Пользователи интернета, страдающие редкими и странными видами аллергии, рассказали, каково им живется
У человека аллергия проявляется, как правило, в виде отеков, насморка, чихания, крапивницы. Чаще всего она возникает как реакция на некоторые виды продуктов, пыльцу или химические соединения. Но встречаются и довольно редкие случаи, например аллергия на любой вид мыла, на алкоголь и даже на собственный пот.
AdMe.ru узнал, что еще вызывает у людей сверхчувствительную реакцию организма.
- У меня аллергия на свою собственную перхоть. То есть если я в течение недели не вымою волосы, то я начинаю чихать, мои глаза слезятся, все тело зудит и становится красным. Такая же реакция на кошек и собак. А еще аллергия на пот. Если я потею и сразу же не принимаю душ, я или краснею, или у меня возникает экзема. © MsPeepers4316
- Моя подруга узнала, что у нее аллергия на алоэ, используя туалетную бумагу с ароматом алоэ. Она была в доме друга и там это выяснила. © donoteatkrill
- Я случайно обнаружила, что у меня аллергия на ароматизированные прокладки. Причем тогда, когда та марка, чей продукт я использовала, начала выпускать ароматизированные гигиенические изделия, но не указала это на упаковке. По сравнению с этим молочница — сущий пустяк. © Raichu7
- От некоторых теней мои глаза так сильно опухают, что я не могу их открыть. Все еще не выяснила, на какой компонент у меня такая реакция. © lulu42912
- Когда мы с женихом были в Панаме, в одном из парков с животными мы оплатили 15-минутную игру с участием лемуров. Через 20 минут у меня закружилась голова, а мои руки и лицо сплошь покрылись красной сыпью. Да, у меня аллергия на лемуров. © LolaZe
- Когда мне было 14 лет, ко дню рождения брата я испекла шоколадный торт. Позднее в тот же день я ушла из дома с друзьями и выпила текилу. К тому моменту, когда я попала домой, я вся покрылась сыпью. Утром родители увидели и предположили, что это из-за шоколадного торта. В последующие несколько лет мне было запрещено есть шоколад. Спустя годы я снова выпила текилу и у меня снова появилась сыпь. Тогда я поняла, что у меня аллергия на текилу. А мне столько лет запрещали есть шоколад... © figaden13
- Аллергия на латекс. Также авокадо, бананы, киви, папайю и манго. Все связанные с латексом фрукты. Сначала они вызывают мучительные боли в животе, затем зуд во рту, в носу, ушах и горле. Затем горло сильно отекает. Полный отстой... © darkpixie1
- Как-то, когда я работала в ресторане, обожглась рукой о гриль. Менеджер схватил аптечку и достал мазь от ожогов. Как только крем коснулся моей кожи, место ожога «обгорело» еще сильнее. Огромные пятна по всей руке. Я тут же смыла мазь холодной водой. Вот так я узнала, что у меня аллергия на что-то, что содержится в мази от ожогов. © Synyite
- Я обнаружил, что у меня аллергия на клей от лейкопластыря. Однажды я порезался в области груди и наклеил лейкопластырь. Царапина «превратилась» в сыпь размером с ладонь, а затем высыпания покрыли всю мою грудь. © FermentedFishGuts
- У меня аллергия на алкоголь, особенно на крепкие напитки. Однажды выпила один шот и уже через 10 минут я лежала на полу с дикой болью в животе. © Birdiepie20
- У меня аллергия на лаурилсульфат натрия и его производные. Это моющее вещество содержится буквально везде: все виды мыла, очищающие средства для лица, зубная паста, шампуни, жидкости для мытья посуды. Я банально не могу пойти в парикмахерскую, не прихватив с собой свои шампуни без сульфатов. Еще я не могу использовать большинство жидких косметических средств. Я боролась с дерматитом на лице большую часть своей жизни. Это было ужасно: лицо зудело, и я становилась похожа на мутанта. Мне потребовалось 5 лет, чтобы выяснить настоящего виновника моих проблем. С тех пор я очень параноидальна. Я даже не обнимаю людей, которые только что вымыли волосы и оставили их мокрыми. Я постоянно ношу с собой собственное мыло. © spankqueen1
