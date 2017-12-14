Попробуйте справиться с 6 задачами, для решения которых нужно использовать всю свою логику и смекалку

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Все мы с детства любим разгадывать различные загадки — от самых простых, о ножницах или лампочке, до сложных, над которыми приходится крепко задуматься. Кроме того, они отлично развивают мозг, помогая ему до старости оставаться «в форме». AdMe.ru предлагает вам 6 логических задач, некоторые из которых решаются буквально за секунды, а поиск ответа на другие потребует немало усилий. Рискнете проверить себя? А правильные ответы ждут вас в самом конце.

1. Загадка о фальшивых монетах

У вас есть 3 золотые монеты, 1 из которых фальшивая, и весы с 2 чашами. Как за одно взвешивание узнать, какая именно монета ненастоящая, если известно, что она весит меньше остальных?

2. Испытание для повара

Чтобы победить на кулинарном конкурсе, повару нужно приготовить за 15 минут 6 стейков, используя только 1 сковородку. Однако одновременно на сковородку можно уложить только 4 стейка. Как повару справиться с заданием?

3. Плата работнику

Фермер нанял работника, чтобы тот выкопал ему колодец, и пообещал, что будет каждый день платить золотом. Работник сказал, что на это у него уйдет ровно 7 дней и начнет он с понедельника. Золото у фермера было в виде слитка, от которого он планировал каждый день отпиливать по 1/7. Однако, когда он посмотрел на инструмент, которым собирался распиливать золото, фермер понял, что сможет сделать только два разреза. Как ему выполнить условия договора?

4. Курицы и яйца

У одной старушки было 3 курицы, которые несли 3 яйца за 3 дня. Однажды она решила, что хочет получать больше яиц, и купила еще 12 таких же кур. Сколько яиц соберет старушка через 15 дней?

5. Рыцари и принцесса

Решил как-то один король выдать замуж свою дочку и устроил рыцарский турнир. Претендентам на руку принцессы пришлось выдержать много испытаний, и в конце концов их осталось всего двое. Чтобы решить, кому достанется дочка, король велел рыцарям сесть на коней и проскакать до озера — тот, чья лошадь придет последней, и получит принцессу. Рыцари сели на лошадей и медленно поехали к озеру. Ехали они целую неделю, так как никто не хотел быть первым. Наконец они спрыгнули с лошадей, пожали друг другу руки и решили разойтись по домам. Но тут к ним подбежала принцесса и что-то шепнула каждому на ухо. Рыцари вскочили на лошадей и помчались к озеру. Что сказала принцесса?

6. 3 двери

Гуляя по лесу, мальчик наткнулся на заброшенную хижину и решил зайти в нее. Как только он переступил порог, дверь захлопнулась и в домике воцарилась кромешная тьма. Мальчик нащупал на стене выключатель, щелкнул им, но электричества не было. И тут раздался страшный голос, который сказал, что выйти из хижины можно только через одну из 3 дверей, за каждой из них таится нечто смертельно опасное. За 1-й дверью — тысячи ядовитых змей, укус каждой из которых может убить человека.

За 2-й дверью — электрический стул и палач, который тут же казнит мальчика.

И за 3-й дверью — лев, который не ел уже много дней. Как мальчику выбраться из дома?

Ответы

1. Нужно положить на весы 2 любые монеты. Если обе они будут весить одинаково, то 3-я монета фальшивая.

2. Надо положить на сковородку 4 стейка и жарить их 5 минут. Затем 2 перевернуть, а 2 снять со сковороды и положить на их место 2 сырых и жарить еще 5 минут. Через 5 минут 2 стейка перевернуть, 2 готовых стейка снять, на их место положить те, что убрали со сковороды после обжарки с одной стороны, и жарить еще 5 минут.

3. Нужно распилить слиток на 3 части: 1/7, 2/7 и 4/7 — для этого как раз потребуется всего два распила и расплачиваться с работником по такой схеме: Понедельник: отдать 1/7 слитка.

Вторник: отдать работнику 2/7 слитка и забрать у него 1/7 слитка.

Среда: снова отдать 1/7 слитка работнику.

Четверг: отдать 4/7 слитка и забрать на сдачу 1/7 и 2/7 слитка.

Пятница: опять отдать работнику 1/7 слитка.

Суббота: отдать работнику 2/7 слитка и забрать у него 1/7 слитка.

Воскресенье: отдать работнику оставшуюся 1/7 слитка.

4. Если вы ответили 15, то ошиблись. Так как за 3 дня 3 курицы снесли 3 яйца, то 1 курица несет 1 яйцо в три дня. Значит, за 15 дней она снесет 5 яиц, а 15 кур за 15 дней снесут 75 яиц.

5. Принцесса сказала рыцарям поменяться лошадьми.

6. Выходить нужно через дверь с электрическим стулом — так как в доме нет электроэнергии, палач не сможет казнить мальчика.