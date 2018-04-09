Тест, который покажет, чего больше в вашей голове — теоретических знаний или практических умений

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Почему люди так любят проходить различные тесты? Автор книги «Contagious: Why Things Catch On» Йона Бергер считает, что тесты являются прекрасной возможностью лучше узнать себя и сравнить свои результаты с результатами других людей. Они могут дать важную подсказку, убедить, что вы чертовски хороши, да и просто позабавить. Но самый лучший тест — тот, который делает вас еще умнее.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам пройти тест, который определит, чего в вашей голове больше — теоретических знаний или практических умений. Но главная его задача — расширить ваш кругозор, пополнить багаж знаний и помочь вам провести время с удовольствием и пользой.

Общий уровень знаний

Вас ожидают 3 блока по 5 вопросов в каждом. За каждый правильный ответ добавляйте себе 1 балл, а потом суммируйте баллы в каждой категории. Начнем с теории и проверим общие знания, которые остались у вас еще со школьных времен. В зависимости от количества правильных ответов рискнем предположить, кем вы были в школе — двоечником или отличником. Чур, гуглом не пользоваться.

1. Он никогда не был президентом США, но его портрет украшает одну из долларовых банкнот. Кто этот человек?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

2. Амеба с псевдоножками — это...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

3. Что помогло Тесею выбраться из пещер Крита, когда он убил Минотавра?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

4. Как можно из Евразии пешком добраться в Северную Америку?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

5. Третий закон Ньютона гласит...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Широта вашего кругозора

Разогрелись? Тогда предлагаем вам еще пятерку вопросов, задача которых — проверить вашу внимательность и любознательность.

6. Какие краски необходимо смешать, чтобы нарисовать зеленую траву?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

7. Если вы начнете с копейки и будете удваивать состояние ежедневно, сколько времени вам понадобится, чтобы стать миллионером?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

8. Чего не могут делать дети в возрасте 6–7 месяцев?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Факт, факт и еще один факт

9. Кто изобрел компьютер?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

10. Какой из этих видов спорта реально существует?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Знания, которые преподает сама жизнь

А теперь предлагаем вашему вниманию 5 вопросов, ответы на которые вряд ли можно получить в школе. Но вместе с тем эти знания вы ежедневно применяете в своей жизни. А может быть, и не применяете.

11. Какой из этих способов не поможет вам открыть банку с очень туго закрученной крышкой?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

12. Как в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox восстановить вкладку, которую вы случайно закрыли?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

13. Какая из этих привычек вовсе не такая полезная, как кажется на первый взгляд?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

14. При температуре 37,2 лучше всего:

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Факт и еще один факт

15. Как пить, чтобы не опьянеть слишком быстро?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Подсчет результатов

А теперь посчитайте, сколько баллов вы набрали, и сравните, в какой из категорий правильных ответов у вас оказалось больше. Первая категория: скорее всего, вы теоретик , человек, который накапливает много знаний в течение жизни, при этом пусть и не всегда ими пользуется. Ваш любимый вопрос: «Почему?» К ученым-теоретикам можно отнести Альберта Эйнштейна, Птолемея, Нильса Бора и Стивена Хокинга.

, человек, который накапливает много знаний в течение жизни, при этом пусть и не всегда ими пользуется. Ваш любимый вопрос: К ученым-теоретикам можно отнести Альберта Эйнштейна, Птолемея, Нильса Бора и Стивена Хокинга. Вторая категория: любознательный . Вам нравится познавать все новое, а ваш любимый вопрос: «Как?» Самыми известными учеными-изобретателями были Архимед, Никола Тесла и Леонардо да Винчи.

. Вам нравится познавать все новое, а ваш любимый вопрос: Самыми известными учеными-изобретателями были Архимед, Никола Тесла и Леонардо да Винчи. Третья категория: 100%-ный практик . Вам интересны лишь те знания, которые можно использовать в повседневной жизни, и ваш самый любимый вопрос: «Для чего?» Среди ученых-практиков стоит выделить Исаака Ньютона и Томаса Эдисона.

. Вам интересны лишь те знания, которые можно использовать в повседневной жизни, и ваш самый любимый вопрос: Среди ученых-практиков стоит выделить Исаака Ньютона и Томаса Эдисона. Если же у вас верных ответов поровну в каждой категории или вы ответили правильно на все вопросы, поздравляем: вы сочетаете в себе все описанные выше черты.

Понравился ли вам наш тест? Возможно, вы узнали что-то новое для себя? Или все вопросы пощелкали как орехи?