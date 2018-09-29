Правда и мифы об ЭКО, которые должны знать все, кто планирует завести детей

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Хотя искусственное оплодотворение и существует уже больше 40 лет, мы по-прежнему знаем о нем очень мало. В результате давно отработанная процедура обрастает огромным количеством мифов, а где истина — знают только профессионалы.

AdMe.ru решил развенчать самые распространенные мифы об ЭКО и рассказать читателям об интересных фактах современных репродуктивных технологий.

Мифы

1. ЭКО — это оплодотворение в пробирке

Вопреки расхожему мнению, искусственное оплодотворение осуществляется не в пробирке, а в чашке Петри.

2. Дети после ЭКО рождаются слабыми, болезненными

Это тоже миф, к тому же не имеющий подтверждения. Скорее наоборот: дети, рожденные с помощью ЭКО, будут более здоровыми, чем сверстники. Почему? Во-первых, для ЭКО выбирают самые выносливые эмбрионы, из которых как следствие вырастают здоровые малыши. Во-вторых, ЭКО — недешевая процедура. А значит, такие дети рождаются в семьях с неплохим достатком и им будет обеспечен хороший медицинский уход.

3. Будущие родители могут выбрать пол ребенка

Это не совсем так. Процедура ЭКО следует строгим протоколам, обязательным для всех врачей мира. Единственный случай, когда при ЭКО выбирают пол ребенка, — если кто-то из родителей рискует передать ему генетическое заболевание, связанное с половой принадлежностью.

4. ЭКО — это всегда многоплодная беременность

Это миф. Однако многоплодная беременность при искусственном зачатии и правда встречается чаще, чем при естественном. Это связано с тем, что врачи переносят обычно не один эмбрион, а два или три. Это увеличивает шансы на то, что приживется хотя бы один из них. В результате действительно чаще, чем при обычной беременности, рождается двойня.

5. Для ЭКО удаляют маточные трубы

Нелепый, ничем не обоснованный миф. Наоборот, отсутствие маточных труб является показанием для проведения искусственного оплодотворения наряду со многими другими проблемами.

6. Теперь можно познать радость материнства в любом возрасте

Безусловно, ЭКО помогает зачать и женщинам после 40 лет. Но это не означает, что наступление беременности в зрелом возрасте теперь не проблема. На самом деле при искусственном оплодотворении, как и при естественном, чем моложе женщина, тем больше у нее шансов успешно зачать. И ЭКО используют не для позднего планирования семьи, а для лечения проблем зачатия.

7. Дети из пробирки чаще всего сами бесплодны

Тоже ничем не обоснованный миф. Единственная причина, по которой такие дети вынуждены потом прибегать к ЭКО, — это наследственные заболевания, связанные с репродуктивной системой.

8. ЭКО — показание к кесареву сечению

Еще один устойчивый миф. Показаний к кесареву сечению много, но ЭКО в этот перечень не входит. Решение о необходимости кесарева принимается врачами в роддоме и только по мере необходимости.

9. Женщине необходим строгий постельный режим, чтобы эмбрионы прижились

Это еще один миф. Мнение врачей на этот счет неизменно: беременная женщина, независимо от способа зачатия, должна двигаться и, если с беременностью все в порядке, даже заниматься спортом. Чем интенсивнее кровообращение в организме женщины, тем лучше будет развиваться малыш.

10. Это болезненная процедура

На самом деле самое болезненное в процедуре ЭКО — это пункция яйцеклеток, которая проводится с помощью тонкой иглы. А перенос эмбрионов — процедура совершенно безболезненная.

11. Первая попытка всегда неудачна

Статистика успешности первого зачатия разнится в каждой стране, но в среднем около 30 % женщин беременеют с первого раза.

12. ЭКО лечит бесплодие

Это неправда. На самом деле ЭКО помогает обойти проблемы с зачатием, но не лечит их. Лечение бесплодия начинается задолго до искусственного оплодотворения, и, если оно не приносит результатов, лечащий врач рекомендует обратиться в клинику репродуктологии.

