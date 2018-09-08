Правила приема обезболивающих, о которых нужно узнать до того, как у вас что-то заболит

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Часто бывает, что болезненные ощущения не только портят нам настроение, но и мешают работать и весело проводить время с друзьями. Однако боль не каприз нашего организма, от которого можно отмахнуться, а защитный механизм, реагировать на который нужно правильно.

AdMe.ru выяснил, в каких случаях не стоит сразу хвататься за обезболивающие и как правильно принимать эти таблетки.

Боль — это важный сигнал от организма

Не стоит сразу пить таблетки, пытаясь избавиться от боли. Неприятные ощущения — важный сигнал от организма о том, что в нем что-то не так. Таким образом он предупреждает нас и просит о помощи. Боль может быть вызвана спазмом или стать следствием более серьезных проблем. В первую очередь важно понять, что именно послужило причиной дискомфорта.

Как понять, чем вызвана боль?

Один из самых простых способов выяснить это — принять спазмолитик, например папаверин или дротаверин. Его действие основано на том, что он расслабляет сокращенную мышцу, кровоток восстанавливается и орган или вся система вновь начинают функционировать нормально. Если же результат не ощущается, то лучше сходить к врачу. Другой вид обезболивающего, анальгетик, конечно, снимет боль, однако не устранит ее истинные причины. Он лишь на время устранит неприятные ощущения, а проблема, о которой сигнализирует наш организм, останется. Ни в коем случае нельзя игнорировать боль в животе. Там находится очень много важных органов и систем нашего организма, в которых как раз и мог произойти какой-то сбой. Если вовремя не обратиться к специалисту, проблема не решится сама собой, а усугубится, что может привести к необходимости хирургического вмешательства.

Принимайте обезболивающие вовремя

Обычно действие таблеток начинается через 20–30 минут после попадания их в организм. Если вы почувствовали первые симптомы недомогания, то не стоит откладывать прием препаратов. Лучше выпить таблетку заранее.

Алкоголь и лекарства несовместимы

Категорически нельзя запивать лекарства алкоголем или просто употреблять его во время приема медикаментов. Спиртные напитки могут не только усилить или, наоборот, очень ослабить действие препарата, но и изменить реакцию организма на него совершенно непредсказуемым образом.

Нельзя пить таблетки на голодный желудок

Во-первых, перед приемом лекарства, если в инструкции не указано иное, желательно поесть. Ну или хотя бы выпить стакан кефира. Это необходимо, чтобы обезопасить желудок. Во-вторых, обезболивающие лучше принимать со стаканом теплой воды или чашкой чая, чтобы внутрь они попадали хотя бы в частично разведенном виде.

Не превышать допустимую дозу

Это касается как приема препаратов за один раз, так и в сутки. Иногда боль настолько невыносима, что хочется съесть все таблетки разом, чтобы только она поскорее прошла. Однако это лишь приведет к побочным эффектам и еще большему ухудшению самочувствия. Поэтому не стоит принимать более 1–2 таблеток за раз. В инструкции всех препаратов также написано, через какой интервал времени и сколько раз в день можно принимать те или иные лекарства. Не надо экспериментировать над собой и превышать норму. Если лекарство не помогает или боль не проходит, то лучше обратиться к врачу.

Не смешивать разные анальгетики

Нельзя смешивать разные группы анальгетиков, принимая их одновременно. К препаратам, которые не стоит принимать в сочетании друг с другом, можно отнести следующие. Производные от пиразолона: анальгин, бутадион.

Салициловые: аспирин, ацелизин.

Производные от органических кислот: ибупрофен, вольтарен.

Анилиновые: парацетамол.

Оксикамы: теноксикам, пироксикам. От смешивания препаратов ни скорость их действия, ни конечный результат не улучшатся, а вот побочные эффекты не заставят себя долго ждать. Например, могут появиться тошнота, головокружение, слабость, мышечные спазмы и даже проблемы с дыханием.

Не злоупотреблять лекарствами

Если часто принимать те или иные обезболивающие, то организм в какой-то момент может к ним привыкнуть и лекарства потеряют свой эффект. К тому же наше тело вполне способно само купировать несильную боль. Если же принимать обезболивающее даже при малейшем дискомфорте, организм перестанет справляться с неприятными ощущениями самостоятельно. И всегда будет ждать помощи со стороны.

Обязательно обратитесь к врачу

Самолечение не всегда бывает эффективным, а порой становится и опасным. При сильных или часто повторяющихся болях, а также для выбора обезболивающего препарата лучше все же обратиться к врачу.

Прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы!