Попробуйте решить эти 10 задач и узнайте, насколько развита ваша логика

Американский ученый Рэймонд М. Смаллиан (Raymond M. Smullyan) был известен не только своими математическими работами, но и множеством книг о загадках с подвохом и парадоксах.

AdMe.ru выбрал для вас несколько забавных задач, которые далеко не всем по зубам. В конце статьи можно посмотреть поэтапное решение каждой задачи.

Портрет

Странный приговор

Родственные связи

Лифт

Монеты

Католик

Улитка

А теперь задачки немного сложнее.

Почем птицы?

Прибыль

Шкура медведя

Как эти задачи решаются

Почем птицы?

Поскольку цена 1 большой птицы равна цене 2 маленьких, то 5 больших птиц будут стоить столько же, сколько 10 маленьких. Значит, 5 больших птиц плюс 3 маленькие будут стоить столько же, сколько 13 маленьких. С другой стороны, цена 3 больших и 5 маленьких птиц равняется цене 11 маленьких птиц. Таким образом, разница между ценой 5 больших и 3 маленьких птиц оказывается равной разнице между ценой 13 и 11 маленьких птиц, то есть равна цене 2 маленьких птиц. Поскольку 2 маленькие птицы стоят 20 рублей, то цена 1 маленькой птицы равняется 10 рублям; большой — 20 рублей.

Прибыль

Представьте, что трейдер начал рабочий день со $ 100. Сначала он купил акцию за $ 7, и у него осталось $ 93. Потом он продал эту акцию за $ 8, после чего его счет увеличился до $ 101. Затем он выкупил ту же акцию за $ 9, на счету стало $ 92. И наконец, он продал акцию за $ 10. В итоге его счет вырос до $ 102.

Шкура медведя

Шкура должна быть белой, так как принадлежит белому медведю, обитающему в Арктике — вблизи Северного полюса. В каком направлении ни ступить из Северного полюса, двигаться всегда будешь на юг. Поэтому если медведь находится на Северном полюсе, а охотник — в 100 м к югу от него, то, пройдя 100 м на восток и обернувшись на север, охотник окажется лицом к Северному полюсу. Существуют и другие варианты решений. Например, охотник может находиться на параллели длиной 100 м, а медведь — в 100 м к северу от него. Пройдя 100 м на восток, охотник опишет полную окружность вокруг полюса и вернется в исходную точку. Это второе решение задачи. Но охотник может находиться еще ближе к полюсу на параллели длиной 50 м. Пройдя 100 м, он дважды опишет полную окружность вокруг полюса и окажется в исходной точке. Но и это еще не все. Охотник может находиться на параллели длиной в 1/3 от 100 м. Трижды обойдя по параллели вокруг полюса, он также окажется в исходной точке.

Фото на превью depositphotos
По материалам Raymond Merrill Smullyan

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2 Комментарии
  • 23 февраля 2017
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