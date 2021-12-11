Посмотрите, какими станут 18 самых известных мест на планете, если мы не остановим изменение климата

Последнее десятилетие стало самым жарким за прошедшие 125 тыс. лет: только с середины 1990-х годов наша планета потеряла около 28 трлн тонн льда. Это число почти в 28 раз превышает вес всех живых организмов на планете. Разумеется, уменьшение количества льда не может пройти для человечества бесследно: уже сегодня многие города планеты начинают испытывать на себе последствия изменения климата.

AdMe.ru решил оценить драматичность глобального потепления. Оказывается, даже если температура Земли поднимется всего лишь на 3 °С, многие знаковые места планеты рискуют уйти под воду.

В конце XXI века город на Неве рискует превратиться в настоящую Венецию: уровень воды там будет таков, что местные жители смогут передвигаться лишь при помощи лодок и гондол. Максимальная же глубина внутреннего водоема будет составлять примерно 2–3 м.

Большой Барьерный риф, Австралия

Глобальное потепление рискует стать сильнейшим потрясением для Большого Барьерного рифа, расположенного у берегов Австралии. Большинство местных живых организмов просто не успеют адаптироваться к стремительно меняющемуся климату планеты и, как результат, исчезнут с лица земли.

Мумбаи, Индия

Хотя сегодня индийский Мумбаи — огромный процветающий город, никто не знает, что произойдет с ним завтра: в ближайшее время он рискует полностью уйти под воду. А местному населению придется перебираться в глубь материка в поисках безопасного места проживания.

Изменение климата коснется и ледяной Антарктиды. Таяние многотысячелетних ледников как спровоцирует появление на карте планеты новых островов вблизи континента, так и принесет множество убытков странам, расположенным рядом с побережьем.

Глобальное потепление принесет немало проблем и Бразилии, прибрежные территории которой рискуют уйти под воду уже при небольшом подъеме температуры планеты.

Альпы, Швейцария

Любимые горнолыжные курорты туристов со всей планеты, расположенные в Альпах, вскоре могут превратиться в бесснежные прогулочные зоны. Так, к концу XXI века любителям лыжного спорта придется карабкаться на высоту в 3 км, для того чтобы наконец-то увидеть долгожданный альпийский снег.

Дождевые леса Амазонии, Бразилия

Пышущие жизнью дождевые леса Амазонии сегодня покрывают почти 40 % южноамериканского континента. Ученые уверены, что уже сейчас изменения климата превращают это благоприятное для животных место в опасный регион, полный лесных пожаров и засух. Если так, то что же ждет его завтра?

Гавана, Куба

Кубинская столица, сегодня полная курортов и достопримечательностей, полностью уйдет под воду, если средняя температура окружающей среды повысится всего лишь на 3 °С. Гавану удастся спасти лишь в том случае, если человечество резко сократит количество вредных выбросов в атмосферу и предотвратит дальнейший рост температуры.

Ледник Пасторури, Перу

Сегодня Пасторури является одним из немногих уникальных ледников в Южной Америке. Расположение достопримечательностей не оставит им шансов на существование, и даже небольшое повышение температуры навсегда изменит климат и живописность этого региона.

Мале, Мальдивы

Мальдивы, расположенные в Индийском океане, представляют собой более 1 100 практически плоских островов кораллового происхождения. Быстрое изменение климата не оставит шансов этому курортному государству, которое может погрузиться под воду уже к концу XXI века.

Сплит, Хорватия

Хорватский город Сплит рискует частично уйти под воду в случае, если человечество в срочном порядке не снизит уровень углеродного воздействия. То же самое касается и остальной части побережья Адриатического моря, которую может залить уже в ближайшие десятилетия.

Остров Свободы, США

Глобальное потепление сильно повлияет и на жизнь Нью-Йорка. Его знаменитая статуя Свободы рискует по талию уйти в воды Мирового океана. Улицы самого города тоже вряд ли порадуют потенциальных туристов: большая их часть окажется в зоне глобального наводнения.

Аляска, США

Холодная Аляска может стать очень горячим местом к 2050 году, ведь именно в этой части Северной Америки ученые прогнозируют увеличение числа лесных пожаров практически в 2 раза. Но и это еще не все: вместе с пожарами туда придут таяние вечной мерзлоты и более сухие и скучные пейзажи.

Букингемский дворец, Лондон, Великобритания

Знаменитому Букингемскому дворцу тоже может не поздоровиться: как показывают исследования, английской королеве в скором времени будет необходимо переехать в другое, более сухое место.

Венеция, Италия

Венеция, которая уютно расположилась рядом с Адриатическим морем, может потерять большую часть своего шарма в результате глобального потепления. Ближайшие к морю районы города будут полностью затоплены в случае, если правительство Италии не придумает надежных способов их защиты.

Мертвое море, Израиль

Вот уже несколько десятилетий подряд Мертвое море быстро теряет свою некогда завоеванную у суши территорию. В результате все более ускоряющегося глобального потепления одна из главных природных достопримечательностей Ближнего Востока рискует исчезнуть с лица планеты уже к 2050 году.

Салоники, Греция

Салоники — один из главных городов современной Греции — в ближайшие десятилетия может превратиться в еще одну Венецию. При увеличении средней температуры планеты всего на 3 °С отдельные его части станут недоступными для пеших туристов.

Дубай, Арабские Эмираты

Дубай, едва ли не самый современный мегаполис нашей планеты, в очень скором времени рискует превратиться в безжизненную пустыню. И хотя город вынужден бороться с проблемой нехватки воды и высокими среднегодовыми температурами уже сегодня, в будущем страну ждут еще более высокие траты на охлаждение и добычу свежей воды.