Сколько на самом деле стоит одежда, которую мы покупаем
Вы никогда не задумывались, из чего складывается стоимость вещи и оправдана ли она? Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование и вот что выяснили.
Для примера возьмем обычную футболку стоимостью 850 рублей.
*В наценку, равную 60 %, включена прибыль, заработная плата продавца, аренда, расходы на рекламу.
Кажется, все вполне справедливо, но если вы все еще раздумываете, нужна ли вам вещь на самом деле, используйте формулу износа:
износ вещи = общая стоимость вещи / количество дней, которые вы будете ее носить
Ответьте себе честно, сколько раз в неделю вы готовы носить эту вещь, и сделайте скидку на то, что ей необходим уход и стирка.
Примерный прогноз потенциальной выгоды покупки поможет вам избежать спонтанных покупок и лишних трат.