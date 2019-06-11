Пользователи сети поделились находками, о значении которых не так-то просто догадаться

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В интернете можно отыскать что угодно. И люди, которые нашли что-то необыкновенное, обращаются в сеть за советом. На популярном сайте Reddit есть раздел, где пользователи щелкают неразрешимые задачи как орешки. Здесь знают все о загадочных морских существах, странных приспособлениях и экзотических музыкальных инструментах.

Мы в AdMe.ru тоже заинтересовались непривычными предметами и существами, которые обнаружили интернет-юзеры. Самое любопытное и свежее — в нашей статье.

1. Непривычные ножницы, которые неудобно держать как двумя, так и четырьмя пальцами

Это детские ножницы для обучения вырезанию. Предназначены для дошкольников. Дополнительные кольца сделаны для того, чтобы взрослый мог продеть туда свои пальцы и помогать ребенку.

2. «Каково назначение таких зеркал? Увидел их в городке Троса в Швеции»

По-шведски их называют Skvallerspegel, что переводится как «зеркало сплетен», в Дании их название — Spionnetje, или «маленький шпион». Такие зеркала позволяют видеть, что происходит на улице, не вставая с дивана. Их можно встретить также в Финляндии и Норвегии — в общем, по всей Скандинавии.

3. Зачем в Испании выставляют бутылки с водой у домов?

Так жители борются с желаниями бездомных собак и котов пометить территорию. И это работает, хотя никто точно не знает почему. Возможно, животные не хотят ходить в туалет в том месте, где потенциально они могут пить. Может быть, дело в отражении, которое пугает зверьков. А может, бутылки просто создают препятствия.

4. «Увидел такое приспособление в церкви»

При помощи такой вещи можно разлить вино в несколько чашей для причастия одновременно. Исходя из расположения чашей на подносе, выбрана длина желобков. Наглядно принцип показан на этом снимке, сделанном в фотошопе.

5. «Моя девушка гуляла по пляжу и нашла странную ракушку»

Это панцирь морского ежа. К нему крепятся иголки различной длины.

6. «Что это за трубка с шариками в стене?»

Это средство для обнаружения термитов в доме. Оно устанавливает, что в доме завелись термиты, и его индикатор оперативно дает об этом знать.

7. Дерево необычного вида

Это американская агава. В данный момент растение цветет.

8. Какое животное попалось в фотоловушку?

Это илька — хищное млекопитающее семейства куньих. Зверька еще называют куница-рыболов, или пекан. Интересно, что, несмотря на название (рыболов), это животное ест рыбу очень редко.

9.«Увидел эту штуку в одном магазинчике в Манчестере»

Это приспособление для снятия и надевания сапог. Оно кладется на две ножки, каблук сапога цепляется за получившуюся вилку, как показано здесь. А внутри устройства есть крюки, которые помогают надевать сапоги.

10. «20 лет исследований, и интернет — моя последняя надежда!»

Это зубы одной интересной рыбы с названием черный горбыль, или барабанщик.

11. «Я нашел это на фестивале антиквариата в Атланте. Размер — примерно 45 на 15 см»

Это приспособление, которое помогает скручивать газеты в роллы, напоминающие поленья. Потом их используют для растопки камина.

12. Это желеобразное создание было обнаружено на пляже

Португальский кораблик, или физалия, — это вид колониальных гидроидных (водных беспозвоночных). Крупный прозрачный пузырь на одном из концов колонии заполнен газом и удерживает ее на поверхности воды. Щупальца кораблика несут огромное количество стрекательных клеток. Их яд опасен для человека.

13. «Мой друг нашел это в воде»

Это фигурка религии сантерия, которая изображает духа Оришу. В одной руке у него — змея, в другой — маска. Фигурка оказалась в воде неслучайно: именно там она и должна находиться, по мнению приверженцев данной религии.

14. «Что-то горящее падает с неба»

Это вовсе не НЛО. Скорее всего, это конденсационный след от пассажирского самолета — видимый в воздухе след из водяных паров или кристалликов льда, возникающий в атмосфере за движущимися летательными аппаратами.

15. «Эта вещица лежала в дедушкином подвале»

Это окарина — духовой музыкальный инструмент, в который нужно дуть для извлечения звуков. Она используется по всему миру: в Китае, в странах Латинской Америки, Африки, Восточной Европы и других. В Европе чаще всего считается детской игрушкой.

16. «Нашел фигурку в лесу возле дома»

Это часть подсвечника «Круг друзей». Впрочем, некоторые люди используют его как пепельницу.

17. «Во время отлива нашла нечто на берегу на одном из Багамских островов»

Это морская губка. Они ведут прикрепленный образ жизни, у них нет настоящих тканей и органов, а питаются они, фильтруя воду через расположенную внутри тела водоносную систему.

18. Для чего эта рыбка?

Дефицит железа в организме — большая проблема в развивающихся странах. Такие рыбки помогают восполнить недостачу этого элемента, если их поварить в воде.

А вы когда-нибудь находили что-нибудь непонятное?