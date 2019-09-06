Пользователи сети поделились 16 малоизвестными фактами, которые поразили их воображение

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В Reddit-сообществе Today I Learned («Сегодня я узнал») 21 млн подписчиков, которые ежедневно делятся с остальными читателями необычной информацией, найденной в сети. Оттуда мы впервые узнали, что плод может вылечить организм матери, а собаки в процессе эволюции развили пару специальных мышц для манипулирования людьми.

AdMe.ru было сложно выбрать из множества историй, фактов и новостей самые достойные. Но мы смогли. Почитайте — вы точно испытаете сильные эмоции.

1. Неандертальцы не были сутулыми и кривоногими

Традиционное представление о неандертальцах как о полуобезьянах, которые ковыляли, наклонившись вперед, — научный миф. Он возник из-за того, что неандерталец, скелет которого был найден в пещере Ла-Шапель-о-Сен самым первым, был болен артритом. Этим объясняется его сутулость и другие костные изменения. Современные исследователи утверждают, что на самом деле анатомия неандертальцев практически не отличалась от нашей.

2. Обезьяны никогда не задают вопросов

Человекообразные обезьяны обладают высоким интеллектом, их можно научить сложным действиям: распознавать слова и изображения, отвечать на вопросы, играть в игры и выражать просьбы. И хотя их можно также обучить языку жестов, ученые заметили, что они никогда не пытались получить новые знания, спрашивая о чем-либо людей или других обезьян. Исследователи считают, что умение задавать вопросы — ключевое отличие человека от животных.

3. Если органы беременной женщины повреждены, ребенок в матке может передать ей свои стволовые клетки, чтобы «починить» их

Процесс передачи клеток от плода к матери называется микрохимеризмом. Доказано, что такие клетки могут сохраняться и размножаться в организме женщины десятилетиями. Стволовые клетки способны превратиться в клетки любых органов, и некоторые ученые считают, что они помогают восстановиться травмированным или больным тканям в теле матери. Известны случаи временного выздоровления беременных женщин, страдающих ревматоидным артритом, который считается неизлечимым.

4. После одомашнивания у собак появились мышцы, с помощью которых они приподнимают брови. Это позволяет им лучше манипулировать людьми

33 тыс. лет назад собаки стали верными спутниками человека. С тех пор вокруг их глаз появились 2 особенные мышцы, которых нет у волков. Эти мышцы приподнимают брови и делают взгляд выразительнее, а сами глаза больше и шире. Ученые утверждают, что это помогает собаке эффективнее устанавливать зрительный контакт с хозяином, вызывать позитивные эмоции и добиваться своих целей. А проще: ну как, глядя на умилительную мордаху своего питомца, не угостить его чем-нибудь вкусненьким?

5. Деревья не могут жить без ветра

Биологи долго не могли понять, почему гибнут деревья, растущие под куполом в полностью замкнутой экосистеме «Биосфера-2», ведь влажность, освещенность и другие условия там были идеальными. Оказалось, что деревьям необходим ветер. Если он не тренирует стволы, раскачивая их, они становятся хрупкими и ломаются под собственным весом.

6. Для съемок в кино используют недоношенных детей

Во многих штатах США запрещено использовать для участия в съемках детей младше 15 дней. Поэтому роли новорожденных исполняют недоношенные дети, которые достигли нужного возраста, но выглядят как только что родившиеся. Предпочтение отдается близнецам, так как это позволяет продлить съемочный процесс, не утомляя детей.

7. Ядерные испытания XX века помогают отличить поддельные картины от подлинников

© Leonardo da Vinci / Wikipwdia

Первую атомную бомбу испытали в июле 1945 года, после этого было взорвано еще 550 ядерных бомб. До этого таких радиоактивных элементов, как цезий-137 и стронций-90, не существовало в природе. Эксперты используют эту информацию, чтобы отличить поддельные картины от подлинных: живописные полотна, созданные после 1945 года, содержат следы цезия и стронция.

