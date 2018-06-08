Признаки расстройства пищевого поведения, которые не стоит путать со здоровыми привычками

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Массовая культура диктует нам правила питания и здорового образа жизни, фитнес-блогеры с идеальными телами рассказывают о ежедневных тренировках и рукколе вместо ужина, но редко упоминают о том, что остается за кадром. А между тем только в США 30 млн человек заработали расстройство пищевого поведения в попытках стать красивыми, стройными и питаться как-то по-особенному. Это и мужчины, и женщины разного возраста и телосложения, и многие даже не подозревали, что находятся в зоне риска.

AdMe.ru собрал для вас несколько тревожных признаков, говорящих о том, что стоит пересмотреть отношение к питанию, чтобы не допустить развития этого опасного расстройства.

10. Ваша голова постоянно занята мыслями о еде

«На перекус 5 орешков, следующий прием пищи через 4 часа», «Интересно, я стану жирной, если поем углеводов после 18:00?», «По дороге с работы нужно купить 7 пачек обезжиренного творога, иначе придется голодать всю неделю», «Просто посмотрю на это пирожное, но есть не буду». Мысли о еде — это не выключающееся радио в голове человека с орторексией (навязчивым стремлением к «здоровому питанию»). Он все время продумывает каждый прием пищи на шаг вперед, старается держать под контролем свой аппетит и питаться максимально «чисто» и правильно, какими бы ни были условия вокруг него или его собственное состояние. И конечно, такое радио работает от энергии того, к кому оно подключено.

9. Вы готовите сложные и вкусные блюда только для других

Люди, которые отказывают себе в любимой еде, нередко проецируют свои желания на окружающих и пытаются их накормить чем-нибудь эдаким. Участники Миннесотского голодного эксперимента 40-х годов рассказывали, что во время 13-месячных жестких ограничений в питании у них возникало желание постоянно читать поваренные книги. Расстройство может заставить человека часами изобретать на кухне гастрономические изыски для своих близких, а за ужином ковырять вилкой в листиках салата без заправки. Не исключено, что после того как все уйдут из-за стола, этот человек сорвется и уже в одиночестве съест все, что не приколочено, — такое поведение может говорить о булимии.

8. Вам постоянно холодно

Когда процент жира в организме слишком маленький, телу сложнее справляться с теплообменом, и это не единственная проблема со здоровьем, с которой сталкиваются «обезжиренные» люди. Если даже летом вы кутаетесь в плед и всюду носите с собой куртку «на всякий случай», возможно, вы едите меньше, чем нужно вашему организму.

7. Вы проводите много времени, рассматривая недостатки своего тела

Один из самых популярных ритуалов у девушек — крутиться у зеркала, разглядывая живот и бедра. И ничего такого в этом нет, если ритуал не повторяется по 15 раз в день и не превращается в навязчивую идею. Страдающие расстройством пищевого поведения настолько зацикливаются на своем теле, что чувствуют потребность ощупывать свои складочки после каждого приема пищи, измерять параметры фигуры в сантиметрах или регулярно взвешиваться, чтобы унять тревогу.

6. Когда вы пропускаете тренировку, у вас начинается паника

Спорт — отличное средство от лишнего веса и плохого настроения, но, как и все остальное, тренировки хороши в меру. Если помимо фитнес-зала у человека есть работа, семья, дом, друзья и хобби, то ежедневные упражнения по несколько часов только измотают его и сделают асоциальным. Когда пропуск тренировки вызывает чувство дискомфорта или даже панику, а после еды возникает потребность срочно сжечь калории, это может говорить о проблемах с питанием.

5. Вы заметили, что состояние кожи, волос и ногтей ухудшилось

Когда расстройство выходит из-под контроля, его последствия отражаются на внешности. Если человек не получает достаточного количества питательных элементов с едой, его кожа начинает шелушиться, волосы — выпадать, а ногти — расслаиваться. Могут проявиться и другие физические признаки: впалые щеки, мешки под глазами, отеки, сухость во рту, проблемы со зрением, у женщин может нарушиться цикл. Так тело показывает, что о нем неправильно заботятся и нужно срочно исправить ситуацию.

4. Еда — самое большое удовольствие в вашей жизни

Многие говорят это в шутку, и нет ничего необычного в том, чтобы кайфовать от любимой еды. А вот если это удовольствие перекрывает все остальные и ни на что другое нет ни сил, ни времени, ни желания, это тревожный звоночек и повод обратиться к специалисту. Зависимость от еды — довольно распространенное явление, ведь баловать себя вкусненьким намного проще, чем строить приносящие радость отношения, добиваться успехов на работе или путешествовать. Но проще не значит приятнее.

3. Вы боитесь есть в окружении людей

Свидание в ресторане или встреча с друзьями за обедом становится пыткой, если у человека проблемы с питанием. «Что он подумает, если я съем всю порцию?», «Они взяли салаты, а я хочу пиццу, лучше возьму просто воду», «Если я еще что-нибудь закажу, все точно решат, что я обжора», «Десерт лучше съем дома», — примерно такие мысли диктует расстройство и не дает расслабиться и насладиться хорошей компанией и едой.

2. Вы регулярно устраиваете дни обжорства

Читмилы — дни, когда можно нарушить диету и съесть что угодно, — часто становятся промежуточным звеном между орторексией и булимией. Переедание сопровождается чувством вины, и человек ужесточает контроль над своим питанием, что, в свою очередь, провоцирует следующее переедание и вину. Человек с расстройством может съесть даже 10 тыс. ккал в сутки и не насытиться. Из этого порочного круга не выйти, если не обратиться за помощью и не восстановить нормальный режим питания.

1. Прочитав этот пост, вы почувствовали голод, но решили, что сейчас не время для еды

В большинстве случаев сигналы голода и насыщения настраиваются у человека еще в детстве и помогают ему снабжать свой организм энергией и питательными элементами тогда, когда это необходимо. Если игнорировать такие сигналы слишком часто — переедать или, наоборот, недоедать, то они начинают сбиваться и провоцировать нездоровое пищевое поведение.

А для вас еда друг или враг?