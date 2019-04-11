Разлагаемый пластик и еще 6 проектов, которые помогут спасти планету

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Глобальное потепление, загрязнение воздуха, дефицит природных ресурсов — с каждым десятилетием назревает все большая потребность в решении экологических проблем. Ученые и производители товаров со всего мира стремятся придумать новые способы, чтобы спасти нашу планету.

AdMe.ru ознакомился с новыми проектами, которые способны предотвратить экологическую катастрофу.

1. Съедобный пластик

«Не высасывайте жизнь из наших океанов».

Пластик является источником многих экологических проблем. Он вредит Мировому океану, животным и самим людям. Недавние исследования показали, что 90 % пищевой морской соли содержит частицы микропластика, а значит, человек ежедневно потребляет его во время еды.

Чтобы предотвратить возможные заболевания и дальнейшее загрязнение окружающей среды, ученые предлагают перейти на производство съедобного пластика из водорослей. Он безопасен как для человека, так и для животных. Производством занимаются сразу две крупные индонезийские компании. Они делают все: от стаканчиков и трубочек до пакетов для супермаркетов.

2. Освещение для отдаленных уголков планеты

Еще одна отличная идея — доступное уличное освещение там, где нет системного энергоснабжения. Фонари проекта Litter of Light создаются из использованных пластиковых бутылок, в которые вставлены небольшая солнечная панель и светодиод. Уже используются в Бангладеше, Китае, Доминиканской Республике и других странах.

3. Шампунь и зубная паста без упаковок

Пластик повсюду, и огромное количество его находится в вашей ванной комнате. Все принадлежности для ухода за собой упаковываются в пластмассу. Но сейчас появились экологичные альтернативы — к примеру, капсулы с шампунем без пластиковых упаковок Nohbo Drops. Одна капсула длиной 5 см позволяет вымыть волосы любой длины.

Также уже можно купить зубную пасту в таблетках, без тюбиков — Bite Toothpaste Bits или аналогичную фирмы Lush. По подсчетам, только в США ежегодно выбрасывается более 1 млрд использованных тюбиков от зубной пасты.

4. Уголь из экскрементов

Во многих домах Кении нет системной канализации. Люди вынуждены справлять нужду в уличных туалетах, а отходы закапывать или сливать в водоемы. Процветает антисанитария. Диарея — одна из главных причин гибели детей до 5 лет в Кении. Вырубка деревьев — также одна из крупнейших проблем этого государства, так как в 8 домах из 10 для приготовления пищи используется именно древесный уголь.



Неожиданное решение сразу двух проблем придумали в компании Sanivation: они устанавливают в домах специальные туалеты, а затем перерабытывают человеческие экскременты... в уголь. Таким образом получается бороться и с распространением бактерий, и за сохранность природных ресурсов. Предварительно отходы нагревают до 700 °C, чтобы избавить от запаха.

5. Устройство, которое создает биогаз из органических отходов

Еще одна новость для тех, кому нравится идея домов на полном самообеспечении. Создано переносное устройство, которое устанавливается прямо в саду дома и преобразует органические отходы в природный газ.

Затем газ поступает по трубе в горелку, и на нем можно готовить. В сутки устройство вырабатывает столько газа, сколько хватит на 2 часа непрерывного приготовления пищи.

6. Бездымные печи и мангалы BioLite

По данным ВОЗ, около 4 млн смертей ежегодно связаны с заболеваниями, которые вызваны использованием дымовых и керосиновых печей и мангалов. Эту проблему теперь можно решить с помощью изобретения дровяной печи, которая значительно сокращает выброс дыма.

7. Устройства для откачки углекислого газа из воздуха

Очевидно, что назрела необходимость сократить потребление пластика. Человечество призывают использовать фильтры для воды, а не покупать воду в пластиковых бутылках, отказаться от излишнего количества упаковок и так далее.

Тем временем уровень углекислого газа в атмосфере продолжает повышаться. Сразу несколько компаний сегодня занимаются разработкой установок, которые будут откачивать и перерабатывать углекислый газ. В одной из них инвестором является Билл Гейтс. Чтобы избежать угрозы глобального потепления, необходимо общими усилиями откачивать ежегодно порядка 10 гигатонн углекислого газа.

Бонус: «Великая зеленая стена» в Африке

«Великая зеленая стена» — проект стран Африканского союза. С каждым десятилетием протяженность пустыни Сахара увеличивается, и искусственное насаждение полосы деревьев может замедлить дальнейшее обезвоживание почвы. Общая протяженность «стены» должна составлять около 8 тыс. км, а ширина полосы — около 15 км. В прошлом году уже было посажено 15 % от всех запланированных деревьев.

Какая экологическая проблема пугает вас больше всего? Или, может, вы предпочитаете совсем не задумываться об этом?