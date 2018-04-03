Простой психогеометрический тест, который раскроет ваши сильные и слабые стороны с 90%-ной точностью

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В 1978 году специалист по социально-психологической подготовке Сьюзан Деллингер представила миру свой психогеометрический тест. Сегодня многие работодатели предлагают пройти его на собеседовании: он указывает на сильные и слабые стороны человека с большой точностью.

AdMe.ru предупреждает: если вам предложат пройти этот тест, будьте уверены — одобрение вашей кандидатуры будет зависеть от его результата, а не от хорошего резюме.

Взгляните на эти геометрические фигуры

Какая из данных фигур вам ближе? Выберите ту, которую ассоциируете с собой, и приступайте к изучению результатов

1. Квадрат

Трудолюбие, потребность доводить дело до конца, упорство — основные качества Квадратов. Терпение и выносливость делают их лучшими специалистами в своей области. Этому также способствует сильная потребность в получении новой информации. Знания Квадратов систематизированы и разложены по полочкам. Они не склонны к догадкам, а полагаются только на свои вычисления и очень внимательны к деталям. Предсказуемая жизнь — это их идеал. Им не по душе, когда меняется привычный ход событий. Пристрастие к деталям лишает Квадратов оперативности. Аккуратность и приверженность к соблюдению правил могут развиться до крайности. Помимо прочего, их рациональность и эмоциональная сухость мешают быстро наладить контакт с окружающими.

2. Треугольник

Треугольник — энергичная и сильная личность. Их характерная особенность — умение концентрироваться на главном. Они способны глубоко и быстро анализировать ситуацию и сосредотачиваются на сути, не придавая большого значения деталям. Это очень уверенные в себе люди, которые хотят быть во всем правыми. Из-за потребности управлять текущим положением дел и решать за других Треугольник становится личностью, которая постоянно соперничает и конкурирует с другими. Они часто бывают категоричны, не переносят возражений и с трудом признают свои ошибки. Для них очень важна карьера, и они стремятся к высокому статусу. Их главное отрицательное качество — направленность на себя, сильный эгоцентризм.

3. Зигзаг

Зигзаг — творческая личность. Таким людям свойственны интуитивность и образность мышления. Последовательность — это не их стиль. Мысли Зигзага совершают отчаянные прыжки. Они не зацикливаются на деталях, тем самым упрощая картину мира. Это позволяет им создавать гармоничные образы и во всем видеть красоту. У таких людей сильно развито эстетическое чувство. Зигзаги не могут трудиться там, где есть строгие обязанности. В работе для них важна независимость. Когда Зигзаг находится там, где ему комфортно, он начинает работать, выполняя свое основное назначение — генерирование новых методов работы и идей. Такие люди — идеалисты. Из-за этого им свойственны наивность и непрактичность. Из всех 5 фигур Зигзаг самый легковозбудимый. Они несдержанны, что часто мешает им воплощать свои идеи в жизнь.

4. Круг

Прежде всего Круг заинтересован в хороших межличностных отношениях. Эти люди очень доброжелательны. Круг способен сплотить коллектив и создать крепкую семью. Им свойственны повышенная чувствительность и сильная эмпатия. Они хорошо «читают» людей и могут быстро распознать обманщика или притворщика. Такие люди направлены на других людей, а не на дело. Чтобы сохранить мир, они могут отказаться от собственной позиции, потому что самое тяжелое для Круга — вступать в конфликт. Решительность таким людям чужда, и они часто не могут подать себя так, как хотелось бы. В вопросах морали и справедливости Круги проявляют завидную твердость. Их мышление заточено на чувства и моральные ценности. Они стремятся найти нечто общее в различных точках зрения.

5. Прямоугольник

Прямоугольник — это временная форма личности. Это люди, которые недовольны своим нынешним образом жизни и находятся в поисках лучшего положения. Характерная черта таких людей — непредсказуемость поступков во время переходного периода. Как правило, у них низкая самооценка, и они ищут что-то новое в стремлении стать лучше: это касается работы, имиджа и так далее. Прямоугольникам свойственны пытливость, искренний интерес к происходящему и смелость. Они открыты для новых идей и с легкостью усваивают все новое. С другой стороны, в переходный период они становятся легкой добычей для манипуляторов, поскольку их состоянию свойственны внушаемость и доверчивость.