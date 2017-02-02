Сколько на самом деле стоит одежда, которую мы покупаем

Вы никогда не задумывались, из чего складывается стоимость вещи и оправдана ли она? Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование и вот что выяснили.

Для примера возьмем обычную футболку стоимостью 850 рублей.

*В наценку, равную 60 %, включена прибыль, заработная плата продавца, аренда, расходы на рекламу.

Кажется, все вполне справедливо, но если вы все еще раздумываете, нужна ли вам вещь на самом деле, используйте формулу износа:

износ вещи = общая стоимость вещи / количество дней, которые вы будете ее носить

Ответьте себе честно, сколько раз в неделю вы готовы носить эту вещь, и сделайте скидку на то, что ей необходим уход и стирка.

Примерный прогноз потенциальной выгоды покупки поможет вам избежать спонтанных покупок и лишних трат.

167 На склад!
13 Комментарии

Кажется, у этой планеты есть шанс

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