Школьница отказалась ходить на уроки, и ее выдвинули на Нобелевскую премию. В чем дело вообще?

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В августе 2018 года шведская школьница Грета Тунберг устроила одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Он заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока правительство не начнет выполнять условия Парижского соглашения по климату, цель которого — борьба с глобальным потеплением. Школьница сразу же стала мировой знаменитостью, к ее протесту присоединились тысячи школьников из 400 городов США, Европы и Австралии, а сама она была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

AdMe.ru хочет рассказать о Грете Тунберг, обычной девочке, которая меняет мир прямо сейчас.

Совсем недавно экологический кризис казался чем-то далеким и маловероятным. Но в феврале 2019 года британский Институт исследований государственной политики (IPPR) опубликовал доклад о том, что человечество вступило в «эпоху экологической катастрофы»: уже в ближайшие годы наше воздействие на окружающую среду приведет к дестабилизации общества и мировой экономики. По прогнозам ООН, через 20 лет средняя мировая температура повысится на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, а это значит, что засухи, ураганы и наводнения станут мощнее и разрушительнее. Если предел потепления достигнет 2 °C, то затопление и нехватка воды и еды будут угрожать миллионам людей во всем мире. Чтобы этого не произошло, к 2030 году необходимо снизить выбросы углекислого газа в атмосферу хотя бы на 45 %. Но, несмотря на то что Парижское соглашение подписано, страны не спешат выполнять его условия.

«Школьная забастовка в защиту климата».

В своем выступлении на канале TED Грета Тунберг рассказала, что впервые услышала про глобальное потепление в 8 лет, несколько лет изучала информацию о нем и все это время удивлялась, почему мало кто всерьез обсуждает такую важную проблему. «Если сжигание ископаемого топлива угрожает нашему существованию, почему мы продолжаем жить как раньше?»

К старшим классам Грета отказалась от мяса, перестала летать на самолетах, а из вещей стала покупать только самое необходимое. Когда ей исполнилось 15, она вышла на улицу перед шведским парламентом с плакатом «Школьная забастовка в защиту климата». Ее родители, оперная певица и актер, вначале совсем не поддерживали дочь. Но это подростка не остановило. Журналистам девочка заявляет, что это единственный способ быть услышанной, ведь она еще не может голосовать.

Грета часто выступает на конференциях, посвященных климату. Она сама пишет тексты для своих выступлений и не стесняется в выражениях. Она заявляет: «Мы здесь не для того, чтобы просить мировых лидеров о том, чтобы они подумали о нашем будущем. Они всегда игнорировали нас и будут поступать так и дальше. Политики ведут себя как дети, поэтому пришла наша очередь взять на себя ту ответственность, которую им уже давно следовало взять на себя... Взрослые говорят, что мы обязаны дать молодым людям надежду. Но я не хочу, чтобы вы надеялись. Я хочу, чтобы вы запаниковали». На нападки критиков о том, что такие забастовки просто повод прогулять школу, Грета парирует: «Зачем учиться ради будущего, которого может и не быть?»

После своих выступлений Грета стала звездой экологического протеста. Школьники создали всемирное движение за сохранение климата Fridays For Future («Пятницы ради будущего»). Они требуют от правительства своих стран признать экологические проблемы первоочередными, снизить выбросы углекислого газа, отказаться от использования нефти и угля и снизить порог голосования до 16 лет. Грета Тунберг призывает учащихся каждую пятницу вместо уроков собираться у ближайшей мэрии, делать фотографии и выкладывать в соцсети с хештегами #FridaysForFuture и #ClimateStrike.

Школьные протесты оказались гораздо эффективнее многолетних призывов экологических организаций и привлекли внимание всего мира. Грету поддерживают не только школьники, но и взрослые, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, ирландский премьер-министр Лео Варадкар, мэры Парижа, Милана, Сиднея, Остина, Филадельфии, Портленда, Осло, Барселоны и Монреаля. А Леонардо Ди Каприо, известный своими выступлениями в защиту окружающей среды, поддержал забастовку 15 марта 2019 года, написав о ней в своем Twitter. Всего в этот день на улицы вышло 1,5 млн человек в 2 083 населенных пунктах в 125 странах на всех континентах.

«В 11 лет, — говорит Грета, — я впала в депрессию, перестала разговаривать и есть, потеряв 10 килограммов. Мне диагностировали синдром Аспергера — легкую форму аутизма. Это означает, что я буду с кем-то говорить, только если считаю, что это действительно необходимо. Сейчас один из таких моментов. Я хочу, чтобы вы вели себя так, будто наш дом в огне. Потому что это так и есть».