Посмотрите, как на самом деле выглядели наши далекие предки

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Любопытно знать, как выглядели люди прошлого. Для того чтобы судить об этом, раньше у нас были лишь портреты, которые очень субъективны из-за взгляда художника. В некоторых случаях и вовсе все, что осталось от предков, — это костные останки. Но технологии шагнули далеко вперед, и теперь ученые могут гораздо точнее воссоздавать внешний вид человека из прошлого. Например, существует такой метод, как восстановление лица по черепу. С помощью него можно по структуре и рельефным данным черепа воссоздать облик человека. Взгляните на эти реконструкции лиц людей, которые жили сотни, а то и тысячи лет назад: кажется, они даже дышат.

AdMe.ru предлагает заглянуть в прошлое, развеять мифы о внешности некоторых исторических личностей и убедиться, что раньше люди были похожи на нас.

12. Человек неолита

Этот мужчина жил в эпоху неолита. Его похоронили примерно 5 500 лет назад на территории современной Великобритании. К слову, он родился за 500 лет до того, как был построен первый памятник в Стоунхендже. Мужчине было 25−40 лет.

11. Ава, женщина из бронзового века

Эта юная женщина известна как Ава, она умерла примерно 3 700 лет назад. Ее останки нашли в Шотландии в могиле, высеченной в скале, что очень необычно. Скорее всего, Ава относилась к людям культуры колоколовидных кубков — «людей кубков». Шотландский археолог Майя Хул и судебно-медицинский художник Хью Моррисон сумели воссоздать лицо девушки.

10. Тутанхамон

Фараон Древнего Египта, важнейшая личность в древнеегипетской истории, правил примерно в 1332−1323 годах до н. э. Он вступил на престол, когда ему было всего 10 лет, и скончался, не дожив до 20. Благодаря кропотливому изучению и компьютерной томографии его мумии в 2005 году, мир смог увидеть воссозданный облик фараона-мальчика. Как видим, его внешность с женоподобными чертами лица была далека от идеальной.

9. Девочка из Древней Греции

Эта девочка жила в Афинах и умерла в возрасте 11 лет примерно в 430 году до н. э. Примерно в это время античная греческая цивилизация переживала наивысший расцвет.

8. Гай Юлий Цезарь

Национальный музей древностей в Нидерландах сделал реконструкцию лица древнеримского полководца. Для этого ученые сканировали мраморный бюст из коллекции музея. Что ж, мы несколько иначе представляли себе облик великого политического деятеля Рима.

7. Древний римлянин, погибший в Помпеях

24 августа 79 года н. э. катастрофическое извержение вулкана Везувий уничтожило древнеримские города Помпеи и Геркуланум. По некоторым данным, около 16−20 тыс. человек погибло во время стихийного бедствия. Этот мужчина был одним из них. Судмедэксперт из Великобритании восстановил лицо человека по рентгену и другим данным черепа. Ученые прозвали этого римлянина «неизвестным мужчиной». Дело в том, что вместе с ним не нашли никаких признаков, по которым можно было бы узнать что-либо о его жизни и социальном статусе.

6. Девушка из Древнего Рима, погибшая в Геркулануме

Эта молодая девушка была среди 20 человек, которые пытались укрыться от последствий извержения Везувия под навесом для лодок. Предположительно, девушка происходила из зажиточной семьи.

5. Молодой человек из Средневековья

Этот мальчик жил в Средние века в Шотландии. Ему было от 13 до 17 лет. Возможно, он лечился и умер в больнице того времени. Ученые прибегли к судебно-медицинскому моделированию, чтобы сначала восстановить лицевые мышцы и ткани мальчика, а затем использовали компьютерную программу для воссоздания человеческих лиц.

4. Король Англии Ричард III

Английский король, последний из династии Плантагенетов, жил во второй половине XV века. В пьесе Шекспира Ричард III выступил олицетворением жестокости и коварства. Однако историки до сих пор спорят о личности этого короля: в дворцовых интригах и хитросплетениях прошлого разобраться непросто. Останки короля были найдены несколько лет назад на автомобильной парковке. На основе этих данных и изучения черепа была создана пластиковая модель лица короля.

3. Генрих IV, король Франции

Король гугенотов Генрих Наваррский жил в 1553−1610 годах и был основателем королевской династии Бурбонов. Генрих заботился о своем народе и получил за это прозвище «доброго короля Анри». Его убил фанатик, когда королю было 57 лет. На основе его останков ученые создали на компьютере наиболее точное изображение внешности Генриха IV.

2. Иоганн Себастьян Бах

Выдающийся композитор Иоганн Себастьян Бах жил и творил в двух веках — XVII−XVIII. Немецкий мастер оставил после себя более 1 000 музыкальных произведений. В его копилке практически все значимые жанры того времени, за исключением оперы. Ученым удалось восстановить облик композитора на основе данных его черепа.

1. Максимилиан Робеспьер

Максимилиан Робеспьер был проводником идей революционного террора. И, как ни парадоксально, сам погиб на гильотине от рук своих бывших сторонников. Ученые сделали 3D-реконструкцию лица Робеспьера на основе посмертной маски. Результаты воссоздания облика революционера получились такими же противоречивыми, как и сама личность Робеспьера.