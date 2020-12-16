Пользователи сети поделились 17 хитрыми уловками, которые помогли им хакнуть саму жизнь

Люди изобрели так много хитростей и уловок, открыли столько неочевидных физических законов и явлений, узнали такое количество небанальных свойств человеческой психики, что теперь могут творить совершенно невозможные на первый взгляд вещи. А когда эти «читерские» штучки помогают делать жизнь проще и удобнее, облегчать бытовые процессы и скрашивать серую повседневность, получается настоящее комбо.

Мы в AdMe.ru обожаем брать на вооружение новые хитрости, которыми делятся пользователи сети. Поэтому мы не могли обделить вниманием 17 изобретателей, придумавших, как добиться невозможного при помощи подручных средств. А из бонуса вы узнаете, почему журнал Time назвал вас человеком года.

Веревку можно разрезать без каких-либо дополнительных приспособлений. Нужно просто натянуть ее и потереть одну ее часть об другую. В результате трения веревка в конце концов порвется. Этот лайфхак может выручить где-нибудь в полевых условиях.

Если вы находитесь на улице во время грозы и ваши волосы начинают электризоваться, немедленно ищите убежище.

Часы со стрелками можно использовать вместо компаса. Поверните часовую стрелку на солнце, и воображаемая биссектриса между ней и цифрой 12 укажет на юг. Таким образом способ работает в Северном полушарии. Также может появляться небольшая погрешность в зависимости от часового пояса.

Печатая документы, измените цвет текста с черного на серый. Это мало повлияет на качество, зато уменьшит расход чернил и увеличит скорость печати.

Иногда царапины с ЖК-монитора можно удалить, просто потерев их ластиком.

Чтобы лучше запомнить информацию, которую вы записываете на компьютере, используйте нестандартный шрифт.

Во время работы можно установить таймер прямо в Google. Для этого введите время, которое нужно засечь (например, five minutes — «5 минут»), и в конце напишите слово timer.

Если вам надо пить лекарство дважды в день, переворачивайте флакон вверх дном после приема вечером и обратно после получения утренней дозы. В случае, если таблетки нужно пить 3 раза, перемещайте упаковку на столе или на полке: влево — утром, на середину — днем и вправо — вечером. Так вы точно ничего не перепутаете.

Если вы хотите составить первое впечатление о степени эгоизма собеседника, попросите его нарисовать воображаемую цифру 3 на лбу. Если он изобразит ее со своей точки зрения, возможно, человек довольно эгоистичен. Если же он напишет ее так, чтобы было удобно прочитать вам, значит, ему свойственна чуткость.

Чтобы быстрее охладить воду, сначала ее нужно нагреть. Этот парадокс был открыт в 1969 году и получил название «эффект Мпембы».

В игре «Камень, ножницы, бумага» всегда начинайте с бумаги. Большинство людей первым делом показывают камень, так как это форма, которую легче всего воспроизвести.

Чтобы не столкнуться в проходе с человеком, который идет прямо навстречу вам, заранее начните смотреть в ту сторону, с которой вы планируете его обойти. Это позволит избежать ситуации, когда вы оба несколько раз шагаете в одну и ту же сторону и никак не можете разминуться.

Чтобы не расплакаться на людях в ситуации, когда это совсем неуместно, прикоснитесь языком к небу. Это запутает мозг и не даст вам разрыдаться.

Когда вы извиняетесь за что-то, не употребляйте слово «но»: с ним фраза будет звучать как отговорка, и вы можете показаться неискренним. Лучше просто выдержите паузу. Например, вместо того, чтобы сказать: «Извини, мы перерасходовали бюджет, но отпуск был очень дорогим», скажите: «Мне очень жаль, что мы перерасходовали бюджет. Наш отпуск был дорогим». Внутри иглу можно разводить огонь. Он будет подтапливать внутренний слой льда, однако мороз снаружи не даст строению растаять.

При покупке наушников или колонок их лучше всего тестировать на песне группы Queen «Bohemian Rhapsody». В ней очень большой диапазон высоких и низких частот, а также разнообразные инструменты и ​​вокал. Это поможет выявить сильные и слабые стороны устройства воспроизведения звука.

Чтобы проверить, работает ли пульт от телевизора, нужно навести камеру телефона на лампочку ИК-излучателя. При нажатии на кнопки она излучает свет, который не заметен глазу, но виден через цифровую камеру. Если лампочка не загорается, пора заменить батарейки.

Бонус

Если хотите заинтересовать своим резюме, напишите, что в 2006 году журнал Time признал вас человеком года. И это будет правдой: тогда издание присудило этот титул каждому своему читателю.