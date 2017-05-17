Простой способ защитить себя от клещей на открытом воздухе

С наступлением теплой погоды многие стараются выбраться на природу. А там нас поджидают не только солнце и свежий воздух, но и различные неприятные представители животного мира. Например, клещи. К счастью, встречи с ними можно избежать.

AdMe.ru рассказывает, что для этого нужно сделать.

Шаг 1. Берем обычный ролик для чистки одежды и бутылочку эфирного масла

Секрет этого способа в том, что многие растения и эфирные масла на их основе являются природными репеллентами, которые отпугивают клещей и других насекомых.

Шаг 2. Аккуратно наносим масло на ролик

Помимо масел, перечисленных на картинке, можно также использовать:

  • масло перечной мяты;
  • масло тимьяна;
  • розовое масло;
  • масло цитронеллы и др.

Все эти масла можно найти в любой аптеке. Стоят они недорого и, в отличие от различных спреев и аэрозолей, абсолютно безопасны для человека (за исключением разве что аллергии).

Шаг 3. Несколько раз проводим роликом по одежде

Не забывайте о том, что масло может оставлять следы на одежде, поэтому наносить его на ролик нужно равномерно и понемногу. Чтобы не испачкаться, попробуйте сначала пройтись роликом по небольшим и самым незаметным участкам ткани, а уже потом приступать к обработке всей одежды.

Готово! Теперь клещи вам не страшны!

Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru

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