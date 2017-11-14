Попробуйте угадать, что это под микроскопом
Пока весь мир пытается освоить космос, мы не замечаем, что прямо у нас под носом — в обычной еде — спрятаны целые «вселенные»!
Этого не увидишь невооруженным глазом, поэтому AdMe.ru подобрал для вас 20 впечатляющих фотографий еды под микроскопом. Нам теперь даже бутерброд не кажется просто хлебом с начинкой!
1. Вода
2. Клубника
3. Помидор
4. Соль и перец
5. Шампанское
6. Текила
7. Малина
8. Черника
9. Виноград
10. Пшеничное зернышко
11. Кофе
12. Кокосовое масло
13. Хлеб
14. Тыква
15. Капуста
16. Лук
17. Красный болгарский перец
18. Желтый болгарский перец
19. Груша
20. Ананас
Какие фото вас больше всего впечатлили? Делитесь своим мнением в комментариях и покажите эти кадры друзьям, чтобы они тоже знали, что скрывается в их обычном обеде!
Фото на превью Specious Reasons / Flickr, Specious Reasons / Flickr