотрим ли мы кино, читаем ли книгу или работаем за компьютером, нередко хочется параллельно что-то жевать (и не всегда жевательную резинку). Самыми «безвредными» в таком случае будут фрукты и овощи. Но с привычкой все же лучше бороться. А что касается жвачки, то и ее лучше использовать как можно меньше. «Пустое» жевание вредит нам, так как обманывает организм, который начинает готовиться к приему пищи и вырабатывать пищеварительный сок. Не говоря уже о других проблемах, связанных с ротовой полостью и зубами. морковь — 50–60 мин.

вареная свекла — 45–55 мин.

вареная кукуруза — 40–50 мин.

виноград — 30 мин.

персик — 40 мин.

ананас — 40–60 мин.

жвачка, кстати, не переваривается, а из организма выходит через 12–36 часов.

Бонус

Чтобы составить правильный рацион и подобрать себе меню, надо знать не только время переваривания определенных продуктов, но и некоторые правила. В идеале надо стараться подбирать для конкретного приема пищи те продукты, которые остаются в желудке примерно одинаковое количество времени. Так вы не будете подвергать его дополнительной нагрузке.

Если вы добавите масло в салаты (даже растительное и даже в овощные), то это увеличит время переваривания пищи в 2–3 раза. У продуктов появляется оболочка, которой нужно больше времени для растворения.

Если тщательно пережевывать еду, то это не только ускорит процесс пищеварения, но и облегчит его. Обработка ферментами начнется еще во рту.

Пищу лучше употреблять в теплом, а не холодном виде. Так микроэлементы начинают распадаться еще до попадания в организм. Значит, во-первых, желудку потребуется меньше сил для ее переработки. А во-вторых, больше полезных веществ усвоится, а не попадет в недорасщепленном виде в кишечник, что может стать причиной дискомфорта.

А вот популярный вопрос о том, можно ли пить во время еды, остается открытым. Кто-то из специалистов утверждает, что жидкость может разбавить желудочный сок и усложнить процесс пищеварения. Другие же полагают, что вода и чай быстро покинут желудок, не доставив никаких проблем.