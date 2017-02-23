Попробуйте решить эти 10 задач и узнайте, насколько развита ваша логика
Американский ученый Рэймонд М. Смаллиан (Raymond M. Smullyan) был известен не только своими математическими работами, но и множеством книг о загадках с подвохом и парадоксах.
AdMe.ru выбрал для вас несколько забавных задач, которые далеко не всем по зубам. В конце статьи можно посмотреть поэтапное решение каждой задачи.
Портрет
Странный приговор
Родственные связи
Лифт
Монеты
Католик
Улитка
А теперь задачки немного сложнее.
Почем птицы?
Прибыль
Шкура медведя
Фото на превью depositphotos
По материалам Raymond Merrill Smullyan