Простой способ защитить себя от клещей на открытом воздухе
С наступлением теплой погоды многие стараются выбраться на природу. А там нас поджидают не только солнце и свежий воздух, но и различные неприятные представители животного мира. Например, клещи. К счастью, встречи с ними можно избежать.
AdMe.ru рассказывает, что для этого нужно сделать.
Шаг 1. Берем обычный ролик для чистки одежды и бутылочку эфирного масла
Секрет этого способа в том, что многие растения и эфирные масла на их основе являются природными репеллентами, которые отпугивают клещей и других насекомых.
Шаг 2. Аккуратно наносим масло на ролик
Помимо масел, перечисленных на картинке, можно также использовать:
- масло перечной мяты;
- масло тимьяна;
- розовое масло;
- масло цитронеллы и др.
Все эти масла можно найти в любой аптеке. Стоят они недорого и, в отличие от различных спреев и аэрозолей, абсолютно безопасны для человека (за исключением разве что аллергии).
Шаг 3. Несколько раз проводим роликом по одежде
Не забывайте о том, что масло может оставлять следы на одежде, поэтому наносить его на ролик нужно равномерно и понемногу. Чтобы не испачкаться, попробуйте сначала пройтись роликом по небольшим и самым незаметным участкам ткани, а уже потом приступать к обработке всей одежды.
Готово! Теперь клещи вам не страшны!
Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru