Правда и мифы о грозе, которые следует знать, чтобы быть в безопасности

Правда и мифы о грозе, которые следует знать, чтобы быть в безопасности

Гроза — явление природы, опасность которого часто недооценивают. Между тем каждый год сотни тысяч человек по всему миру получают травмы от удара молнии.

AdMe.ru собрал рекомендации профессионалов о том, что надо делать во время грозы, чтобы не стать ее жертвой.

Чтобы понять, как далеко от вас сейчас гроза, проверьте, много ли времени проходит между вспышкой молнии и раскатом грома. Если около 5 секунд — у вас есть время переместиться в безопасное место.

Если же между вспышкой и громом нет промежутка, гроза сейчас прямо над вами и представляет реальную опасность — надо прятаться как можно скорее!

Даже если гроза застала вас в помещении, молнии представляют опасность, особенно для домашней техники. Поэтому компьютер и телевизор лучше отключить.

  • Закройте окна и двери.

  • Не принимайте ванну и душ во время грозы, особенно если вы находитесь в сельской местности, где дома и коммуникации меньше защищены от молний.

  • Не растапливайте печь: дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность и повышает вероятность того, что молния ударит в трубу вашего дома.

Тут основное правило — держаться подальше от всего, что возвышается над землей, а также от воды и металла:

  • Водоемы очень опасны в грозу. Если вы находитесь неподалеку от воды или в воде, уходите от нее не меньше чем на 30 метров.
  • Уходите от сетчатых оград, крупных металлических объектов.
  • Прекратите движение и спрячьтесь под невысоким кустом. Ни в коем случае не выбирайте дерево, а лучше отойдите от него метров на 20.
  • Если вы в поле и кустов вокруг нет — присядьте на корточки. Можете также спрятаться в канаве или яме.
  • До конца неизвестно, притягивают ли молнии мобильные телефоны, но лучше перестраховаться и выключить аппарат.
  • Не располагайтесь у костра: столб горячего воздуха хорошо проводит электричество.

Если вы находитесь в автомобиле — вам повезло, так как он является хорошим убежищем в грозу.

  • Выберите не слишком открытое место, остановите автомобиль там.
  • Закройте окна и двери и оставайтесь в машине. Если молния ударит в автомобиль, заряд уйдет в землю по металлическому кузову.
  • Не трогайте металлические детали автомобиля.

Если вы едете на велосипеде — остановитесь и спрячьтесь в помещении или под ближайшим кустом.

Это очень редкое явление, но на всякий случай стоит знать, как действовать.

  • Не бегите: молнию может повлечь за собой возникший поток воздуха. Двигайтесь плавно или вообще прекратите движение.
  • Дома закрывайте форточки: известны случаи, когда шаровые молнии залетали в окна.

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru
По материалам redcross, lightningsafety, mchs

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6 Комментарии
  • 26 апреля 2017
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