Правда о ГМО, о которой не принято говорить

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Генно-модифицированные продукты заполняют полки магазинов и наши холодильники — они обычная часть нашего списка покупок, но все равно имеют сомнительную репутацию. Что из того, что говорится о ГМО, — правда, а что миф?

Мы в AdMe.ru заботимся о своем здоровье и хотим, чтобы у читателей не было никаких проблем при выборе здоровых альтернатив разным продуктам. Так что давайте рассмотрим мифы о ГМО и разберемся, что же это за странный зверь.

Миф 1: Не доказано, что ГМО безопасен

Генетически модифицированный организм — это организм, геном которого был изменен при помощи генной инженерии. Значок ГМО может стоять на растительных и животных продуктах, однако все, что поступает в наши магазины, строго регулируется и исследуется в лабораторных условиях. Министерство сельского хозяйства строго следит за сертификацией любых генно-модифицированных продуктов, так что все, что пропускается на полки, — условно безопасный продукт, так как обратное не доказано.

Миф 2: Еда без ГМО полезнее

ГМО — достаточно новая технология модификации продуктов, это правда. Однако это никак не влияет на качество продукции в целом и злостного влияния ГМО на организм человека за последние 40 лет не выявлено.

Миф 3: ГМ-продукты не такие вкусные

Личные вкусовые предпочтения, безусловно, есть у каждого отдельно взятого человека. Однако если в лаборатории можно влиять на длительность свежести, внешний вид и общее качество продуктов, то можно влиять и на вкус. Хотя в целом, приобретая иные, модифицированные характеристики, продукты теряют в насыщенности вкуса.

Миф 4: Традиционные продукты заведомо безопаснее, чем ГМО

Если бы это было правдой — тысячи человек не попадали бы в больницы с отравлением овощами с собственной грядки или грибочками из ближайшего леса. Генная модификация продуктов питания в данное время направлена на то, чтобы создать красивый и вкусный продукт, но при этом чтобы он долго не портился. Как раз в генно-модифицированных продуктах вы заведомо не найдете ни вредоносного грибка, ни штамма кишечной палочки, которые могут вызвать отравления вплоть до летальных.

Миф 5: Все продукты на основе ГМО тщательно проверяются

А теперь миф, который хотели бы поддерживать сторонники ГМО: да, на территории России ГМ-продукты подвергаются сертификации и регистрации. Однако они не тестируются так, как, например, тестировались бы лекарства, — для них нет законодательного акта, который заставлял бы производителя тестировать эффект воздействия продукта на мышах или даже на группе людей в течение долгого времени. Так что мы с вами в чем-то подопытные люди.

Миф 6: Генная инженерия безопаснее, чем селекция

Скрещивание и мутации десятилетиями были способом выведения новых продуктов, но что получится в результате селекции, в отличие от генных модификаций, никто не знал. Однако это не значит, что лабораторно привитые организмы в итоге будут лучше или не окажут воздействия на здоровье человека.

Миф 7: О безопасности ГМО беспокоятся только на Западе

Этот миф родился из законодательных запретов на территории Запада, однако не стоит думать, что, если у нас ГМО разрешены, министерство сельского хозяйства не беспокоится о нашем здоровье. В крупных странах, таких как Китай, США и Индия, ГМ-продукция проходит практически идентичный нашему протокол подготовки к продажам.

Миф 8: ГМО — это яд

Нет, это не специально выведенная альтернатива цианиду — это геном, не соответствующий природной ДНК продукта, но привитый ему. Например, чтобы помидоры не были подвержены замерзанию, их прививают «морозоустойчивостью» другого продукта, и так со всеми.

Миф 9: ГМО влияет на геном человека

Если не колоть себе в руки генно-модифицированный овощ — у него не будет никакой возможности попасть к вам в кровь. Идея о том, что употребление в пищу ГМО каким-либо образом повлияет на ваши сугубо личные хромосомы, — биологический абсурд.

Миф 10: ГМО вызывают бесплодие, рак и аллергию

Вдогонку к предыдущему пункту: массово культивируется заблуждение, что ГМО вызывает серьезные последствия для здоровья человека. Однако ни одно исследование не доказало, что ГМ-продукты имеют хоть малейшее влияние на бесплодие или рак. Что касается аллергии: если у вас аллергия на клубнику, а вы съели продукт, который был привит «клубничными генами», — да, у вас может проявиться реакция. Однако, если ту же самую клубнику создать без белка, который вызывает у вас реакцию, вы получите гипоаллергенную клубнику, которой сможете лакомиться хоть днями напролет.