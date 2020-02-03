Посмотрите, как сильно меняется картина мира человека в 12 разных состояниях

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Мы привыкли видеть реальность такой, какая она есть на самом деле. Но не все из нас обладают возможностью в полной мере наслаждаться ее красотой. Многие заболевания, притом не только глазные, приводят к тому, что истинная картина мира сильно искажается.

AdMe.ru выяснил, как люди с разными нарушениями зрения видят одни и те же объекты.

1. Нормальное зрение

Так видит изображение человек без каких-либо заболеваний, влияющих на зрение.

2. Глаукома (повреждение глазного нерва)

При глаукоме из-за повышенного глазного давления изображение кажется темным по краям.

3. Макулодистрофия (поражение сетчатки глаза)

При макулодистрофии происходят изменения в сосудах центральной зоны сетчатки, в результате чего разрушаются фоторецепторы, снижается центральное зрение и человек начинает видеть темное пятно, за которым «прячутся» объекты.

4. Тританопия (нарушение цветовых ощущений)

При тританопии все цвета видятся как оттенки красного и зеленого.

5. Дейтераномалия (нарушение восприятия цветов)

При дейтераномалии человек видит всю палитру оттенков тусклее, чем они есть на самом деле. В первую очередь это касается зеленого цвета.

6. Протанопия (невозможность отличать цвета)

Это заболевание заключается в так называемой цветовой слепоте: человек не может отличить один цвет от другого. Все оттенки зеленого и красного кажутся блеклыми, в то время как оттенки желтого и синего воспринимаются без каких-либо искажений.

7. Монохромазия (отсутствие восприятия цветов)

Монохромазия является врожденной и заключается в полной цветовой слепоте. В этом случае человек видит весь мир черно-белым и способен различать оттенки только по их яркости.

8. Гипестезия при шизофрении (ослабление зрения)

Из-за того что в мозг человека с шизофренией не поступает достаточное количество кислорода, капилляры расширяются, что приводит к ухудшению зрения. Гипестезия заключается в пониженной чувствительности к любым раздражителям. Изображение кажется мутным и туманным.

9. Гиперестезия при шизофрении (обострение зрения)

Нервные волокна в сетчатке у пациентов с шизофренией истончаются, что влечет за собой нарушение зрения. При гиперестезии обычные ощущения становятся более резкими и краски кажутся намного ярче.

10. Зрительные галлюцинации при шизофрении

По-научному такое состояние называется фотопсией. Человек начинает видеть галлюцинации. Перед глазами мелькают яркие точки, которые могут светиться и блестеть.

11. Зрительные галлюцинации при эпилепсии

Перед приступом эпилепсии может возникнуть так называемая аура, при которой появляются зрительные галлюцинации: человек видит фигуры, образы и яркие пятна.

12. Макроманические галлюцинации при алкогольном синдроме (все кажется больше)

Абстинентное состояние может привести к тому, что у человека возникнут галлюцинации, при которых объекты кажутся крупнее, чем они есть на самом деле.

Какие состояния, в результате которых меняется зрение, знаете вы?