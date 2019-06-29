Реабилитолог рассказал, почему щелкают суставы и когда стоит бежать к врачу

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У нашего организма своя бурная, скрытая от глаз жизнь, и мы часто не можем разгадать, какие сигналы он нам подает и о чем они говорят. Доктор-реабилитолог Алексей Ушаков поделился своим медицинским опытом с пользователями сети и наконец разложил по полочкам информацию о здоровье наших суставов.

Мы в AdMe.ru наконец узнали, почему колени хрустят, вредно ли щелкать пальцами и когда стоит показаться врачу, и решили, что хорошо бы рассказать об этом и нашим читателям.

Суставы издают щелчки. Чаще всего мы можем услышать этот звук (в пальцах, шее, коленях) на приеме у мануального терапевта или остеопата, при разминке. Это НЕ патология, это НЕ опасно, это НЕ вызывает артроз. Причина щелчков — пузырьки газа, которые появляются в суставе при изменении давления. Суставная жидкость — это смазка, в ней растворен углекислый газ. Любой сустав окружает суставная сумка — плотный, герметичный, но растяжимый мешок, в котором есть определенное гидравлическое давление. При его растяжении это давление падает, появляются пузырьки, их схлопывание мы и слышим.

Есть более «хрустящие» люди, есть менее. Это связано с особенностью соединительной ткани: у кого-то связки и суставная сумка более эластичны.

Хруст не патология. Более того, хруст возможен только в здоровом, герметичном суставе. Но если он происходит постоянно сам по себе, это требует обследования и консультации врача.

Хрустеть пальцами не полезно и не вредно (но звук очень приятный). Хруст не вызывает заболеваний суставов. Например, доктор Дональд Унгер хрустел пальцами на одной руке 50 лет, и изменений в суставах не возникло. За это исследование он в 2009 году получил Шнобелевскую премию.

В 95 % случаев хруст не означает ничего плохого ни для кого, кроме людей, которых он бесит. Но вам необходимо обратиться к врачу при появлении следующих признаков:

1) помимо хруста присутствует скованность и ограничение движения в суставе;

2) второй щелчок можно повторить сразу после первого (если это газ, то ему нужно 10–15

минут, чтобы снова раствориться);

3) сустав отекает и горячий, вместе с хрустом появляется боль;

4) это не хруст, а треск (он похож на хруст снега, перетирание песка). Этот звук свидетельствует о соприкосновении каких-то элементов сустава друг с другом. Это не может быть нормой почти никогда и требует обследования и лечения.

У детей лет до 5–6 плоскостопие — норма, не верьте утверждению, что это надо лечить. Вашему ребенку не нужна обувь с супинатором, не нужна обувь с жестким задником, не нужны стельки. Все, что нужно — это заниматься воспитанием стопы (упражнения можно найти в интернете).

Единственное, что нужно корректировать у детей, это вальгус пяток (когда ноги заваливаются пятками внутрь). У девочек норма вальгуса 3–4 °, но отклонение должно быть одинаковым с обеих сторон. Если угол наклона на обеих ногах разный или больше 4–5 °, нужно искать причину и корректировать ее.

В США утверждают, что стопа формируется до 10 лет и раньше ее трогать не надо. Но мы возьмем европейские и российские стандарты. Считается, что стопа приобретает свою конечную форму (не путать с размером) в 7–9 лет. В этом возрасте мы уже можем обнаружить плоскостопие, которое в зависимости от степени требует коррекции или нет.

Не используйте универсальные ортопедические стельки, это чушь и маркетинг, сколько бы они ни стоили. Лучше купите хорошую обувь. Почти у каждого из нас разные правая и левая ноги, невозможно создать правильную универсальную стельку для всех.

Не используйте жесткокаркасные стельки (ни дешевые, ни дорогие). Во-первых, они неудобные и работают как гипс, обездвиживая стопу и вызывая снижение тонуса мышц. Во-вторых, поперечный свод стопы они почти не держат. Если есть необходимость в индивидуальных стельках, берите только мягкокаркасные, это мировой стандарт. Стельки не лечат плоскостопие! Их задачи — замещение утраченной функции стопы (амортизация, толчок, рецепторная функция) и профилактика осложнений (артриты, артрозы, растяжения).

О мифах про сколиоз:

1) сколиоз не появляется, если носить сумку на одном плече;

2) сколиоз не пройдет, если поплавать в бассейне;

3) сколиоз не появится, если сидеть неровно на стуле; скорее сидеть будете неправильно, если процесс начался;

4) сколиоз не может наследоваться, то есть не может быть «сколиоз как у мамы», но может быть склонность к нарушениям опорно-двигательного аппарата;

5) сколиоз не формируется, если у ребенка недостаточно физической активности. «Вялая осанка», то есть сколиоз 0-й степени, может появиться, настоящий сколиоз нет.

Настоящий сколиоз — это изменение позвоночника минимум в 2 плоскостях (наклон позвоночника в одну сторону и одновременно поворот позвонков в другую). Сколиоз может быть врожденным или приобретенным. Причинами сколиоза могут быть травмы, резкие скачки роста, нарушение функций суставов (например вывихи), неправильный прикус, нарушения зрения и т. д. Если не понять причины, вылечить сколиоз невозможно, любое лечение нужно начинать с ее поиска и устранения.

Боли в позвоночнике не из-за отложения солей! Чаще всему виной спазм мышц по разным причинам (травмы, нарушения осанки, рабочая поза и т. д.). Большая часть болевых рецепторов находится в мышцах и фасциях. В самих позвонках болевых рецепторов нет.

Остеохондроз не болезнь, а естественный процесс.

А у вас есть проблемы с суставами? Как с ними справляетесь?