Пользователи cети поделились фактами, которые заставят спросить: «Как вы вообще об этом узнали?»
Согласитесь, чем необычнее факт, тем легче он запечатлевается в памяти. Пользователи Reddit в треде поделились странными, иногда жуткими, но однозначно интересными знаниями, в ответ на которые остается только сказать: «Как и, главное, зачем вы об этом узнали?»
Мы в AdMe.ru разбавили посты из треда находками пользователей твиттера и выбрали факты, которые точно не получится выбросить из головы.
- Только около 1,4 % урана атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, расщепилось, а это означает, что бомба сработала примерно на 2 % от своей мощности. © Chaosemporerking
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Многие пожилые люди используют круизные лайнеры в качестве домов для престарелых. Билеты на месячные морские прогулки стоят примерно столько же, сколько месяц проживания в подобных учреждениях, но на борту предоставляется больше условий для активного времяпровождения, еда, уборка и обслуживание врачей входят в стоимость, и погода чаще всего просто прекрасная. © nails_for_breakfast
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Самое большое количество детей, когда-либо рожденных одной и той же женщиной, — 69. Это было в 1700-х. © manoa99
- Так как у лягушек очень длинные языки, ими невозможно проталкивать еду в пищевод, как это делают люди. Поэтому лягушки закрывают глаза, когда пища оказывается во рту, и продвигают ее к горлу при помощи глазных яблок. © frepima
- У Фердинанда I Неаполитанского были довольно угнетающие методы правления. Он убивал всех своих врагов даже после обещаний дать амнистию, а после мумифицировал их и помещал в личный «Музей мумий». Если король подозревал, что кто-то готовит заговор против него, он просто проводил для них экскурсию по музею, что было жутко, но эффективно. © Back2Bach
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У многих видов морских огурцов появились зубы в заднем проходе, чтобы отогнать потенциальных обитателей. © DJRaven123
- Большинство круизных лайнеров оборудовано моргами для пассажиров, умерших во время путешествия. © VictorBlimpmuscle
- Бейсбольные судьи обязаны носить черное нижнее белье на случай, если их шорты порвутся во время игры. © DeathSpiral321
- Это же правило распространяется и на стюардесс: согласно инструкции белье должно быть черным или темно-синим. Хотя проверить ее исполнение практически невозможно. © StuTim
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Самой молодой в мире маме на момент рождения ее ребенка было 5 лет. © SpadesANonymous
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Железнодорожные пути в Ирландии немного шире международного стандарта, но в то же время в трамвайной системе он используется. © ElYeetoDorito
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До того как листы капусты (например, кале) стали популярным блюдом и начали ассоциироваться со здоровым питанием, крупнейшими потребителями подобных капустных листьев были пиццерии, которые использовали их для украшения витрин с салатами, а не для еды. © Barbaricplague
- Бабочки могут ощущать вкус чего-либо своими задними лапками. © madame_rebekski
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Брокколи и цветная капуста созданы человеком. Они появились более 2 000 лет назад благодаря итальянским фермерам, которые скрещивали разные виды дикой капусты. © indigohibiscus
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Когда биохимика Джорджа Уолда попросили сдать образец семени в банк спермы нобелевских лауреатов, он ответил: «Если вам требуется сперма, рождающая нобелевских лауреатов, вам нужен кто-то вроде моего отца, портного-эмигранта. Что моя-то сперма дала этому миру? Двух гитаристов». © kolezev
А вы знаете какие-нибудь необычные и даже странные факты, которые уже невозможно выбросить из головы? Расскажите о них!