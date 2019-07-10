Русский язык может свести с ума даже тех, кто знает его с рождения. Вот 18 доказательств
Русский язык как океан — велик и могуч, и в его неисчерпаемых глубинах всегда найдутся неожиданные сокровища даже для прожженных филологов, не говоря уже об обычных людях. Ну кто ж знал, что если вы скажете «стринги» или «фейсконтроль», то иностранец вас не поймет, а вот русский — очень даже?
Мы в AdMe.ru уже потираем руки, предвкушая ваше удивление от этой статьи про чудеса родного языка. А в конце вас ждет бонус про незаслуженно забытую букву Ё.
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Бонус
Бонус 2
А какие слова и правила русского языка удивляют вас?
Фото на превью Wikipedia