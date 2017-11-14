Попробуйте угадать, что это под микроскопом

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Пока весь мир пытается освоить космос, мы не замечаем, что прямо у нас под носом — в обычной еде — спрятаны целые «вселенные»!

Этого не увидишь невооруженным глазом, поэтому AdMe.ru подобрал для вас 20 впечатляющих фотографий еды под микроскопом. Нам теперь даже бутерброд не кажется просто хлебом с начинкой!