Простой способ защитить себя от клещей на открытом воздухе

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С наступлением теплой погоды многие стараются выбраться на природу. А там нас поджидают не только солнце и свежий воздух, но и различные неприятные представители животного мира. Например, клещи. К счастью, встречи с ними можно избежать.

AdMe.ru рассказывает, что для этого нужно сделать.