Факты

1. Можно заморозить ооциты до лучших времен

Если вы хотите отложить рождение детей, но опасаетесь за качество ооцитов (сперматозоидов или яйцеклеток), можете их заморозить и хранить десятилетиями. Это особенно важно для людей, чья работа связана с вредными условиями, или для тех, кто проходит агрессивное лечение (например, химиотерапию). Кроме того, после 35 лет врачи настоятельно рекомендуют проверять качество ооцитов и в случае, если оно падает, заморозить яйцеклетки или сперматозоиды.

2. 6 миллионов детей родились благодаря ЭКО

По статистике, больше 6,5 миллионов детей было рождено с помощью ЭКО. Только представьте, больше 6 миллионов людей получили право на жизнь благодаря медицине! Это больше, чем население Дании.

3. Самая пожилая мама в мире родила с помощью ЭКО

Раджо Деви Лохан, самой старой матери в мире, сейчас 75 лет. Ее первому ребенку, дочке Навен, сейчас 5 лет. Раджо — жительница небольшой деревни в Индии. Они с мужем пытались зачать ребенка с момента свадьбы, когда женщине было всего 12. Однако все попытки были безуспешными, и только недавно пара воспользовалась услугами современной науки для зачатия ребенка. Раджо родила в 70 лет после первой же попытки ЭКО. Роды были связаны с серьезными сложностями из-за возраста матери, но благодаря современной медицине завершились благополучно. Учитывая, что в Индии в среднем женщина живет до 68 лет, стать матерью в 70 равносильно чуду. Впрочем, настоящий возраст Раджо подтвердить почти невозможно: в селах Индии редко регистрируют роды и много людей не знают своего точного возраста. Предположительно, в клинике Раджо солгала о своем возрасте, поскольку во всем мире женщинам старше 50 лет отказывают в проведении ЭКО.

4. ЭКО — это трудно. Через 9 месяцев попыток:

Процедура ЭКО в целом не так опасна, как может показаться. Тем не менее она сложна: подготовка к ЭКО включает в себя прием ряда гормональных препаратов, призванных подготовить тело женщины к беременности. Кроме того, чтобы получить у женщины не 1 яйцеклетку (как в рамках нормального цикла), а сразу больше десятка, проводится гормональная терапия для скорейшего созревания яйцеклеток. Затем яйцеклетки изымаются с помощью тонкой иглы. Это единственный этап, который может представлять угрозу, — реакция организма индивидуальна и гормональная стимуляция редко, но вызывает осложнения.

5. ЭКО может быть бесплатным

Практически каждое государство выделяет ежегодные квоты на проведение ЭКО. В основном оплачивается только одна или две попытки, причем подготовку к ним и необходимые анализы оплачивают сами родители. Однако это уже хороший шаг для помощи парам, которые не могут зачать ребенка.

6. Первый ребенок ЭКО вырос здоровым и счастливым

Первый ребенок, зачатый с помощью репродуктивных технологий, родился в Британии. Девочку назвали Луизой, она родилась с помощью кесарева сечения. Ее родители, Лесли и Джон Браун, пытались зачать ребенка много лет. В отчаянии они согласились на экспериментальное лечение — ЭКО им предложил лечащий гинеколог, который работал над развитием метода. Первую попытку ЭКО тщательно скрывали, но таблоиды все равно узнали о ней и преследовали Лесли всю ее беременность. По словам женщины, она получала колоссальное количество писем с угрозами: так бурно общество отреагировало на первую попытку искусственного оплодотворения. Спустя несколько лет Лесли пришла в клинику еще раз, чтобы родить еще одного ребенка. Им тоже стала девочка, которую назвали Натали.

Бонус: все споры об ЭКО меркнут, когда оно дарит новую жизнь и счастье быть родителями