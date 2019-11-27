Пользователи cети поделились фактами, которые заставят спросить: «Как вы вообще об этом узнали?»

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласитесь, чем необычнее факт, тем легче он запечатлевается в памяти. Пользователи Reddit в треде поделились странными, иногда жуткими, но однозначно интересными знаниями, в ответ на которые остается только сказать: «Как и, главное, зачем вы об этом узнали?»