Необычные признаки болезней сердца, которые видны невооруженным глазом

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Кардиологи шутят, что первым симптомом инфаркта чаще всего бывает сам инфаркт. Но это, к счастью, не совсем верно. На самом деле организм дает нам маленькие подсказки, которые могут уберечь от больших проблем. Главное — их увидеть. Небольшая складка на ухе, еле заметные белые точки или лишний зевок — симптомы могут быть необычными и на первый взгляд безобидными. Но именно они помогают вовремя заметить и вылечить болезнь.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие скрытые признаки помогут определеть болезни сердца.

1. Ксантомы

Небольшие жировые пятнышки на веках, ягодицах, локтях или коленях называются ксантомами и сами по себе безвредны. Однако такие жировые отложения говорят о большом избытке холестерина — настолько большом, что сосуды не могут в себе его удерживать и начинают сбрасывать балласт под кожу. А значит, сами сосуды срочно нуждаются в помощи: скорее всего, они уже поражены атеросклерозом, который может привести к большим проблемам с сердцем.

2. Зевота во время активных занятий спортом

Когда тело потеет, оно охлаждается за счет испарения влаги с поверхности кожи. Однако у нашего тела есть и другие способы охлаждения, например зевота, которая помогает насытить организм кислородом и снизить температуру в голове. Если естественные механизмы терморегуляции не справляются, то во время занятий спортом мы начинаем зевать. Причин нарушения работы терморегуляции может быть несколько, и одна из них — это потенциальное заболевание сердца.

3. Неприятный запах изо рта

Воспаление десен, или пародонтоз, может привести к неприятному запаху изо рта и даже выпадению зубов. Но на этом неприятные последствия воспаления не заканчиваются. Новые американские исследования говорят о связи между болезнями десен и заболеваниями сердца. Дело в том, что бактерии из воспаленных десен могут попадать в сердечно-сосудистую систему и провоцировать воспаления уже там. Риск болезней сердца у больных пародонтозом выше на 20 %. Так что как бы ни был страшен стоматолог, пропускать приемы у него не стоит.

4. Отсутствие акне в подростковом возрасте

Исследование, правда, говорит только о мужчинах, но результаты все равно интересные. Те, кто в подростковом возрасте пережил массу смущения из-за прыщей, имеют риск ишемической болезни сердца ниже на 33 %. В целом это объясняется гормональным фоном, который действует на все системы организма в целом.

5. Длина безымянного пальца

Если безымянный палец значительно короче указательного, риск заболеваний сердца выше. Эту странную взаимосвязь выявили исследователи в Великобритании. Длина пальца обусловлена количеством тестостерона в эмбриональном развитии человека, а гормональная система сказывается на здоровье сердечно-сосудистой.

6. Синие губы

Даже у здорового человека губы могут посинеть, например, если он сильно замерз или находится на большой высоте. Физиологически это происходит из-за затрудненного кровоснабжения и временного недостатка кислорода. Если губы синеют без видимых причин, значит, в организме проблема с кровотоком. Стоит обратиться к кардиологу — проверить работу сердца и сосуды.

7. Изменение формы ногтей

Если ногти стали утолщаться и округляться, стоит присмотреться к ним повнимательнее. Такие изменения говорят о проблемах с сосудами: скорее всего, к кончикам пальцев не приходит кровоснабжение в нужном объеме. В такой ситуации клетки ногтевых пластин усиливают свой рост, пытаясь решить эту проблему. Этот симптом известен с древнейших времен и называется пальцами Гиппократа.

8. Складки на мочке уха

Более 40 исследований подтвердили, что диагональная складка на мочке уха, также известная как симптом Фрэнка, указывает на повышенный риск развития атеросклероза. Это заболевание, при котором на стенках артерий образуются бляшки и нарушается кровоток. Новые исследования также говорят и о связи этих складок с заболеваниями сосудов мозга, так что при обнаружении данного симптома лучше провести комплексное исследование.

9. Волосы в ушах

Уши могут многое рассказать о состоянии здоровья человека, поэтому индийские ученые обратили на них пристальное внимание. А именно провели исследование, чтобы определить взаимосвязь между коронарным синдромом и усилением роста волос в ушах. Ученые выявили, что резко возрастающая волосатость в ушных каналах может быть симптомом этого заболевания. Особенно опасно сочетание симптома Фрэнка и большого количества волос в ушах: стоит обратиться к кардиологу как можно быстрее.

10. Инфекционные заболевания зубов

Ученые из Хельсинки доказали связь апикального периодонтита (инфекции корневого канала) с коронарным синдромом. Люди с этой болезнью зубов в 2,7 раза чаще имели проблемы с коронарным кругом кровообращения. О взаимосвязи потери зубов и проблем с сердцем говорят и австралийские ученые, так что не стоит пропускать походы к стоматологу.

11. Облысение

Один из крайне необычных симптомов проблем с сердцем — раннее или быстрое облысение у мужчин. На тему причин выпадения волос проведено более 800 исследований, и некоторые из них выявили, что потеря шевелюры может быть вызвана проблемами с сосудами. Также облысение может быть спровоцировано повышенной чувствительностью к тестостерону или ранним диабетом. Все это может обернуться и проблемами с сердцем: при раннем облысении риск таких заболеваний возрастает до 70 %.

12. Седина

Волосы и по-другому могут указать на потенциальные проблемы с сердцем, а именно сединой. Европейское общество кардиологов представило свое исследование, доказывающее, что седые волосы могут быть связаны с болезнями сердца: коронарным синдромом, ишемической болезнью и атеросклерозом. Сердечные проблемы и седину вызывают одни и те же факторы: окислительный стресс, старение функциональных клеток, гормональные изменения и другие. В зону риска входят мужчины, у которых седых волос столько же, сколько и родного цвета, а также с преобладающей сединой.

«Предупрежден — значит вооружен», — говорит нам народная мудрость. Конечно, не стоит впадать в панику, обнаружив у себя один из признаков, но пройти обследование и удостовериться в своем здоровье никогда не будет лишним.