- Я страдаю аллергией на комаров. Это выяснилось, когда я училась в старших классах. Помимо зуда, укусы действительно болят и раздуваются до размеров моего кулака. © jcnich09
- У меня аллергия на все виды металлов, кроме золота и нержавеющей стали. Это проявилось, когда я была подростком. Тогда я заметила, что дешевое кольцо-хамелеон, которое я купила на ярмарке, вызывало у меня зудящую сыпь и белые волдыри. А когда те лопались, моя кожа становилась черновато-синей, отмирала и отсыхала. Такая реакция была на все серьги, кнопки на штанах, пряжки ремней, дезодорант и даже алюминиевую фольгу. Это доставляет столько сложностей в жизни! Я даже мелочь не могу держать в руке, сразу появляется сыпь. © Zodree
- У моей подруги аллергия на чеснок. Она не может даже нормально поесть в ресторанах: их сотрудники никогда не сталкивались с такими вещами и не верят ей. Они думают, что она просто недовольный клиент, который ненавидит чеснок. © StarChild7000
- У меня аллергия на холод. Однажды я вышел на улицу, когда было холодно, и тут же покрылся сыпью. Мы подумали, что это ветряная оспа. Но когда это стало повторяться, мы поняли, что такую реакцию вызывает что-то холодное. Тогда мне было 5 лет, а сейчас — 20. © 20154Ryan
- Я страдаю аллергией на солнце, жару и... стоячее положение.
Если я нахожусь на солнце, то становлюсь серо-коричневой уже спустя 15 минут, а затем покрываюсь сыпью. Поэтому даже в солнечный день я хожу с зонтиком.
Сейчас на улице больше 27 градусов, мое тело не может достаточно быстро остыть, если я работаю на воздухе. Это вызывает дроп-атаки, или приступы внезапного падения.
Иногда, когда стою более 15 минут, я падаю в обморок. Или появляется сильная тошнота.© Paths4byzantium
- Аллергия на кожуру от манго. Я спокойно могу съесть манго, но только если кто-нибудь его почистит и ополоснет. © creepyredditloaner
- У моего сына нечто похожее, только у него аллергия на кожуру от персика. © elsie_1010
- Аллергия на рис. У меня возникает сильное расстройство желудка в течение часа после его употребления. Даже одно зернышко может вызвать расстройство. © Stella-Bella
- У меня аллергия на зубную пасту и сельдерей. Я никогда не обращался к врачу по этому поводу, поэтому даже не представляю, как сельдерей и зубная паста связаны. Но каждый раз, когда я ем этот овощ или чищу зубы, мой рот и язык немеют и становятся абсолютно нечувствительными. Через 15–25 минут все проходит. Без понятия, какой ингредиент пасты вызывает такую реакцию, поэтому всякий раз, когда я покупаю новый тюбик, меня ждет сюрприз. © racatskk
- Обнаружил, что у меня аллергия на кока-колу. Не на пепси или какую-то другую газировку, а именно на кока-колу. Даже маленький глоток вызывает легкие, а иногда и сильные кровотечения из носа. Как-то я сделал всего глоток колы, лег спать, а потом меня разбудили, потому что на лице и подушке была кровь. © bigaznkid
- У меня аллергия на бананы заложена в генах. Это я узнал, когда я откусил банан и мои десны начали кровоточить. Тогда я не мог нормально дышать. Оказалось, что эта аллергия передается по мужской линии моей семьи: она есть у моего папы, у его папы и так далее. © Wrydfell
А вы сталкивались с таким необычным проявлением организма на внешние раздражители?