Русский язык может свести с ума даже тех, кто знает его с рождения. Вот 18 доказательств

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Русский язык как океан — велик и могуч, и в его неисчерпаемых глубинах всегда найдутся неожиданные сокровища даже для прожженных филологов, не говоря уже об обычных людях. Ну кто ж знал, что если вы скажете «стринги» или «фейсконтроль», то иностранец вас не поймет, а вот русский — очень даже?

Мы в AdMe.ru уже потираем руки, предвкушая ваше удивление от этой статьи про чудеса родного языка. А в конце вас ждет бонус про незаслуженно забытую букву Ё.

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Бонус

Бонус 2

А какие слова и правила русского языка удивляют вас?

Фото на превью Wikipedia

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