8. В Швеции придумали лотерею для водителей, которые не превышают скорость. Выигрыш выплатили из штрафов «гонщиков»

Камеры на улицах Стокгольма помогали не только обнаружить случаи превышения скорости, но и фиксировали автомобили, которые не нарушали правил. Во втором случае водители автоматически включались в лотерею, призовой фонд которой составляли деньги, выплаченные в качестве штрафов. Эксперимент позволил снизить среднюю скорость на дорогах на 22 %: с 32 до 25 км/час.

9. Преступник украл сим-карту у аиста

Группа польских биологов прикрепила к спине белого аиста GPS-трекер с сим-картой, чтобы отслеживать миграцию птиц. На территории Судана трекер сняли, разобрали и вынули сим-карту. После этого ученые получили счет на $ 2,7 тыс. за международные звонки.

10. В Непале пчелы делают галлюциногенный мед

Не весь мед одинаково полезен. Непальские пчелы собирают пыльцу с ядовитых рододендронов и производят из нее токсичный мед, вызывающий галлюцинации. Несмотря на то что такой мед опасен для здоровья и может вызвать временный паралич, непальцы совершают рискованные высокогорные восхождения, чтобы добыть его, ведь цена «безумного меда» на черном рынке достигает $ 60-80 за фунт.

11. Люди, которые употребляют ругательства, более честные

Исследователи из Стэнфордского университета установили, что люди, любящие крепкое словцо, меньше склонны ко лжи и обману, чем те, кто ведет себя сдержанно, ведь ругательства — это чаще всего выражение подлинных чувств.

12. Директор Элвиса Пресли зарабатывал на значках «Я ненавижу Элвиса»

Своей славой Элвис Пресли во многом обязан полковнику Тому Паркеру. Будучи менеджером музыканта, Паркер вкладывал серьезные суммы в раскрутку его имени и выпускал брендированные товары и сувениры. К 1956 году их было распродано на сумму $ 22 млн, из которых полковник получил 25 %. Паркер понимал, что Элвис нравится не всем, поэтому он запустил в продажу значки с надписью I Hate Elvis («Я ненавижу Элвиса»), заработав не только на поклонниках певца, но и на тех, кто терпеть его не мог.

13. Съемочная группа фильма «Звуки музыки» вынуждена была пойти на шантаж городских властей

Власти Зальцбурга запретили развешивать на улицах нацистские флаги для съемок фильма «Звуки музыки». Тогда режиссер картины Роберт Уайз пригрозил, что вместо этого он использует документальные кадры, на которых жители города приветствуют Гитлера. Власти тут же сдались и разрешили повесить флаги.

14. В США есть город, где живут «секретные миллионеры»

В годы Великой депрессии банкир Пэт Манро убедил жителей городка Куинси в штате Флорида купить акции Coca-Cola, которые тогда продавались всего по $ 40 за штуку. Бедствующим фермерам и вдовам он сам одалживал деньги для этого. Вскоре владельцы акций стали миллионерами, а Куинси благодаря этому превратился в один из самых богатых городов США.

15. Поиски «Титаника» были прикрытием для секретной миссии

Океанограф Роберт Баллард рассказал, что в 1980-х годах ВМС США согласились профинансировать поиски «Титаника», потому что это было удобной легендой для исследования двух атомных подводных лодок, затонувших в том же районе. ВМС хотели узнать, что происходит с ядерными реакторами после того, как они долгое время пролежат на большой глубине. Балларду пришлось совершить две экспедиции, и лишь последние 12 дней ему было позволено уделить поискам «Титаника». К счастью, его удалось найти.

16. Во Флориде запрещены фейерверки, но их все равно можно купить, подписав необычный документ

Законом штата Флорида жителям запрещено запускать фейерверки, и есть только один легальный способ купить их: нужно подписать заявление о том, что они приобретаются для сельскохозяйственного использования, чтобы отпугивать птиц от посевов.

Бонус

Пипидастр — китайская разноцветная метелка для смахивания пыли.