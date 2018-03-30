Попробуйте посмотреть на эти 17 вещей и не сказать «вау!»

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Мир — удивительное место, и чтобы его исследовать, не хватит и целой жизни. Даже в глубокой старости у людей обязательно находится повод, чтобы в очередной раз убедиться в том, как много всего интересного их окружает.

Мы в AdMe.ru решили поделиться 17 фотографиями, которые нас удивили. Надеемся, они и вас не оставят равнодушными.

17. Девушка при помощи грима показала, как смотрятся разные оттенки кожи на одной руке

16. Так выглядят копыта новорожденного жеребенка

15. Шрам от лазерной операции

14. Сердце кита

13. Самое старое позвоночное животное в мире — акула, которой 512 лет

12. Череп арсинойтерия словно сошёл со страниц фэнтези романа

11. Висмут

10. «Титаник» в сравнении с современным круизным лайнером

9. Так выглядит солнце через УФ-линзы

8. Германия, замок Эльц

7. Лердальский тоннель

6. Так выглядит цветение сакуры с высоты птичьего полёта

5. Первый цветок, который вырос в космосе

4. В Испании продают замороженные яичницы

3. Просто осьминог катается на черепахе

2. Интересно, какая курица вылупилась бы из этого яйца

1. Это человеческий хвост