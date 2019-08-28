Пользователи интернета, страдающие редкими и странными видами аллергии, рассказали, каково им живется

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У человека аллергия проявляется, как правило, в виде отеков, насморка, чихания, крапивницы. Чаще всего она возникает как реакция на некоторые виды продуктов, пыльцу или химические соединения. Но встречаются и довольно редкие случаи, например аллергия на любой вид мыла, на алкоголь и даже на собственный пот.