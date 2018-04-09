Тест, который покажет, чего больше в вашей голове — теоретических знаний или практических умений
Почему люди так любят проходить различные тесты? Автор книги «Contagious: Why Things Catch On» Йона Бергер считает, что тесты являются прекрасной возможностью лучше узнать себя и сравнить свои результаты с результатами других людей. Они могут дать важную подсказку, убедить, что вы чертовски хороши, да и просто позабавить. Но самый лучший тест — тот, который делает вас еще умнее.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам пройти тест, который определит, чего в вашей голове больше — теоретических знаний или практических умений. Но главная его задача — расширить ваш кругозор, пополнить багаж знаний и помочь вам провести время с удовольствием и пользой.
Общий уровень знаний
Вас ожидают 3 блока по 5 вопросов в каждом. За каждый правильный ответ добавляйте себе 1 балл, а потом суммируйте баллы в каждой категории.
Начнем с теории и проверим общие знания, которые остались у вас еще со школьных времен. В зависимости от количества правильных ответов рискнем предположить, кем вы были в школе — двоечником или отличником. Чур, гуглом не пользоваться.
1. Он никогда не был президентом США, но его портрет украшает одну из долларовых банкнот. Кто этот человек?
2. Амеба с псевдоножками — это...
3. Что помогло Тесею выбраться из пещер Крита, когда он убил Минотавра?
4. Как можно из Евразии пешком добраться в Северную Америку?
5. Третий закон Ньютона гласит...
Широта вашего кругозора
Разогрелись? Тогда предлагаем вам еще пятерку вопросов, задача которых — проверить вашу внимательность и любознательность.
6. Какие краски необходимо смешать, чтобы нарисовать зеленую траву?
7. Если вы начнете с копейки и будете удваивать состояние ежедневно, сколько времени вам понадобится, чтобы стать миллионером?
8. Чего не могут делать дети в возрасте 6–7 месяцев?
9. Кто изобрел компьютер?
10. Какой из этих видов спорта реально существует?
Знания, которые преподает сама жизнь
А теперь предлагаем вашему вниманию 5 вопросов, ответы на которые вряд ли можно получить в школе. Но вместе с тем эти знания вы ежедневно применяете в своей жизни. А может быть, и не применяете.
11. Какой из этих способов не поможет вам открыть банку с очень туго закрученной крышкой?
12. Как в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox восстановить вкладку, которую вы случайно закрыли?
13. Какая из этих привычек вовсе не такая полезная, как кажется на первый взгляд?
14. При температуре 37,2 лучше всего:
15. Как пить, чтобы не опьянеть слишком быстро?
Подсчет результатов
А теперь посчитайте, сколько баллов вы набрали, и сравните, в какой из категорий правильных ответов у вас оказалось больше.
- Первая категория: скорее всего, вы теоретик, человек, который накапливает много знаний в течение жизни, при этом пусть и не всегда ими пользуется. Ваш любимый вопрос: «Почему?» К ученым-теоретикам можно отнести Альберта Эйнштейна, Птолемея, Нильса Бора и Стивена Хокинга.
- Вторая категория: любознательный. Вам нравится познавать все новое, а ваш любимый вопрос: «Как?» Самыми известными учеными-изобретателями были Архимед, Никола Тесла и Леонардо да Винчи.
- Третья категория: 100%-ный практик. Вам интересны лишь те знания, которые можно использовать в повседневной жизни, и ваш самый любимый вопрос: «Для чего?» Среди ученых-практиков стоит выделить Исаака Ньютона и Томаса Эдисона.
- Если же у вас верных ответов поровну в каждой категории или вы ответили правильно на все вопросы, поздравляем: вы сочетаете в себе все описанные выше черты.
Понравился ли вам наш тест? Возможно, вы узнали что-то новое для себя? Или все вопросы пощелкали как орехи?
Фото на превью depositphotos