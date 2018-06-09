Семья из 4 человек оставляет за год маленькую банку мусора. Им это удается благодаря принципу из 5 шагов

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Сегодня мы выбрасываем 3 млн тон мусора в день. Это почти в 4 000 раз больше, чем 100 лет назад. И хотя над вопросом об утилизации отходов, которые отравляют Землю, думают ученые, остановить грустную статистику им пока не удается. Француженка Беа Джонсон (Bea Johnson) и ее семья для себя проблему отходов давно решили. Если бы каждый последовал их примеру, завтра мы бы проснулись в мире, о котором можно мечтать.

AdMe.ru вдохновили пример Беа Джонсон и ее философия «ноль отходов» (zero waste), поэтому мы решили рассказать вам об этой женщине.

Знакомьтесь: Беа Джонсон

Беа Джонсон живет в Калифорнии с мужем и двумя детьми. В 2008 году они переезжали в новый дом; именно тогда Беа задумалась о том количестве вещей, которое они возили за собой. Женщина поняла, что им нужно куда меньше. Так она заинтересовалась минимализмом и экологией, начала менять свой дом и стиль жизни так, чтобы приносить как можно меньше вреда нашей планете. О своем опыте Беа Джонсон рассказала в книге «Дом без отходов», которая мгновенно стала бестселлером.

Весь мусор семьи Джонсон за год умещается в маленькую стеклянную банку

Такого феноменального результата им удалось достичь благодаря принципу 5R. Он состоит из 5 шагов:

Refuse — откажись

Главное правило людей, которые обеспокоены проблемами экологии, — не покупать лишнего. Перепотребление — серьезная проблема XXI века. Прежде всего стоит отказаться от покупки пластика и постараться заменить одноразовые вещи на многоразовые. Беа советует приобрести свою: бутылку для воды;

кружку для кофе с собой;

контейнер для ланча;

тканевые мешочки для покупки фруктов и овощей;

хлопковую сумку для походов в супермаркет. Продукты для семьи лучше всего покупать на местных рынках, взяв с собой экологическую упаковку. Приходите с тканевыми мешочками (для сухих продуктов), банками (для сыра, масла, мяса и других влажных продуктов) и бутылками (для жидкостей). Многие скажут, что достаточно сортировать мусор и выбрасывать пластик в специальный контейнер. Но, покупая продукты в пластиковых упаковках, мы поддерживаем неэкологичных производителей и тем самым помогаем им производить еще больше мусора.

Reduce — сократи

Беа призывает сократить потребление в любой области жизни. Например, у самой француженки осталось всего 15 предметов одежды, но из них женщина может легко составить 50 отличных нарядов. Прежде чем покупать новую вещь, спрашивайте себя: не хватает ли ее в моем гардеробе? качественная ли она? будет ли мне нравиться эта одежда через год? Такой подход поможет избежать необдуманных покупок.

Этот шаг касается косметики и средств для уборки квартиры. Десятки маленьких баночек, в необходимости которых нас убеждает реклама, можно заменить кокосовым маслом (для кожи), а также уксусом и содой (для уборки).

Для ухода за лицом и телом подойдет твердое мыло без упаковки. Шампунь можно покупать на разлив.

Уменьшите количество косметики и рассмотрите самодельные заменители. Например, вместо спрея для волос Беа советует использовать воду с лимоном.

Reuse — используй повторно

Осознанные покупки помогли самой Беа сократить траты на 40 %. Джонсоны не покупают ничего одноразового и уверены, что если все будут поступать так же, то и производители будут вынуждены пересмотреть отношение к своей продукции. Всегда используйте салфетки из ткани и керамическую посуду.

Используйте перьевые и многоразовые ручки, а также покупайте бумагу из вторсырья.

Когда без упаковки не обойтись, просите перерабатываемую.

Поношенную одежду можно использовать как тряпки для дома.

Для бритья выбирайте многоразовую бритву и мыло.

Recycle — переработай

Переработка отходов — деятельность, которая дает вторую жизнь нашему мусору. Ее цель — превращение отходов во вторичное сырье, энергию, различные изделия и материалы. Но покупать каждый день по несколько пластиковых пакетов и надеяться на вторичную переработку — это не самый экологичный вариант. Дело в том, что чаще всего переработка ненадолго продлевает жизненный цикл вещей и вскоре они все равно могут оказаться на свалке. Поэтому сдавать на переработку нужно небольшое количество отходов, которым вы уже не можете найти применение.

Rot — преврати в компост

Треть бытового мусора составляют органические отходы. Их стоит не выбрасывать, а превращать в компост, тем самым превращая в удобрение для растений. Делать это можно двумя способами: в виде загона-контейнера или компостной ямы на даче и различных моделей компактных компостеров, которые подходят для городских квартир. Большее мусорное ведро в доме должно быть компостным. Для другого мусора используйте маленькую стеклянную банку. Чаще всего люди делают наоборот.

На работе не бросайте мусор в общую корзину, а используйте свои емкости для компоста или переработки мусора.

Что можно сделать уже сейчас