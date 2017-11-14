Посмотрите эти 10 фотографий о том, как устроена жизнь космонавтов в космосе

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Жизнь за пределами планеты — на космической станции — связана не только с мечтами и небывалыми фантазиями, но и с реальными бытовыми задачами, которые обычным людям кажутся пустяковыми, а космонавтам для их преодоления приходится затрачивать немало усилий. AdMe.ru узнали все подробности организации быта космического экипажа.

1. Почти как дома

Обстановка на станции максимально приближена к земной: пол, стены, потолок имеют свой привычный цвет, несмотря на это, по возвращении домой космонавтам очень сложно привыкнуть к тому, что вещи не парят в воздухе, а падают под действием гравитации.

2. Что надеть?

На этапе первых полетов космонавты носили скафандр вплоть до приземления, но с началом длительных полетов скафандры стали использовать только во время стыков, выведения на орбиту, посадки. Остальное время космонавты носят свою обычную одежду. Одежда также часто задирается, поэтому ее пристегивают специальными петлями.

3. Одна пара на весь полет

Обувь космонавты не носят, надевают ее, лишь когда занимаются спортом. На весь полет всегда хватает только одной пары обуви.

4. Как поесть?

Всем известная еда в тюбиках для космонавтов уже не в моде, теперь они питаются едой, предварительно обезвоженной, для приготовления которой нужно «просто добавить воды». Меню выбирают сами, предварительно протестировав его на Земле, оно включает самые разнообразные блюда: свинина с перцем, говядина, куриный суп, сок и даже мороженое и шоколад. Соль и перец, кстати, сделаны в виде жидкости, чтобы крупинки не препятствовали дыханию.

5. Душ на борту

Вместо душа космонавты раньше использовали влажные салфетки и губки, теперь станция оснащена специальной баней или чехлом, на нижней части установлено устройство по сбору влаги и крепления для фиксации ног человека, используемая вода является многоразовой.

6. Как устроен туалет

Организация гигиены и туалета — процесс достаточно сложный, о котором сами космонавты говорить не любят. Вода, например, многоразовая, а отходы расщепляют на кислород и воду и отправляют в замкнутый цикл. Что касается личного гигиенического устройства, или, проще говоря, туалета, сначала он был сконструирован под каждого космонавта индивидуально, точно соблюдал пропорции тела, чтобы жидкость не могла попасть в воздушную среду. Сейчас индивидуальные туалеты не используют. На станции сейчас всего 2 туалета, работающих также по принципу пылесоса, и каждый стоит примерно $ 19 млн.

7. Сложно, но можно

Секс в космосе возможен, но является небезопасным, и все из-за гравитации. Несмотря на это, продолжение рода на орбите невозможно. Проведенные исследования по разведению потомства с птенцами перепела показали, что они не могли есть и не ориентировались в пространстве, выжившие птенцы не перенесли нагрузок при посадке.

8. Карманы на одежде бесполезны

Раньше мелкие вещи космонавты обычно прятали за пазуху или за щеку, чтобы они не разлетались, поэтому была разработана специальная система хранения в нагрудных накладных карманах со штрипками и липучками. Карманы, которые мы используем в современной жизни, оказались абсолютно бесполезными.

9. Носки с двойным дном

В процессе работы, когда работникам станции необходимо на что-то опереться, они цепляются за выступы, поэтому стопа часто травмируется, поэтому особенно популярны на станции махровые носки с двойным вкладышем на стопе.

10. Как поспать в невесомости

Космонавты, которые храпели на Земле, в космосе не храпят. Спят в специальных мешках, главное правило в условиях невесомости — зафиксировать себя ремнями. Так, один из членов экипажа пренебрег этим правилом и попал в открытый контейнер, который впоследствии захлопнулся. Представьте удивление, когда команда проснулась и не обнаружила своего коллегу, пока тот не подал признаков жизни из контейнера.