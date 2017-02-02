Сколько на самом деле стоит одежда, которую мы покупаем

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Вы никогда не задумывались, из чего складывается стоимость вещи и оправдана ли она? Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование и вот что выяснили.

Кажется, все вполне справедливо, но если вы все еще раздумываете, нужна ли вам вещь на самом деле, используйте формулу износа:

износ вещи = общая стоимость вещи / количество дней, которые вы будете ее носить

Ответьте себе честно, сколько раз в неделю вы готовы носить эту вещь, и сделайте скидку на то, что ей необходим уход и стирка.